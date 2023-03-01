ЗСУ ліквідували російського підполковника Осечкіна, - блогер. ФОТО

Полковник ЗСУ та блогер Анатолій Штефан оприлюднив інформацію про те, що ЗСУ ліквідували підполковник російської армії Роман Осечкін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Штефан оприлюднив інформацію про те, що ЗСУ ліквідували підполковника армії РФ Романа Осечкіна.

Також він зазначив, що були ліквідовані майор та 2 капітани російської армії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ ліквідували російського підполковника Щербака, - блогер. ФОТО