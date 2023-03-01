Бойова робота екіпажу БМП 93-ї ОМБр "Холодний Яр" у Бахмуті. ВIДЕО

У мережі опублікований фрагмент бойової роботи екіпажу БМП 93-ї ОМБр "Холодний Яр" у Бахмуті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмований момент атаки позиції окупантів з автоматичної гармати калібром 30 міліметрів.

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