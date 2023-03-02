РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8555 посетителей онлайн
Новости Война
3 676 6

Германия обсуждает с другими государствами гарантии безопасности для Украины, - Шольц

шольц

Германия будет помогать Украине в достижении справедливого мира и обсуждает с партнерами вопросы гарантий безопасности в будущем.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил канцлер Олаф Шольц.

"Мы говорим с другими государствами о том, чтобы были дальнейшие гарантии безопасности для Украины", – сказал он.

Канцлер отметил, что принципы такого мира были представлены президентом Владимиром Зеленским в ноябре прошлого года на саммите G20.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В РФ заявили о планах разработать "новый вид военных операций" с применением ядерного оружия для отражения "агрессии со стороны США"

Германия (7033) гарантия (154) Шольц Олаф (912)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
надо договориться всем вместе высказать самую серьезную озабоченность и самое решительное осуждение
показать весь комментарий
02.03.2023 10:58 Ответить
Ми говоримо з іншими державами про те, щоби були подальші гарантії безпеки для України", - сказав він.Шольц- ще один "будапешт" Україні і українському народові і накуй даром без потреби...
показать весь комментарий
02.03.2023 10:59 Ответить
Тільки членство в НАТО. Інше - фуйня.
показать весь комментарий
02.03.2023 11:02 Ответить
«Так це вже було».
показать весь комментарий
02.03.2023 11:13 Ответить
Вони обговорюють наркомарення віслюка.
показать весь комментарий
02.03.2023 11:17 Ответить
Результат гарантій https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158#Text п.2 Будапештського меморандуму бачать усі, окрім Шольца сотоваріщі
показать весь комментарий
02.03.2023 11:52 Ответить
 
 