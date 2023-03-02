Последние мгновения жизни двух российских оккупантов в Украине. ВИДЕО

Оператор украинского дрона ликвидировал двух российских оккупантов, пытавшихся избежать смерти, спрятавшись в окопе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точного сброса боеприпаса с дрона опубликована в соцсетях.

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