Боевая работа экипажа БМП 93-й ОМБр "Холодный Яр" в Бахмуте. ВИДЕО

В сети опубликован фрагмент боевой работы экипажа БМП 93-й ОМБр "Холодный Яр" в Бахмуте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксирован момент атаки позиции окупантов из автоматической пушки калибром 30 миллиметров.

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