Российские оккупанты обустроили пыточную во временно оккупированной Васильевке Запорожской области, - Генштаб
Российские оккупанты продолжают оказывать давление на гражданских на временно оккупированных территориях. Обустроили пыточную в Васильевке Запорожской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "На временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей российские оккупанты усиливают давление на гражданское население, проводят обыски помещений. Известно, что в городе Васильевка Запорожской области россияне обустроили пыточную, где удерживают проукраински настроенных граждан".
