Вербовщики ЧВК "Вагнер" начали агитацию в старших классах школ РФ: "Вся надежда на вас". ВИДЕО

В России вербовщики ЧВК "Вагнера" начали агитацию в старших классах среди школьников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Наемники собирают анкеты выпускников школ, чтобы вербовать их для участия в войне против Украины.

Сам вербовщик рассказывает, что сидел в тюрьме.

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