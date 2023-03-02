ВСУ отразили более 170 атак оккупантов на пяти направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны отбили более 60 атак противника на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 2 марта по поводу российского вторжения.

Так, начались триста семьдесят вторые сутки российского широкомасштабного вторжения.

Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили более 170 атак противника на указанных направлениях.

В общей сложности российские оккупанты нанесли 14 ракетных ударов по гражданским объектам на Харьковщине, Полтавщине и Донетчине. Есть раненые среди мирного населения, поврежденные жилые многоэтажки и частные дома. Также захватчики нанесли 21 авиационный удар, в том числе задействовали 2 БпЛА "Шахед-136". Ударные дроны сбиты. Враг совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Уровень угрозы нанесения российскими оккупантами ракетных ударов очень высок по всей территории Украины.

Также смотрите: Ночью оккупанты обстреляли Запорожье: двое погибших, разрушен 5-этажный дом, под завалами находятся люди. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирования наступательных группировок врага не обнаружено. За сутки противник обстрелял населенные пункты Елино и Барановка Черниговской области; Рожковичи, Стариковое, Горки, Атинское, Стукаловка, Будки, Волфино, Турья, Грабовское Сумской области и Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Красное, Терновая, Охримовка, Потихоново, Двуречная и Кондрашовка на Харьковщине. Применил БпЛА с боевой нагрузкой недалеко от Бударки Харьковской области.

В приграничных районах Белгородской области противник продолжает инженерное оборудование местности, устанавливает противотанковые заграждения.

На Купянском и Лиманском направлениях враг вел наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная и Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. Успеха не имел. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Масютовка, Лиман Первый, Купянск, Кисловка Харьковской области; Куземовка, Макеевка, Кременная, Белогоровка, Диброва в Луганской области и Звановка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает наступать. Штурмует город Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут и Ивановское. Вражеским обстрелам подверглись Бондарное, Зализнянское, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Клещеевка, Часов Яр и Нью-Йорк Донецкой области.

Также смотрите: ВСУ ликвидировали российского подполковника Осечкина, - блоггер. ФОТО

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Водяное, Невельское и Марьинка. Обстрелял районы населенных пунктов Авдеевка, Ласточкино, Бердичи, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Богоявленка, Великая Новоселка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление. Совершил артиллерийские обстрелы более 45 районов населенных пунктов. Среди них – Малая Токмачка и Новоандреевка Запорожской области, а также Добрая Надежда, Никополь, Змиевка, Казацкое, Новоселка, Инженерное, Белозерка, Днепровское и город Херсон.

Наша авиация за минувшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов. Также наши защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 район сосредоточения противника, 2 склада боеприпасов и 3 других важных объекта врага.