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Вербовщики ЧВК "Вагнер" начали агитацию в старших классах школ РФ: "Вся надежда на вас". ВИДЕО

В России вербовщики ЧВК "Вагнера" начали агитацию в старших классах среди школьников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Наемники собирают анкеты выпускников школ, чтобы вербовать их для участия в войне против Украины.

Вербовщики ЧВК Вагнер начали агитацию в старших классах школ РФ: Вся надежда на вас 01

Сам вербовщик рассказывает, что сидел в тюрьме.

Читайте также: В РФ готовятся к массовой мобилизации студентов очной формы обучения, - разведка. ДОКУМЕНТ

Автор: 

россия (96038) школа (3020) мобилизация (2800) ЧВК Вагнер (1333)


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Топ комментарии
+30
Всьо па плану-дайьош лапотний путлєрюгєнт...
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01.03.2023 17:35
+24
3, 14здец!!!
Началась реализация "Сказки о Мальчише-Кибальчише" Аркадия Гайдара. - И Отцы ушли, и Старшие Братья ушли. Остались только вы, Мальчиши.
Пожалте воевать, Мальчиши-Кибальчиши.
Хотели повторить - повторяйте!!!
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01.03.2023 17:40
+20
Наступна локація - дитячий садок?
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01.03.2023 17:36
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Всьо па плану-дайьош лапотний путлєрюгєнт...
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01.03.2023 17:35 Ответить
Ну так все правильно! Нам у школі, в 10-му класі, казали навесні: "Пора робить вибір! Ви стаєте дорослими і вирішуватимете свою долю на все життя! " От і їм пропонують "зробить вибір на все життя"
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01.03.2023 17:58 Ответить
Вони там усі йбнуті, не лише один!
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02.03.2023 02:08 Ответить
Ага, всё по плану, как говорит агитатор: "Я бывший зек..."
Т.е. сначала по плану будущие орки должны стать зеками, потом в ЧВК вагнера, ну и потом уже в чёрный пакет...
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01.03.2023 18:15 Ответить
В часи моєї молодості зразком для наслідування були піонери-герої, які всі "були хорошими учнями в школі" Зараз зразками для наслідування виставляють злочинців "Бандитська країна"
Недарма років двадцять тому на Заході з"явилася фраза: "У кожної країни є своя мафія І лише у російської мафії є своя країна!"
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02.03.2023 08:00 Ответить
десь еволюція маху дала , лишня хромосома
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01.03.2023 17:35 Ответить
У вербуна цовід чи шо?
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01.03.2023 17:36 Ответить
Вже здогадавсь: бита пика.
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01.03.2023 17:37 Ответить
Скорее бывший зек в маске чтобы не узнали героя так как он раньше проходил по сводкам на насилие и убийства
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01.03.2023 17:50 Ответить
...насилие и убийства, причём над детьми.
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02.03.2023 14:52 Ответить
Фактично знищують самі себе,а претензії комусь пред'являють. Кацапи такі кацапи.)
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01.03.2023 17:36 Ответить
Наступна локація - дитячий садок?
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01.03.2023 17:36 Ответить
Одразу з роддому забирати. Тих і голити навіть не треба і розуму нема, тільки кричить і сере - ідеальний рашасолдат.
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01.03.2023 17:39 Ответить
Шо с *****, русня?
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01.03.2023 17:37 Ответить
сподіваюсь, він за педофілію сидів, з досвідом
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01.03.2023 17:37 Ответить
Пєтухі вербують школярів на посаду куртизанок
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01.03.2023 17:38 Ответить
Яка країна, такий і агітатор.
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01.03.2023 17:39 Ответить
Свіженьке м'ясце на підході, - ням-ням, промурчав котик на кличку Хаймарс, - файний підгін на всесвітній День котиків 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪
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01.03.2023 17:39 Ответить
Расєя - абсолютний чемпіон світу по пробиттю наступного дніща.
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01.03.2023 17:40 Ответить
3, 14здец!!!
Началась реализация "Сказки о Мальчише-Кибальчише" Аркадия Гайдара. - И Отцы ушли, и Старшие Братья ушли. Остались только вы, Мальчиши.
Пожалте воевать, Мальчиши-Кибальчиши.
Хотели повторить - повторяйте!!!
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01.03.2023 17:40 Ответить
Хтось уже почав мріяти про "...бочку_варєньйа_корзіну_пєчєньйа..."
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01.03.2023 17:42 Ответить
да, кібальчиш здох. схема прийнятна
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01.03.2023 17:43 Ответить
Там Мальчіш-Плохіш був кординатором вогню ?
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01.03.2023 19:55 Ответить
Измена,закричал мальчиш-кибальчиш.Измена закричали друзья.И только мальчиша-плохиша пробило на хавку.
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01.03.2023 23:40 Ответить
Raskazyvajet detiam kak stat pusecnim miasom.Za 1.5 mesiaca vagner poteri okolo 30 tysiac ubytami i ranenenimi.Im nado pomeniat nazvanyje na pusecnoje miaso vmesto vagner
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01.03.2023 17:43 Ответить
все это уже было в Иране - аятолла гнал школьников на танки:
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01.03.2023 17:44 Ответить
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01.03.2023 17:52 Ответить
Кацапстан у недалекому майбутньому.
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01.03.2023 18:07 Ответить
Чому в майбутньому...?
Росія завжди такою була - убога, гола, боса, з неприкритою сракою, але всьому світу загрожує дрючком.
Ось саме це вони й мріють "повтаріть" - згодні жити в лайні та лайно жерти, аби знову весь світ їх боявся
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01.03.2023 18:19 Ответить
Нагадало відео мені таке фото з иіторії

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01.03.2023 17:45 Ответить
Чистої води путлерюгенд, скоро немовлят будуть вербувати, помилки природи
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01.03.2023 17:46 Ответить
Специфика кацапии в том, что вагнервцы могут закончиться. А вот зэки - никогда.
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01.03.2023 17:46 Ответить
Зеки, мабуть, теж уже знають, як до них ставиться командування.
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01.03.2023 18:12 Ответить
Видно совсем плохи дела у вагнеровских террористов что уже детей начали набирать. Раньше они детей только насиловали. Зеки видимо закончились. Скоро в детсадах будут агитацию проводить.
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01.03.2023 17:47 Ответить
И в героях у них дураки, разбойники, убийцы, зечье отребье - такой биомусор и вырастает.
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01.03.2023 17:47 Ответить
а фильмы их какие , тематика и романтизм зоны , вечная борьба разведчиков , менты всех побеждают , герои давно минувших лет , которых по факту никогда небыло , страна- фейк, их история - фейк , культурное наследие - фейк , ..............что они могут предложить челевечеству ? алкоголизм , бандитизм , тероризм , коммунизм , .........бесполезная ветвь человеческого развития , и все идет к тому , что природа возьмет свое , они вымрут как динозавры .
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01.03.2023 18:03 Ответить
"что они могут предложить челевечеству ?" - а матюки, це що, х. сабачій?!
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01.03.2023 18:48 Ответить
Школа здесь абсолютно лишнее звено.
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01.03.2023 17:49 Ответить
Дядько Шольц обіцяв збільшити виробництво снарядів для потреб ЗСУ, буде файний підгін для юних вагнерівських неофітів і як вчасно піде в прикуску до бочкі варєнья і ящіка пєчєнья, - савпадєніє... нє думаю. Бач як воно виходить, не тільки тітонька Нуландиха може на розносці печива підробляти, а й дядько Шольценюк батони 155 мм. підвозити
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01.03.2023 17:51 Ответить
Особенно улыбнуло как он рассказывал школьникам про хорошие перспективы у вагнера, а так же про возможность загладить свою вину смыв ее кровью
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01.03.2023 17:51 Ответить
пип-пи-пип-пи-пип...
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01.03.2023 18:25 Ответить
У цій "анкеті" має бути ще й 8й пункт - "Якого кольору пакет бажаєте?"...
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01.03.2023 18:31 Ответить
Так це ж треба спочатку у в'язницю...
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01.03.2023 19:13 Ответить
колись на москавіі були пани а зараз зекі в почете
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01.03.2023 20:03 Ответить
Дома престарелых пробовали посещать?😂
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01.03.2023 20:34 Ответить
И родители такие:
- Да! Иди, сынок. Иди! Сдохни за отчизну, запутина, за величие наше!
(самого чуть не стошнило)

Т.е. расея убивает свое будущее. Зачем оно ей, она ж прошлым живёт.
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01.03.2023 21:12 Ответить
За белую ладу самки рашистские еще нарожают.
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02.03.2023 01:59 Ответить
«…Я думал, что умру от старости. Но когда Россия, кормившая всю Европу хлебом, стала закупать зерно, я понял, что умру от смеха. Сталин захватил аграрную страну и превратил ее в сырьевой придаток и ядерную помойку…
Через пару поколений они еще деградируют и не смогут самостоятельно даже добывать полезные ископаемые. Народ будет вымирать, а диктаторы и их слуги будут жить, покупая у нас предметы роскоши и продавая соседним странам концессии; для русских лидеров это самый выгодный бизнес. Кроме того, за символическую плату в Россию можно будет сбывать ядерные отходы. Достаточно остановить советскую экспансию, и они уничтожат себя сами без каких бы то ни было активных действий с нашей стороны...»
Сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль

Прежде, чем тратить большие деньги на оборону, надо создать людям жизнь, которую стоило бы защищать. Маннергейм

Прежде, чем начинать войну, надо создать пушечному мясу жизнь, которую не жаль потерять. Путин
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02.03.2023 08:09 Ответить
Главный командир позвал в последний бой. Кто с дядей вовой, юнармейцы?
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02.03.2023 01:58 Ответить
 
 