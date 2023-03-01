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Вербовщики ЧВК "Вагнер" начали агитацию в старших классах школ РФ: "Вся надежда на вас". ВИДЕО
В России вербовщики ЧВК "Вагнера" начали агитацию в старших классах среди школьников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Наемники собирают анкеты выпускников школ, чтобы вербовать их для участия в войне против Украины.
Сам вербовщик рассказывает, что сидел в тюрьме.
Топ комментарии
+30 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий01.03.2023 17:35 Ссылка
+24 arye z.
показать весь комментарий01.03.2023 17:40 Ссылка
+20 Белла Богун #551369
показать весь комментарий01.03.2023 17:36 Ссылка
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Т.е. сначала по плану будущие орки должны стать зеками, потом в ЧВК вагнера, ну и потом уже в чёрный пакет...
Недарма років двадцять тому на Заході з"явилася фраза: "У кожної країни є своя мафія І лише у російської мафії є своя країна!"
Началась реализация "Сказки о Мальчише-Кибальчише" Аркадия Гайдара. - И Отцы ушли, и Старшие Братья ушли. Остались только вы, Мальчиши.
Пожалте воевать, Мальчиши-Кибальчиши.
Хотели повторить - повторяйте!!!
Росія завжди такою була - убога, гола, боса, з неприкритою сракою, але всьому світу загрожує дрючком.
Ось саме це вони й мріють "повтаріть" - згодні жити в лайні та лайно жерти, аби знову весь світ їх боявся
- Да! Иди, сынок. Иди! Сдохни за отчизну, запутина, за величие наше!
(самого чуть не стошнило)
Т.е. расея убивает свое будущее. Зачем оно ей, она ж прошлым живёт.
Через пару поколений они еще деградируют и не смогут самостоятельно даже добывать полезные ископаемые. Народ будет вымирать, а диктаторы и их слуги будут жить, покупая у нас предметы роскоши и продавая соседним странам концессии; для русских лидеров это самый выгодный бизнес. Кроме того, за символическую плату в Россию можно будет сбывать ядерные отходы. Достаточно остановить советскую экспансию, и они уничтожат себя сами без каких бы то ни было активных действий с нашей стороны...»
Сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль
Прежде, чем тратить большие деньги на оборону, надо создать людям жизнь, которую стоило бы защищать. Маннергейм
Прежде, чем начинать войну, надо создать пушечному мясу жизнь, которую не жаль потерять. Путин