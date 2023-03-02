Как украинские воины громили армию РФ вблизи Угледара. ВИДЕОподборка
Украинские защитники в течение трех недель боев под Угледаром в Донецкой области уничтожили более сотни единиц тяжелой техники российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, подорванные на минах, пораженные артиллерией или уничтоженные противотанковыми ракетами, обугленные корпуса российской бронетехники теперь усеяны полями по всему Угледару. Украинские военные заявили, что Россия потеряла в боях возле этого города по меньшей мере 130 танков и БТР. Российские подразделения, дислоцированные в районе Угледара, прежде всего 155-я бригада морской пехоты, преимущественно укомплектованы плохо обученным мобилизованным персоналом, не обученным украинской тактике засад на колонны. Расследование катастрофических потерь окупантов при их попытке наступления под Угледаром раскрыло ряд проблем армии РФ, среди которых - неспособность перестраивать тактику ведения боев и использовать преимущества местности.
Цензор.НЕТ предлагает своим читателям видеоподборку разгрома вражеских подразделений вблизи Угледара.
1. Вблизи Угледара артиллеристы прямым попаданием уничтожили российскую бронемашину, двигавшуюся в бронегруппе из четырех единиц.
2. Вблизи Вугдедара украинские воины взяли в плен пятерых оккупантов из 155-й бригады морской пехоты армии РФ.
3.Водитель российской БМП раздавил тела раненых окупантов вблизи Угледара.
4. Подбитая вражеская бронетехника вблизи Угледара Донецкой области.
5. Украинские воины уничтожили вражеский танк, поразив его боеприпасами сброшенными с дрона.
6. Бронетехника, потерянная оккупантами из 155-й бригады морской пехоты РФ при попытке наступления на Угледар.
7. Пленный морпех из 155-й бригады армии РФ Николай Шевченко, отправившийся воевать в Украину в начале января, рассказывает, что во время штурма Угледара его часть потеряла лишь убитыми около половины состава.
8. Оккупант запечатлел разбитую российскую технику вблизи Угледара.
9. Артиллеристы 55-й и 77-й бригад уничтожили под Угледаром две российские установки разминирования.
10. Артиллеристы 72-й бригады ВСУ, удерживающие позиции вблизи Угледара на Донетчине, точным ударом поразили вражескую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек".
11. Два вражеских танка поочередно наехали на мины вблизи Угледара.
12. Украинский беспилотник уничтожил два российских танка вблизи Угледара.
13. Российский оккупант, скрываясь от обстрела в воронке среди поля, показывает свой догорающий танк и рассказывает о боях близ Угледара.
14.Уничтоженая колонна российской бронетехники на угледарском направлении.
15. Воины батальона "Сармат" 56-й ОМПБр рассказывают о боях в Угледаре, штурмах россиян и пленных оккупантах.
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