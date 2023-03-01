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ВСУ ликвидировали российского подполковника Осечкина, - блоггер. ФОТО

Полковник ВСУ и блогер Анатолий Штефан обнародовал информацию о том, что ВСУ ликвидировали подполковника российской армии Романа Осечкина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Штефан обнародовал информацию о том, что ВСУ был ликвидирован подполковник армии РФ Роман Осечкин.

Также он отметил, что были ликвидированы майор и 2 капитана российской армии.

Смотрите также: ВСУ ликвидировали российского подполковника Щербака, - блогер. ФОТО

ВСУ ликвидировали российского подполковника Осечкина, - блоггер 01

Автор: 

армия РФ (19578) ликвидация (3663) Штефан Анатолий (114)


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Топ комментарии
+52
Морда як в свині. Кабанчик пішов під ніж!!!
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01.03.2023 23:43
+35
Лапоть дал осечку...
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01.03.2023 23:42
+30
Ну і рило у засєчкіна
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01.03.2023 23:44
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Лапоть дал осечку...
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01.03.2023 23:42 Ответить
Осечкіна осечка
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01.03.2023 23:42 Ответить
Морда як в свині. Кабанчик пішов під ніж!!!
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01.03.2023 23:43 Ответить
З такого багато перегною вийде! Після війни будуть потрібні гарні врожаї! 👍
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02.03.2023 00:51 Ответить
Ну і рило у засєчкіна
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01.03.2023 23:44 Ответить
Типовий кацапський "служака", об'єм ротової порожнини значно перевершує об'єм мозку. Гори, падло, у пеклі.
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01.03.2023 23:44 Ответить
Дійсно, те яке думає менше за те яке їсть.
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02.03.2023 08:47 Ответить
З таким прізвищем, та у війська?
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01.03.2023 23:48 Ответить
👍
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02.03.2023 10:22 Ответить
Земля бетоном.
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01.03.2023 23:49 Ответить
***** типичного паРашника , не обремененное интелектом .
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01.03.2023 23:50 Ответить
А що, відкрито сезон охоти на підполковників з=за поребрика? .
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01.03.2023 23:51 Ответить
Поперло на задвохсочених кацапотварюк - падпалковніков з волгоградскай губєгнії. Там ще десь має бути за падпалковніка сєрєнка.інфа.В Котово Волгоградской области простятся с погибшим в ходе спецоперации подполковником Алексеем Серенко.

Подробнее: https://bloknot-volgograd.ru/news/volgogradskiy-podpolkovnik-aleksey-serenko-pogib-v-1576670
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01.03.2023 23:51 Ответить
.

ну там мурло одно другого краше. Босх ничего не придумывал. ))

той самий сiренко



В Котово Волгоградской области простятся с погибшим в ходе спецоперации подполковником Алексеем Серенко. Об этом сообщает издание «Инфокам». Алексей Сергеевич Серенко - личность, хорошо известная в Котово и за его пределами. Он - выпускник Коломенского высшего артиллерийского командного училища (КВАКУ), подполковник артиллерии. За плечами у Серенко также участие в конфликте в Сирии. Он был награжден в том числе Орденом Мужества, а от подчинённых получил прозвище «Учитель».

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02.03.2023 05:08 Ответить
Дослужився лише до підполковника. Слабак. А Зеля вже став генералісімусом.
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01.03.2023 23:53 Ответить
До кабздона на концерт.
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01.03.2023 23:55 Ответить
Хлєбалом на танкіста схожий, ну що, танканув сракою джавелін?
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01.03.2023 23:56 Ответить
А чого це "схожий на танкіста"? На погони глянь - там танкові емблеми!
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02.03.2023 00:43 Ответить
Кацапский ливер здох.
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01.03.2023 23:58 Ответить
Полковник ЗСУ та блогер Анатолій Штефан оприлюднив інформацію про те, що ЗСУ ліквідували підполковник російської армії Роман Осечкін.
Виправте помилку.
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02.03.2023 00:04 Ответить
Еще одним педофилом и насильником меньше в етом мире
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02.03.2023 00:05 Ответить
Ох і рило🤦
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02.03.2023 00:08 Ответить
Поваром служив. Весь в пригожина але дорости не склалося.
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02.03.2023 00:15 Ответить
https://twitter.com/i/status/1631029716135075840 совпадение? Не думаю.
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02.03.2023 00:30 Ответить
Кнур Осечкін


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02.03.2023 00:30 Ответить
Здох підор і *** йому в сраку... З пляшки - одразу до чорта на кукан.
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02.03.2023 00:36 Ответить
Такое впечатление, шо у кацапов генералов и полковников не меньше, чем чмобиков
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02.03.2023 00:38 Ответить
Там прям обирают всех по уродствам в армию. Наверное чем больше урод, тем больше обиды на мир.
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02.03.2023 00:46 Ответить
кацаподеди разом з швейними машинками Зінгер тнавіть викройки форми у гітлерівських фашиків вкрали.
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02.03.2023 00:56 Ответить
Призвіще угро-фінське-мордва, Конкін, Сілкін, Галкін. Кін- син.
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02.03.2023 07:20 Ответить
.

ще один, звiдти ж - Камишин волгаградскай областi (вялика рюзьге Итиль-ряка)



Говорил, что не может бросить своих ребят: волгоградский старшина витёк ситников погиб в зоне СВО

фото: Нина Ситникова

В Камышине Волгоградской области проводят в последний путь 43-летнего старшину Виталия Ситникова, который героически погиб в ходе спецоперации.
Об этом рассказала сестра погибшего Нина Ситникова. Известно, что мужчина находился в зоне боевых действий с первых дней СВО. Виталий Ситников пошел в армию сразу после школы и отдал службе более 20 лет. По словам родных, мужчина часто говорил, что «не может бросить своих ребят». Виталий Ситников является ветераном чеченской кампании, где участвовал в 1999 году.
Последние 10 лет Виталий Ситников служил в мотострелковых войсках. Уже в зоне СВО ему вручили медаль Жукова.
Старшина был ранен в конце января этого года, в начале февраля его не стало. Церемония прощания с бойцом пройдет 1 марта в 12.00 в Камышине возле дома, где у Виталия живет мать. У погибшего военнослужащего остались двое детей, мать и сестра, сейчас его беременная девушка ждет сына.
Напомним, ранее в Волжском Волгоградской области проводили в последний путь 48-летнего бойца Евгения Бадакву. Мужчина погиб 16 февраля, прощание с Евгением состоялось 23 февраля на кладбище №2 города-спутника. Анна Анатольева

Подробнее: https://bloknot-volgograd.ru/news/govoril-chto-ne-mozhet-brosit-svoikh-rebyat-volgog?sphrase_id=6685481
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02.03.2023 05:04 Ответить
С такой ряшкой только в ГАИ служить надо было.
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02.03.2023 06:37 Ответить
ряха как в квартале.
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02.03.2023 07:31 Ответить
Типова рязанська хар.я.
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02.03.2023 07:56 Ответить
Почему у них у всех такие мерзкие рожи?
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02.03.2023 09:33 Ответить
здаровя пагіпшему! а нє, стоп, земля тобі бетоном, п@дло русняве!
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02.03.2023 09:53 Ответить
Дай Господи всім! підполковникам, полковникам і генералам командувачами московії, такої кончини, в Україні.
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11.03.2023 09:43 Ответить
 
 