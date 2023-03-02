Германия обсуждает с другими государствами гарантии безопасности для Украины, - Шольц
Германия будет помогать Украине в достижении справедливого мира и обсуждает с партнерами вопросы гарантий безопасности в будущем.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил канцлер Олаф Шольц.
"Мы говорим с другими государствами о том, чтобы были дальнейшие гарантии безопасности для Украины", – сказал он.
Канцлер отметил, что принципы такого мира были представлены президентом Владимиром Зеленским в ноябре прошлого года на саммите G20.
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Bel Amor #551006
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