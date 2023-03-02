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Новости Война
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РосСМИ утверждают, что около 50 "диверсантов" взяли в заложники жителей села в Брянской области РФ, идет бой

брянська

Российские СМИ сообщают, что в Брянской области идет столкновение с якобы "украинскими диверсантами".

Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на данные силовиков, сообщает Цензор.НЕТ

"В Брянской области идет столкновение с украинскими диверсантами", - говорится в сообщении.

Telegram-канал Baza сообщает, что по предварительным данным, "группа из 50 вооруженных людей с желтыми повязками зашла на территорию поселка (Сушаны. - Ред.) в Брянской области и взяла в заложники часть жителей. Одни смогли скрыться, другие закрылись в своих домах".

По данным "Baza", в заложниках якобы находятся как минимум мужчина, женщина и двое детей.

Также там сообщили , что в пограничном поселке Сушаны в Брянской области продолжается бой, слышны взрывы.

"Жители прячутся по подвалам и погребам, в селе слышны взрывы. По данным "Базы", в Сушанах взорвана электроподстанция и газовая станция", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ОК "Север" заявили, что россияне готовят провокацию.

"Об этом свидетельствуют данные разведки, где зафиксировано движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и живой силой, одетой в пиксель, похожий на форму Вооруженных Сил Украины", - сообщили в командовании.

Автор: 

Брянск (117) россия (96018)


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Топ комментарии
+68
Вагнерівці додому повертаються
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02.03.2023 11:20
+58
Диверсанти... з жовтими стрічками.. ну-ну. А чому не відразу з жовтоблакитними прапорами?
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02.03.2023 11:23
+34
Это точно, и волочащимися за ними парашютами.
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02.03.2023 11:25
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Во дятли казки придумують
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02.03.2023 11:20 Ответить
Вагнерівці додому повертаються
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02.03.2023 11:20 Ответить
диверсанти в кількості 50 чоловік та щей з жовтими пов,язками
невже й цю мульку вата схаває???
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02.03.2023 11:47 Ответить
Вже схавала.
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02.03.2023 12:08 Ответить
Перші дивергенти пішли... лід скрес!
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02.03.2023 12:16 Ответить
Вагнера збігли! По давній традиції «доблестная российская армия всех победит»: вагнерів, заручників та учасників операціі. На концерті кобзона поспілкуються та висловлять одне одному думки з цього приводу
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02.03.2023 11:21 Ответить
Скотобыдло мобилиз.и без поводов,в масквабаде об этом особо не паряться нам главное техники побольше ихней выносить
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02.03.2023 11:23 Ответить
Так сейчас орков и без техники толпами гонят на штурмы. Так что все таки придется утилизировать весь человеческий ресурс параши
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02.03.2023 11:37 Ответить
мальчик в трусиках был
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02.03.2023 11:32 Ответить
Да, был. Ему вторую доску спереди прибили - ходит как сэндвич.
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02.03.2023 12:33 Ответить
Уже є заява брянского губера що заручників не було(?), а дівчинка чудесним чином воскресла.
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02.03.2023 11:39 Ответить
********!
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02.03.2023 12:34 Ответить
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02.03.2023 13:46 Ответить
это ополченцы БНР
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02.03.2023 11:22 Ответить
Шось як для диверсіиноі групи забагато .
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02.03.2023 11:22 Ответить
А у заручниках лише чоловік, жінка та дитина. Якось мало. Треба було пів села...
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02.03.2023 11:37 Ответить
Все село зігнати до сараю, ходити навколо і грати на губній гармошці "Ах, мой мілий Августін..."
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02.03.2023 13:49 Ответить
Якби на москву ядерну бомбу скинули всім би було плювати, а тут якесь задрипане село.
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02.03.2023 11:23 Ответить
Збіглі вагнеровці починають ''бикувати'', наступними будуть вимоги-"мільярд баксів, і літак з повними баками пального"
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02.03.2023 11:23 Ответить
Диверсанти... з жовтими стрічками.. ну-ну. А чому не відразу з жовтоблакитними прапорами?
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02.03.2023 11:23 Ответить
Это точно, и волочащимися за ними парашютами.
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02.03.2023 11:25 Ответить
Та ще й під гімн України з динаміків.
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02.03.2023 11:29 Ответить
Та все ще буде, зачекайте. Знайдуть навіть томік цитат Бандери з підписом автора.
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02.03.2023 11:32 Ответить
А де карточка Яроша?
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02.03.2023 11:38 Ответить
желтый скотч можно купить в любом магазине
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02.03.2023 13:00 Ответить
Хто повірив кацапам, той величезний дурень. Пуйло підганяє свій напад на Україну під казочки, що якщо б вони не напали на нас, то ЗСУ напали б на московію. Тільки питання з точки зору логіки, а навіщо воно нам?
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02.03.2023 11:24 Ответить
Провокацию устроили паРашкинцы?....
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02.03.2023 11:24 Ответить
"Гляйвіц"! Очікуємо повідомлення Конашенкова: "Героическими усилиями непобедимой российской армии населённый пункт асвабаждён! Все диверсанты уничтожены Отпетые бандеравцы, накачанные наркотиками, в плен сдаваться отказались!"
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02.03.2023 11:49 Ответить
А ВСУ в курсе?
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02.03.2023 11:25 Ответить
ДРГ в синіх в"єтнамках?
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02.03.2023 11:26 Ответить
І пачки перця ТМ "Мрія"....
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02.03.2023 11:28 Ответить
І візитка Яроша ))
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02.03.2023 11:31 Ответить
Типу другий Беслан?
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02.03.2023 11:26 Ответить
а-га Хуслан..
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02.03.2023 13:08 Ответить
Шоу приурочене початку саміту G20 в Індії. Дешево і сердито, на більше феесбешні виродки, звичайно, не здатні, але і від цього шоу срачу і смороду в них буде багато.
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02.03.2023 11:27 Ответить
Провокация несомненно
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02.03.2023 11:28 Ответить
яка там провокація. кацапсячі дезертири втікають з фронту. а кацапсячі "журналісти" намагаються викрутитися з ситуації.
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02.03.2023 11:39 Ответить
Да наверное так

Больше похоже
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02.03.2023 11:45 Ответить
Пол сотни диверсантов да еще с желтыми повязками.... А парашюты за ними не тянулись?
Напомнило анекдот как
-Штирлиц шел по Берлину и ловил на себе косые подозревающие взгляды немцев. Что то его выдавало в нем советского разведчика. То ли советская форма то ли волочащийся за ним парашют...
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02.03.2023 11:28 Ответить
А жовті пов'язки можна взяти тільки в Україні!
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02.03.2023 11:35 Ответить
Вейшнорія?
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02.03.2023 11:28 Ответить
Наші мабуть від рузіш фашистів мирних громадян звільняють?
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02.03.2023 11:29 Ответить
Вспомнилось сообщение от нашей разведки где то неделю назад, что возле границы Черниговской области была замечена колонна техники, с военными/чвкшниками в похожем на украинский пиксель. Вот походу это и есть эти "укрдиверсанты", устроили терр.акт для СМИ.
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02.03.2023 11:29 Ответить
Міхалков кіно знімає?
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02.03.2023 11:30 Ответить
По ходу брянским партизанам (1941-1945 годов) дошла информация, что фашисты ещё не ушли.
Решили прочесать деревню на предмет "яйко-млеко".....
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02.03.2023 11:31 Ответить
Потрібно вже писати 1939-1945 р.р. бо "червона армія" разом з нацистами напали на Польщу і Західну Україну у вересні 1939 року. А винен звичайно "посібник" нацизму Бандера. Свою мільйонну армію не побачили.
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02.03.2023 11:38 Ответить
Але ж і в 45му партизанів там не було...
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02.03.2023 13:15 Ответить
Якби партизани знали, що 2023 року над Брянськом майорітиме власівський прапор...
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02.03.2023 11:59 Ответить
Почалось.Провокация під чужим прапором.
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02.03.2023 11:31 Ответить
Невже бурятський ?
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02.03.2023 11:38 Ответить
Якщо що, то на фото селищна рада цього селища
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02.03.2023 11:31 Ответить
Немає в українській мові словосполучення "якщо що".
А є "в разі чого" або "раптом щось".
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02.03.2023 11:36 Ответить
Дякую, слушне зауваження
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02.03.2023 11:40 Ответить
група з 50 озброєних людей із Джерело:

взяли в заручники 4 человека

"чоловік, жінка та двоє дітей."

Обычно происходит наоборот, 4 человека берут в заложники 50...
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02.03.2023 11:32 Ответить
Дійсно. І ще питання: нахвуя диверсантам заручники?
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02.03.2023 12:11 Ответить
Може, щоб вимагати 10 мільйонів доларів та літак в США?)
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02.03.2023 12:15 Ответить
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02.03.2023 12:23 Ответить
миллион вертолетов и один доллар...
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02.03.2023 19:53 Ответить
Якщо москаль роззявив свого рота значить він бреше. Тому ніколи не треба їх слухати, треба дивитися що вони роблять.
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02.03.2023 11:32 Ответить
А на головах жёлтые повязки с надписью "Биндеровец", мамой клянусь, так и было 🤡🤡
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02.03.2023 11:33 Ответить
Група вагнерівців вдалася до втечі з базового табору у Брянській області, дорогою розстрілявши і пограбувавши автівку. Тепер русня впарює казочку про міфічних "українських диверсантів", яким від нудьги захотілося пошмаляти
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02.03.2023 11:33 Ответить
у родителей отобрали все бухло и детей, согнали всех в хлев и заставили петь"батько наш Бандера"
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02.03.2023 11:34 Ответить
Це кадировці вже росіянам тирси дають !
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02.03.2023 11:37 Ответить
Так це тепер ерефія може напасти на Україну.
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02.03.2023 11:38 Ответить
Якщо заручники - то 100% русовбивці, їх тактика стояти за спинами жінок і дітей.
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02.03.2023 11:43 Ответить
Багато хто на москальщині повірить в цю вигадку що деверсанти змогли перетнути кордон групою в 40- 50 осіб, що вони використовують український піксель і жовті повязки. Що ціль цієї групи взяти купку заручників у глухому селі і рострідяти автобус. Щож я думаю що влада рф любить недооцінювати людьскі можливості, навіть своїх зомбованих громадян. Тому що навіть якщо процент тих що не повірять в таку легенду буде малий, все одно він відверне їх від підтримки того що називається існуванням держави, на страсі роспаду якої кремль вирішив обєднати своє населення. Тому можливо в короткострокові перспективі воно їм і поможе, але бомба сповільненої дії уже закладена. Дуже добре якщо в цій провокації будуть жертви, а вони будуть, серед цивільного населення.
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02.03.2023 11:48 Ответить
Хододноє лєто 2023 ... Амністія
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02.03.2023 11:49 Ответить
Ну, якщо ДРГ зайшла без прапору України - то не ми.
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02.03.2023 11:51 Ответить
пусть мочат друг друга...
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02.03.2023 11:52 Ответить
якби туди прийшло 50 диверсантів-українців, губернатор бнр вже бігав би в вишиванці.
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02.03.2023 11:54 Ответить
А тепер ВАЖЛИВО. Це робота ІПСО ворога, щоб виправдати свої дії. Офіційна позиція України - ми не працюємо по території Росії. Будь ласка, шановні громаняни фільтруйте, що ви постите, звідки репостите і найголовніше навіщо.

Тому що ви несвідомо можете розносити вороже іпсо, самі ж у нього повірите, і це будуть лише ваші проблеми. (с)
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02.03.2023 11:58 Ответить
так на прошлой неделе была инфа о колонне рашистов на територии РБ в украинской форме. Предупреждалось о возможных провокациях...
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02.03.2023 12:06 Ответить
Мне Ярош докладывал что он везде разбросал визитки "Правый Сектор"
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02.03.2023 12:14 Ответить
Група злобних тяжело вааружоних біндєравцев в 50 чілавєк захватила рускаю дірьовню. Но мужествіниє діревляни спряталісс в сваіх агромних дамах і терарісти нісмаглі іх ізнайті.
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02.03.2023 12:14 Ответить
Украинские ДРГ берут в заложники особо важный военный стратегический обьект: какой то сарай в 2км от границы
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02.03.2023 12:14 Ответить
І що з ними будуть робити? Мабуть нгагодують та дадуть по унітазу і пральній машині...
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02.03.2023 12:32 Ответить
цель - размазать как можно шире украинский фронт, а что они там волают - *****
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02.03.2023 12:37 Ответить
Якби вони кремль захопили, я б ще повірив))
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02.03.2023 12:41 Ответить
Звикай, москальська погань. Не тільки вам дозволено лізти в чужу хату. Звикайте до того, що і у ваші ізбушкі прийдуть гості.
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02.03.2023 12:51 Ответить
Значить всьо - здавайтесь.
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02.03.2023 12:51 Ответить
Може то кацапські потєряшки. Карту догори дригом прочитали і вирішили, що вони в Україні
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02.03.2023 13:04 Ответить
Диверсанти з жовтими стрічками🤣🤣🤣...Мабуть, ще й ходили по селу візитівки роздавали. ****, на болотах не тільки населення тупе, а й ті хто складає тексти та придумує методички пропагандистам. Чого варте соловйовске - "двайнік зєлєнскава".
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02.03.2023 13:06 Ответить
З місцевими дизертирами та награбованими унітазами
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02.03.2023 13:06 Ответить
V gastyax u skazki !!!!
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02.03.2023 13:10 Ответить
😂..............япацталом Це ж треба теке вигадати .. !!! Не можу повірити що русня це серйозно обговорює ..
Ну і навіщо диверсантам ЗСУ - брати заручників у якомусь кацапському колгоспі ?? Кому воно потрібно - диверсійною групою в 50 чол. , пертися через кордон щоб захопити в заручники чоловіка і жінку з двома дітьми в якійсь дєрьовні .?? ахвігєть .
Кацапи , ви малохольні ,, ви з головою дружите ?? Ну хоч би трішки включали здоровий глузд , якщо він у вас є звісно .
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02.03.2023 13:26 Ответить
Класика жанру кацапських дикунів....
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02.03.2023 14:03 Ответить
Жовті стрічки все що можна сказати про кремлівських ідіотів короче розходимось кіна не буде
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02.03.2023 14:08 Ответить
Вони красиво почали і одразу зашкварились на стрічці все фініто ля комедія
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02.03.2023 14:13 Ответить
Ого!
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02.03.2023 14:27 Ответить
козломордые ***** провокаторские подохните в страшных мучениях! а Украина всё равно вас победит!
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02.03.2023 14:35 Ответить
дрг з сусідньої Курської? по ВАЗу водки і тим і тим..
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02.03.2023 15:32 Ответить
 
 