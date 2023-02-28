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ЗСУ ліквідували російського підполковника Щербака, - блогер. ФОТО
Полковник ЗСУ та блогер Анатолій Штефан оприлюднив інформацію про те, що ЗСУ ліквідували підполковника армії РФ Ігоря Щербака.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
Він зазанчив: " Підполковник Ігор Щербак.В перший раз фартануло, але він впевнено хотів бути демобілізованим. В другий раз все пройшло успішно".
Топ коментарі
+40 ПравдаЛюбка
показати весь коментар28.02.2023 22:05 Посилання
+39 Александр Чуднивец #474549
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+26 Onufri Zagloba
показати весь коментар28.02.2023 22:18 Посилання
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