Словакия может передать Украине 10 МиГ-29

На фоне новых обращений к западным странам о предоставлении истребителей Словакия рассматривает возможность предоставить Украине 10 из 11 своих самолетов МиГ-29 советского производства, которые были сняты с вооружения в прошлом году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом в интервью агентству AP заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

"Мы больше никогда не будем использовать МиГи. Они не имеют для нас реальной ценности. Если мы отдадим их Украине, они могут помочь спасти их жизни", - пояснил он.

По словам Надя, последний, 11-ый советский истребитель планируется передать словацкому музею.

Ожидается, что окончательное решение о предоставлении Украине МиГ-29 будет принято в течение нескольких дней или недель, отмечает AP. В таком случае Словакия станет первым членом НАТО, который передаст Киеву боевую авиацию.

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