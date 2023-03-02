РосСМИ утверждают, что около 50 "диверсантов" взяли в заложники жителей села в Брянской области РФ, идет бой
Российские СМИ сообщают, что в Брянской области идет столкновение с якобы "украинскими диверсантами".
Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на данные силовиков, сообщает Цензор.НЕТ
"В Брянской области идет столкновение с украинскими диверсантами", - говорится в сообщении.
Telegram-канал Baza сообщает, что по предварительным данным, "группа из 50 вооруженных людей с желтыми повязками зашла на территорию поселка (Сушаны. - Ред.) в Брянской области и взяла в заложники часть жителей. Одни смогли скрыться, другие закрылись в своих домах".
По данным "Baza", в заложниках якобы находятся как минимум мужчина, женщина и двое детей.
Также там сообщили , что в пограничном поселке Сушаны в Брянской области продолжается бой, слышны взрывы.
"Жители прячутся по подвалам и погребам, в селе слышны взрывы. По данным "Базы", в Сушанах взорвана электроподстанция и газовая станция", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в ОК "Север" заявили, что россияне готовят провокацию.
"Об этом свидетельствуют данные разведки, где зафиксировано движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и живой силой, одетой в пиксель, похожий на форму Вооруженных Сил Украины", - сообщили в командовании.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
невже й цю мульку вата схаває???
Больше похоже
Напомнило анекдот как
-Штирлиц шел по Берлину и ловил на себе косые подозревающие взгляды немцев. Что то его выдавало в нем советского разведчика. То ли советская форма то ли волочащийся за ним парашют...
Решили прочесать деревню на предмет "яйко-млеко".....
А є "в разі чого" або "раптом щось".
взяли в заручники 4 человека
"чоловік, жінка та двоє дітей."
Обычно происходит наоборот, 4 человека берут в заложники 50...
Тому що ви несвідомо можете розносити вороже іпсо, самі ж у нього повірите, і це будуть лише ваші проблеми. (с)
Ну і навіщо диверсантам ЗСУ - брати заручників у якомусь кацапському колгоспі ?? Кому воно потрібно - диверсійною групою в 50 чол. , пертися через кордон щоб захопити в заручники чоловіка і жінку з двома дітьми в якійсь дєрьовні .?? ахвігєть .
Кацапи , ви малохольні ,, ви з головою дружите ?? Ну хоч би трішки включали здоровий глузд , якщо він у вас є звісно .