Бойова робота екіпажу БМП 93-ї ОМБр "Холодний Яр" у Бахмуті. ВIДЕО
У мережі опублікований фрагмент бойової роботи екіпажу БМП 93-ї ОМБр "Холодний Яр" у Бахмуті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмований момент атаки позиції окупантів з автоматичної гармати калібром 30 міліметрів.
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Микола Шафран #548677
показати весь коментар01.03.2023 14:22 Відповісти Мені подобається 13 Посилання
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barrakud2 #521214
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Александр Краус #556250
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