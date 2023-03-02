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Последние мгновения жизни двух российских оккупантов в Украине. ВИДЕО

Оператор украинского дрона ликвидировал двух российских оккупантов, пытавшихся избежать смерти, спрятавшись в окопе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точного сброса боеприпаса с дрона опубликована в соцсетях.

Смотрите также: Как украинские воины громили армию РФ вблизи Угледара. ВИДЕОподборка

Автор: 

армия РФ (19562) уничтожение (7156) дроны (4049)


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Топ комментарии
+45
Дрон не прийняв капітуляцію))
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02.03.2023 12:18
+44
На мене, наприклад. Дивлюсь з задоволенням.
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02.03.2023 12:24
+36
Пацани вже не унивають
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02.03.2023 12:11
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Да -- від дрона тяжко заховатись -- хіба збити .
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02.03.2023 12:11 Ответить
Дрон не прийняв капітуляцію))
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02.03.2023 12:18 Ответить
Повстання машин))
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02.03.2023 12:23 Ответить
Він запропонував їм: - Полон, або біла Лада... вони обрали - останнє.
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02.03.2023 13:52 Ответить
Заплив до кабздона.
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02.03.2023 12:33 Ответить
Призрачно всё в этом мире бушующем.
Есть только миг - за него и держись.
Есть только миг между прошлым и будущим.
Именно он называется жизнь.

Не йух шастать по Україні!
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02.03.2023 12:11 Ответить
Пацани вже не унивають
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02.03.2023 12:11 Ответить
Таке враження що вони прикуті ланцюгом до окопу.
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02.03.2023 12:15 Ответить
.............не унывайте , пацаны ......ахахахахааааа ,
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02.03.2023 12:17 Ответить
Вначале расстроился думал что промазал. Но когда увидел что контрольная граната попала прямо в точку полностью удовлетворен.
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02.03.2023 12:18 Ответить
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02.03.2023 12:19 Ответить
На мене, наприклад. Дивлюсь з задоволенням.
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02.03.2023 12:24 Ответить
Нада проста пєрєстать стрєлять...
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02.03.2023 12:24 Ответить
Уураїнці ще мордву москвороту не питали, що нам робити у власній хаті.
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02.03.2023 12:26 Ответить
А как без видео понять нужна контрольная граната, или одной достаточно? Если смотрят - значит кому-то нужны такие видео. А чего достаточно для счастья солдату а чего нет - не диванным бойцам предполагать.
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02.03.2023 12:26 Ответить
У операторов беспилотников и снайперов, которые видят смерть врага в подробностях у многих просто крыша едет. В рукопашной тоже глаза врага увидишь, но там адреналин зашкаливает и это по-другому воспринимается. А у снайпера нужно спокойно, чтобы сердце не колотилось, чтобы дыхание было ровное, плавно на спуск и...
И так каждый день. Не любые мозги это вынесут.
Но здесь я вижу это не тема... Тут не хватает только бензопилы...
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02.03.2023 14:28 Ответить
Дійсно дивно - скільки людей в коментах кожного разу аж шаленіють, смакуючи кадри смерті, агонії.
Як в середні віки - подивитись на криваві страти сбирались натовпи.
Ще римляни розуміли - "глибинному народу" потрібні лише хліб та видовища.
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02.03.2023 14:58 Ответить
Готовий щиро оплакувати кожного москаля, якби їх тільки дохло в 3 рази більше, так нормально?
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02.03.2023 15:26 Ответить
странные вы,те нелюди шли убивать меня но недошли ,им кто то скинул гранату,то чего же не порадоваться вволю?????
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02.03.2023 20:31 Ответить
а от ті, хто кожен день їде/йде повз підірваного будинку на житловому масиві Перемога у Дніпрі, де загинуло в одну мить майже 50 людей, і дітей, зокрема, не відчувають жалю або співчуття, коли дивляться на такі відео. Все відносно в цьому світі. Хто сіє вітер, той пожинає бурю.
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02.03.2023 15:01 Ответить
Мне абсолютно не жалко погибших солдат противника - меньше будет убито наших. И нас*ать как они погибли - медленно сгорели в кабине бензовоза или превратились в молекулярный пар от взрыва боекомплекта танка.
Мне жалко психику наших людей, которую и так война искорежила всем. И чужая смерть - это не лекарство. Это сродни морфию, от которого вроде легче, но потом ты превращается в морфиниста с ломками, и рискуешь никогда с этой войны не вернуться. У меня друг иногда после афганских воспоминаний слезы не может сдержать, а ведь речь идет об убитых вроде врагах и времени сколько прошло. А ему сниться разбомбленный и расстреляный кишлак...
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02.03.2023 15:08 Ответить
з якогось часу це перейшло у питання сатисфакції. І у військових, і навіть у цивільних. Помста! У будь якому вигляді, за кров, за смерть, за біль, за сльози і за страх. Помста, хай вона навіть і у вигляді відео. Я наприклад не радію коли дивлюсь такі відео, але і жалю не відчуваю. Все закономірно. Такі реалії зараз, і у свідомості людей також.
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02.03.2023 15:14 Ответить
можливо ви частково і праві, про понівичену психіку, але неможливо запобігти цьому стану. Сама війна вже руйнує психіку будь якої людини, у вакуумі сховатися не можливо. Тож, для когось це навпаки - "вихлоп" негативу, який в середині.
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02.03.2023 15:18 Ответить
твой друг в Авгане бьіл окупантом... и тот кишлак на союз не нападал...
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02.03.2023 15:28 Ответить
я вот тоже считаю, что если бы мой дед воевал против финнов например, то и поделом.
все что совок делал это тупо захват и поневолення.
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02.03.2023 16:31 Ответить
і, до речі, особисто я вважаю, що такі відео потрібні, хочаб для того, щоб демонструвати їх кацапам, вони повинні розуміти що саме чекає їх на чужій землі, можливо хоч 2 з 10 нададуть перевагу перебуванню у російській в'язниці, замість того, щоб отак ганебно подохнути на чужій землі. На моє глибоке переконання такі відео треба транслювати кацапам. Примусово!
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02.03.2023 15:55 Ответить
ше донедавна там тупо суд ...., ТАК!!! суд сказав шо можна посилати нах воєнкомів, може ше й зараз, ну був штраф - 5000 срублів, типу не хочеш - то й не треба чмобілізуватись(а потім - аааа, тікає)
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02.03.2023 19:14 Ответить
с чего это? Это приятно, видеть как дохнет мразь путлеровская
Ну вот ты смотришь эти видяшки и что, что то поехало?
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02.03.2023 15:42 Ответить
Не знаю в кого там "крыша" їде - якісь придумані історії. Зять воює так жалкує тільки, коли мало вбив або не таку жахливу смерть заподіяв москалям (наприклад, краще спалити москаля живцем, ніж застрелити) як міг би, і ніяких проблем з психікою немає і не буде. Після всіх жахів, що ці непрохані "гості" тут накоїли, це лише маленька часточка моральної фізичної відплати цим тварюкам.
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02.03.2023 21:37 Ответить
Іди геть, кацап.
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02.03.2023 12:50 Ответить
Дуже приємно спостерігати за трансформацією кацапів в харошіх рускіх.
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02.03.2023 12:53 Ответить
а кто их туда звал?
жаль что тебя например в зоне не обинвалидили, а потом я такой - а че ты это ненавидишь вертухаев то? у них же жизнь такая, приказали тя нашвабрить, а они еще и набутылили, че же их ненавидить то?
Пригожин уже урезал жалование видать, раз такое говно поднабрали.
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02.03.2023 13:20 Ответить
Таварищ вийшов прогуляти бiле пальтiшко та не туди потрапив
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02.03.2023 13:32 Ответить
А дружки в Мухосранске пивом затарились...
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02.03.2023 12:19 Ответить
А эти были против! Кричали:
- Только безалкогольное....
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02.03.2023 12:30 Ответить
Перша "лімонка" була пристрільною, а от другою - вже наповал!
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02.03.2023 12:20 Ответить
"Pocany" ne unyvali, verili v sueverie ščo dvaždy v odnu voronku popadanij ne byvaet
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03.03.2023 00:36 Ответить
і все це за пачку пельменів.. кращеб ви дома застрелились
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02.03.2023 12:22 Ответить
Другий смаколик прямо в "дєсяточку".
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02.03.2023 12:23 Ответить
Гг.. Це вже прям гімн окопних руснявих загнивків
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02.03.2023 12:25 Ответить
Дрон не бере в полон
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02.03.2023 12:26 Ответить
Зараз прибіжить amnesty з визгом "мальчік в акопє паднял рукі"
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02.03.2023 13:27 Ответить
Это он поднял руки вверх и крикнул: - Что, хохлы, промазали, ану кидайте еще...

Анекдот:
Нашли внуки фотографию деда с Гитлером.
- Дедушка, а почему ты на этом фото стоишь перед Гитлером и кидаешь зигу?
- Та то он говорит "Надо нападать на СССР!", а я ему возражаю и говорю "Подождите, товарищ Гитлер! Давайте разберемся!".
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02.03.2023 14:09 Ответить
Беда подступила, как слёзы к глазам
Однажды в окопе, однажды в окопе
Однажды в окопе их дрон наказал…
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02.03.2023 12:27 Ответить
феерично
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02.03.2023 12:29 Ответить
... у кожну смердячу сімейку сповіщення..**героїчно загинув...** і відео на згадку...))
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02.03.2023 12:32 Ответить
путлера в окоп і дві гранати.
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02.03.2023 12:38 Ответить
Самі вибрали своє майбутнє. Померти виродками та окупантами, проклятими на вік, чи повстати проти диктатора.
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02.03.2023 12:43 Ответить
вони знешкодили ворожу гранату, ні в дтп, ні від водки загинули. парту героям.
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02.03.2023 12:44 Ответить
А шо так весело ножками дрыгает ? Мирных жителей бомбить и расстреливать проще было ? Но что-то пошло не так. (с)
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02.03.2023 12:49 Ответить
саме така смерть, на яку заслуговує окупант
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02.03.2023 12:59 Ответить
ще й "должні" остались: за гранату, акум та витаптані городи. мразі..
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02.03.2023 15:56 Ответить
Он хату покинул, пошел воевать, чтоб землю Украины путлеру отдать
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02.03.2023 13:21 Ответить
Узкие, уходите. Мы вас всех убьем.
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02.03.2023 13:47 Ответить
Пацаны уже не унывают, они кайфуют на концерте кабздона.
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02.03.2023 13:49 Ответить
Думками Кобзону підспівує, а ніжки ще тут дригаються.
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02.03.2023 14:11 Ответить
ОТЛИЧНООООО
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02.03.2023 13:49 Ответить
Нє унивайтє пацани
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02.03.2023 13:51 Ответить
Конвульсируют твари
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02.03.2023 13:52 Ответить
что за гранаты такие? одна взрывается прямо в ногах, а вторая вообще в окопе возле туловища, и чувак ещё бодро шевелится...
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02.03.2023 14:07 Ответить
Это от ВОГов гранаты - взрыватель ударного действия. А если просто Ф-1 сбросить, то нужно рассчитать, чтобы она взорвалась через 4,2 секунды именно возле цели. И не раньше, и не позже, чтобы ее враг отбросить от себя не успел.
Просвещаю диванную армию...
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02.03.2023 14:32 Ответить
я конечно не эксперт, но 0:10 секунды вижу что граната овальной формы, и взорвалась у ног не сразу, а через как раз примерно 4 секунды, и никто её отбрасывать не пытался... да ладно, вопрос не в этом, вопрос почему нету чего-то помощнее чтобы с первого раза действовало
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02.03.2023 14:43 Ответить
Это предсмертные судороги, никакой бодрости в этом нет.
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02.03.2023 23:45 Ответить
То шо помощнее то и весит больше. А так, сколько Мавик на борт возьмет, столько и сбросят.
И вообще-то он для разведки и целеуказания - как бомбардировщик он чуть-чуть больше ноля! А это шо мы видели называется копный психологический террор для подрыва морального состояния противника. И действует, когда у артиллерии снарядов нет и мины к минометам не привезли...
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02.03.2023 14:52 Ответить
Бывает так, пацаны. Работа есть, тёлка есть. А потом раз и ******. Потом раз и ******. Все ходят и говорят. Не унывай, мол, ты чё? Работа есть, бабки есть. Нормально вроде же всё. Не унывайте, пацаны. Не унывайте, пацаны. Не унывайте, пацаны. Не унывайте, пацаны. Бывает так, пацаны. Бывает так, пацаны. Не думаешь ни о чем. И всё равно приуныл. Все ходят и говорят. Не унывай, мол, ты чё? Работа есть, бабки есть. Нормально вроде же всё. Не унывайте, пацаны. Не унывайте, пацаны. Не унывайте, пацаны. Не унывайте, пацаны
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02.03.2023 20:54 Ответить
 
 