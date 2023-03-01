ВСУ ликвидировали российского подполковника Осечкина, - блоггер. ФОТО
Полковник ВСУ и блогер Анатолий Штефан обнародовал информацию о том, что ВСУ ликвидировали подполковника российской армии Романа Осечкина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Штефан обнародовал информацию о том, что ВСУ был ликвидирован подполковник армии РФ Роман Осечкин.
Также он отметил, что были ликвидированы майор и 2 капитана российской армии.
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Подробнее: https://bloknot-volgograd.ru/news/volgogradskiy-podpolkovnik-aleksey-serenko-pogib-v-1576670
ну там мурло одно другого краше. Босх ничего не придумывал. ))
той самий сiренко
В Котово Волгоградской области простятся с погибшим в ходе спецоперации подполковником Алексеем Серенко. Об этом сообщает издание «Инфокам». Алексей Сергеевич Серенко - личность, хорошо известная в Котово и за его пределами. Он - выпускник Коломенского высшего артиллерийского командного училища (КВАКУ), подполковник артиллерии. За плечами у Серенко также участие в конфликте в Сирии. Он был награжден в том числе Орденом Мужества, а от подчинённых получил прозвище «Учитель».
Виправте помилку.
ще один, звiдти ж - Камишин волгаградскай областi (вялика рюзьге Итиль-ряка)
Говорил, что не может бросить своих ребят: волгоградский старшина витёк ситников погиб в зоне СВО
фото: Нина Ситникова
В Камышине Волгоградской области проводят в последний путь 43-летнего старшину Виталия Ситникова, который героически погиб в ходе спецоперации.
Об этом рассказала сестра погибшего Нина Ситникова. Известно, что мужчина находился в зоне боевых действий с первых дней СВО. Виталий Ситников пошел в армию сразу после школы и отдал службе более 20 лет. По словам родных, мужчина часто говорил, что «не может бросить своих ребят». Виталий Ситников является ветераном чеченской кампании, где участвовал в 1999 году.
Последние 10 лет Виталий Ситников служил в мотострелковых войсках. Уже в зоне СВО ему вручили медаль Жукова.
Старшина был ранен в конце января этого года, в начале февраля его не стало. Церемония прощания с бойцом пройдет 1 марта в 12.00 в Камышине возле дома, где у Виталия живет мать. У погибшего военнослужащего остались двое детей, мать и сестра, сейчас его беременная девушка ждет сына.
Напомним, ранее в Волжском Волгоградской области проводили в последний путь 48-летнего бойца Евгения Бадакву. Мужчина погиб 16 февраля, прощание с Евгением состоялось 23 февраля на кладбище №2 города-спутника. Анна Анатольева
Подробнее: https://bloknot-volgograd.ru/news/govoril-chto-ne-mozhet-brosit-svoikh-rebyat-volgog?sphrase_id=6685481