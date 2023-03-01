РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12080 посетителей онлайн
Новости Видео Война
16 145 5

Боевая работа экипажа БМП 93-й ОМБр "Холодный Яр" в Бахмуте. ВИДЕО

В сети опубликован фрагмент боевой работы экипажа БМП 93-й ОМБр "Холодный Яр" в Бахмуте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксирован момент атаки позиции окупантов из автоматической пушки калибром 30 миллиметров.

Смотрите: Украинский военный попадает из гранатомета во вражеский танк во время боя в Бахмуте. ВИДЕО

Бахмут (1604) 93 отдельная механизированная бригада (297) БМП (404)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
добра робота наших героів..
показать весь комментарий
01.03.2023 14:22 Ответить
Стрілок до війни у Дніпрогазі працював. Відімкнув будівлю дистанційно.
показать весь комментарий
01.03.2023 15:19 Ответить
Шо за звук ?
показать весь комментарий
01.03.2023 15:46 Ответить
До речі, щось давно не бачив наших БТР-4. Невже їх всіх повибивали?
показать весь комментарий
01.03.2023 17:44 Ответить
На фронті побачиш.
показать весь комментарий
01.03.2023 21:11 Ответить
 
 