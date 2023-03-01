ВСУ ликвидировали российского подполковника Осечкина, - блоггер. ФОТО

Полковник ВСУ и блогер Анатолий Штефан обнародовал информацию о том, что ВСУ ликвидировали подполковника российской армии Романа Осечкина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Штефан обнародовал информацию о том, что ВСУ был ликвидирован подполковник армии РФ Роман Осечкин.

Также он отметил, что были ликвидированы майор и 2 капитана российской армии.

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