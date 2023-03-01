Боевая работа экипажа БМП 93-й ОМБр "Холодный Яр" в Бахмуте. ВИДЕО
В сети опубликован фрагмент боевой работы экипажа БМП 93-й ОМБр "Холодный Яр" в Бахмуте.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксирован момент атаки позиции окупантов из автоматической пушки калибром 30 миллиметров.
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Микола Шафран #548677
показать весь комментарий01.03.2023 14:22 Ответить Мне нравится 13 Ссылка
Data Tutasshia
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Маск13
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barrakud2 #521214
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Александр Краус #556250
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