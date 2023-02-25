РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5072 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 682 5

Российские оккупанты обустроили пыточную во временно оккупированной Васильевке Запорожской области, - Генштаб

василівка

Российские оккупанты продолжают оказывать давление на гражданских на временно оккупированных территориях. Обустроили пыточную в Васильевке Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "На временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей российские оккупанты усиливают давление на гражданское население, проводят обыски помещений. Известно, что в городе Васильевка Запорожской области россияне обустроили пыточную, где удерживают проукраински настроенных граждан".

Читайте также: На оккупированных территориях есть детские пыточные, - Лубинец

Автор: 

оккупация (10259) пытки (861) Запорожская область (3434)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Катівня в кацапів то є не від'ємна частина їхнього життя. Москальня навіть гітлера навчила того ремесла.
показать весь комментарий
25.02.2023 19:46 Ответить
Кацапи в перекладі з татарської живодери
показать весь комментарий
25.02.2023 19:50 Ответить
На окупованій території кожен підвал потенційна катівня...
показать весь комментарий
25.02.2023 19:54 Ответить
Ті катівні незліченні вже давно..
показать весь комментарий
25.02.2023 20:18 Ответить
 
 