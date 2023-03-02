Последние мгновения жизни двух российских оккупантов в Украине. ВИДЕО
Оператор украинского дрона ликвидировал двух российских оккупантов, пытавшихся избежать смерти, спрятавшись в окопе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точного сброса боеприпаса с дрона опубликована в соцсетях.
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+45 Олег Каз
показать весь комментарий02.03.2023 12:18 Ссылка
+44 Михаил Дужик #512165
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показать весь комментарий02.03.2023 12:11 Ссылка
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Есть только миг - за него и держись.
Есть только миг между прошлым и будущим.
Именно он называется жизнь.
Не йух шастать по Україні!
И так каждый день. Не любые мозги это вынесут.
Но здесь я вижу это не тема... Тут не хватает только бензопилы...
Як в середні віки - подивитись на криваві страти сбирались натовпи.
Ще римляни розуміли - "глибинному народу" потрібні лише хліб та видовища.
Мне жалко психику наших людей, которую и так война искорежила всем. И чужая смерть - это не лекарство. Это сродни морфию, от которого вроде легче, но потом ты превращается в морфиниста с ломками, и рискуешь никогда с этой войны не вернуться. У меня друг иногда после афганских воспоминаний слезы не может сдержать, а ведь речь идет об убитых вроде врагах и времени сколько прошло. А ему сниться разбомбленный и расстреляный кишлак...
все что совок делал это тупо захват и поневолення.
Ну вот ты смотришь эти видяшки и что, что то поехало?
жаль что тебя например в зоне не обинвалидили, а потом я такой - а че ты это ненавидишь вертухаев то? у них же жизнь такая, приказали тя нашвабрить, а они еще и набутылили, че же их ненавидить то?
Пригожин уже урезал жалование видать, раз такое говно поднабрали.
- Только безалкогольное....
Анекдот:
Нашли внуки фотографию деда с Гитлером.
- Дедушка, а почему ты на этом фото стоишь перед Гитлером и кидаешь зигу?
- Та то он говорит "Надо нападать на СССР!", а я ему возражаю и говорю "Подождите, товарищ Гитлер! Давайте разберемся!".
Однажды в окопе, однажды в окопе
Однажды в окопе их дрон наказал…
Просвещаю диванную армию...
И вообще-то он для разведки и целеуказания - как бомбардировщик он чуть-чуть больше ноля! А это шо мы видели называется копный психологический террор для подрыва морального состояния противника. И действует, когда у артиллерии снарядов нет и мины к минометам не привезли...