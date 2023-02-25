Российские оккупанты обустроили пыточную во временно оккупированной Васильевке Запорожской области, - Генштаб

Российские оккупанты продолжают оказывать давление на гражданских на временно оккупированных территориях. Обустроили пыточную в Васильевке Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "На временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей российские оккупанты усиливают давление на гражданское население, проводят обыски помещений. Известно, что в городе Васильевка Запорожской области россияне обустроили пыточную, где удерживают проукраински настроенных граждан".

