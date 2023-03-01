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Бойова робота екіпажу БМП 93-ї ОМБр "Холодний Яр" у Бахмуті. ВIДЕО

У мережі опублікований фрагмент бойової роботи екіпажу БМП 93-ї ОМБр "Холодний Яр" у Бахмуті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмований момент атаки позиції окупантів з автоматичної гармати калібром 30 міліметрів.

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Бахмут (1562) 93 окрема механізована бригада (297) БМП (414)


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добра робота наших героів..
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01.03.2023 14:22 Відповісти
Стрілок до війни у Дніпрогазі працював. Відімкнув будівлю дистанційно.
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01.03.2023 15:19 Відповісти
Шо за звук ?
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01.03.2023 15:46 Відповісти
До речі, щось давно не бачив наших БТР-4. Невже їх всіх повибивали?
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01.03.2023 17:44 Відповісти
На фронті побачиш.
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01.03.2023 21:11 Відповісти
 
 