РосСМИ утверждают, что около 50 "диверсантов" взяли в заложники жителей села в Брянской области РФ, идет бой

Российские СМИ сообщают, что в Брянской области идет столкновение с якобы "украинскими диверсантами".

Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на данные силовиков, сообщает Цензор.НЕТ

"В Брянской области идет столкновение с украинскими диверсантами", - говорится в сообщении.

Telegram-канал Baza сообщает, что по предварительным данным, "группа из 50 вооруженных людей с желтыми повязками зашла на территорию поселка (Сушаны. - Ред.) в Брянской области и взяла в заложники часть жителей. Одни смогли скрыться, другие закрылись в своих домах".

По данным "Baza", в заложниках якобы находятся как минимум мужчина, женщина и двое детей.

Также там сообщили , что в пограничном поселке Сушаны в Брянской области продолжается бой, слышны взрывы.

"Жители прячутся по подвалам и погребам, в селе слышны взрывы. По данным "Базы", в Сушанах взорвана электроподстанция и газовая станция", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ОК "Север" заявили, что россияне готовят провокацию.

"Об этом свидетельствуют данные разведки, где зафиксировано движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и живой силой, одетой в пиксель, похожий на форму Вооруженных Сил Украины", - сообщили в командовании.