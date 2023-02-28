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ЗСУ ліквідували російського підполковника Щербака, - блогер. ФОТО

Полковник ЗСУ та блогер Анатолій Штефан оприлюднив інформацію про те, що ЗСУ ліквідували підполковника армії РФ Ігоря Щербака.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері. 

Він зазанчив: " Підполковник Ігор Щербак.В перший раз фартануло, але він впевнено хотів бути демобілізованим. В другий раз все пройшло успішно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ ліквідували російського підполковника Лопіна, - блогер

ЗСУ ліквідували російського підполковника Щербака, - блогер 01

Автор: 

армія рф (17729) ліквідація (4046) Штефан Анатолій (120)


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Топ коментарі
+40
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28.02.2023 22:05
+39
Здохла чергова елітна кацапська свиня...
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28.02.2023 22:01
+26
І знову з українським прізвищем.
Як постарались кацапи за 350 років окацаплення...

І тепер окацаплюють: "какая разніца" (Зєлєнскій)
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28.02.2023 22:18
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Здохла чергова елітна кацапська свиня...
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28.02.2023 22:01 Відповісти
І знову з українським прізвищем.
Як постарались кацапи за 350 років окацаплення...

І тепер окацаплюють: "какая разніца" (Зєлєнскій)
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28.02.2023 22:18 Відповісти
Вопрос к пока еще живим оркам, кторые умеют и читать, и понимать смысл прочитанного одновременно. Как думаете, сколько из тех 150 тыс. орков, которые уже стали "харошими рускими", думали что их пронесет? Правильно-- все думали.
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28.02.2023 22:47 Відповісти
mabutj x--літна, ні?
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01.03.2023 02:09 Відповісти
Яка сумна новина.)))
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28.02.2023 22:02 Відповісти
Если бог существует надеюсь его черти хорошенько там вертят и не факт что над огнем
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28.02.2023 22:03 Відповісти
Щодо другого і третього твердження - одне одному не заважають/не протиричать. 👍
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02.03.2023 12:41 Відповісти
+ !!!
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28.02.2023 22:03 Відповісти
Now he's a good russian. Good and dead. Now Jesus loves him.
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28.02.2023 22:04 Відповісти
Пусть Всевышний их сортирует, а наша цель - очередь к нему на сортировку!
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28.02.2023 22:13 Відповісти
Amen, brother.
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28.02.2023 22:16 Відповісти
ИншаАллах
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28.02.2023 22:18 Відповісти
I think Satan loves him!
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28.02.2023 22:31 Відповісти
На йух, це до кобздона.
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28.02.2023 22:04 Відповісти
"Зі 140 чоловік живими вдалося вирватись тільки 17, в тому числі і ігорю..." Так патєрь нєт? 😊
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28.02.2023 22:05 Відповісти
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28.02.2023 22:05 Відповісти
ми можемо сказати ну і ладушкі . скоріш би ви всі туда попали москалі.
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28.02.2023 22:07 Відповісти
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28.02.2023 22:07 Відповісти
Підполковник Ігор Щербак.В перший раз фартануло, але він впевнено хотів бути демобілізованим. В другий раз все пройшло успішно, тобто нагорода наздогнала хероя...
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28.02.2023 22:10 Відповісти
атлична вьібрался. здоровья покойнику
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28.02.2023 22:11 Відповісти
что ты всё время прёшь рекламу этого канала - нет лучшего...?
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28.02.2023 22:18 Відповісти
Угадайтє, дєті, а кто ета сегодня будет єсть пєльмешкі?
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28.02.2023 22:14 Відповісти
Такі да. Белые Лады уже не актуальны.
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28.02.2023 22:24 Відповісти
Не пережило операції. Сумно, аж смішно, що мало...
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28.02.2023 22:27 Відповісти
лада і шуба поїхала до адресанта,
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28.02.2023 22:35 Відповісти
šuba - dlia foto, a pro pelmeni marki "lada" poka ne slyxal...
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01.03.2023 02:11 Відповісти
Какая отвратительная рожа....
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28.02.2023 22:43 Відповісти
Як вони з українськими прізвищами можуть ідентифікувати себе кацапами? Ну як…
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28.02.2023 22:48 Відповісти
я смотрю на эти воодушевлённые рожи и вспоминается мне славянское отродье выползшее из дремучего леса
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28.02.2023 22:53 Відповісти
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28.02.2023 23:08 Відповісти
Тепер можна вже і полкана присвоїти. Заслужив.
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28.02.2023 23:25 Відповісти
Туди кацапу й дорога.Тьфу!
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28.02.2023 23:33 Відповісти
Третью звезду на погоны выдадут в пекли.
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28.02.2023 23:40 Відповісти
ЗЕМЛЯ ТОБІ СКЛОВАТОЮ!!!
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28.02.2023 23:43 Відповісти
Судя по петлицам покойный командовал полком фехтовальщиков.
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01.03.2023 01:15 Відповісти
Причому - досить вдало (якщо зважати на "результати" виходу з оточення).
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02.03.2023 12:49 Відповісти
щербак україньське призвище - напевно манкурт, нехай попаде у пело
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01.03.2023 11:29 Відповісти
"...Бригада из 140 человек оказалась в окружении. Выбраться живыми удалось только 17..." Непогана статистика, як на мене!!! Бийте москолоту прокляту, хлопці!
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02.03.2023 10:45 Відповісти
"Підполковник Ігор Щербак."

Прізвище українське, а пішов проти України.
Як так...
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02.03.2023 11:15 Відповісти
Манкурт тому що.
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02.03.2023 13:57 Відповісти
Судячи з прізвища, із породи манкуртів.
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02.03.2023 13:56 Відповісти
 
 