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Словакия может передать Украине 10 МиГ-29

міг

На фоне новых обращений к западным странам о предоставлении истребителей Словакия рассматривает возможность предоставить Украине 10 из 11 своих самолетов МиГ-29 советского производства, которые были сняты с вооружения в прошлом году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом в интервью агентству AP заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

"Мы больше никогда не будем использовать МиГи. Они не имеют для нас реальной ценности. Если мы отдадим их Украине, они могут помочь спасти их жизни", - пояснил он.

По словам Надя, последний, 11-ый советский истребитель планируется передать словацкому музею.

Ожидается, что окончательное решение о предоставлении Украине МиГ-29 будет принято в течение нескольких дней или недель, отмечает AP. В таком случае Словакия станет первым членом НАТО, который передаст Киеву боевую авиацию.

Читайте также: Переговоры о предоставлении Украине самолетов начались, но в приоритете сейчас бесперебойное обеспечение ВСУ боеприпасами, - Лекорню

Автор: 

самолет (3616) Словакия (989)


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Топ комментарии
+16
Оце нормальні сусіди, а не ****** ...
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02.03.2023 00:49
+13
От коли передадуть, тоді й гоп. Цю жувачку жують вже із лютого 2022-го року. І весь час після слів "готові"- нічого не відбувається. НІЧОГО!
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02.03.2023 01:58
+11
А може і не передати. Замахали вже ці "качелі".
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02.03.2023 02:30
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Оце нормальні сусіди, а не ****** ...
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02.03.2023 00:49 Ответить
Было бы неплохо. И учиться не нужно.
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02.03.2023 00:54 Ответить
МИГ-29 машинка вполне рабочая, в украинском хозяйстве сгодится, крылатые ракеты сбивать может запросто.
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02.03.2023 09:43 Ответить
«Nad Tatrou sa blýska» - гімн Словаччини. [Український переклад]

https://youtu.be/pFGLrcrGNSs
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02.03.2023 00:54 Ответить
Замечательная мелодия, искренние простые слова в духе просвещённого патриотизма.
Никакого бесноватого самовосхваления, никакой агрессивности.
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02.03.2023 10:05 Ответить
Словаки довго йшли до своеі незалежності. А чехі. , і австро Венгрия ними володіли, і землі в них угорці відібрали , залишив їм тількі гори
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02.03.2023 12:54 Ответить
нам дуже потрібні штурмовики А10,маю надію від США надійдуть добрі новини..
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02.03.2023 01:05 Ответить
Враховуючи, що генерали США уже давно мріють здихатись цього літака (не тому що він поганий, просто хочуть замінити його F35 та безпілотниками) шанси на отримання не менші, а то і більші від F16. Донедавна процес зняття його з експлуатації блокував Конгрес, а майже з перших місяців війни (коли про літаки F16 ще не говорили серйозно) таку пропозицію виказували в Пентагоні. тому шанси на отримання А10 великі.
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02.03.2023 01:31 Ответить
Все правильно, але для початку треба надійно прикрити небо винищувачами і наземними ППО.
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02.03.2023 09:02 Ответить
Велика подяка нашим браттям.
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02.03.2023 01:14 Ответить
У них всього їх 10. Віддають всі
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02.03.2023 01:26 Ответить
От коли передадуть, тоді й гоп. Цю жувачку жують вже із лютого 2022-го року. І весь час після слів "готові"- нічого не відбувається. НІЧОГО!
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02.03.2023 01:58 Ответить
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02.03.2023 13:02 Ответить
Викіпедія пише що справні 4
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02.03.2023 12:45 Ответить
А може і не передати. Замахали вже ці "качелі".
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02.03.2023 02:30 Ответить
єй американець а де твій ленлиз де ф16...чаго ти на словаків бочку котиш..
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02.03.2023 10:19 Ответить
Ключове слово "може". Далі можна не читали.
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02.03.2023 06:37 Ответить
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02.03.2023 13:03 Ответить
Якщо можна, то хай передає. Скільки можна телитися? І поляки такі самі.
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02.03.2023 07:46 Ответить
Тягнуть резину неначе і поспішати нікуди.
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02.03.2023 08:36 Ответить
Ви не праві, у парламенті йде шалений спротив проросійських сил в голові с Фіцо. Вони вже кабінет міністров Гегера відставку відправили , за те що він багато для України зробив
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02.03.2023 12:58 Ответить
Як уже набридли ці слова - можуть, обговорюють, в перспективі, якщо хтось передасть першим...
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02.03.2023 08:45 Ответить
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02.03.2023 13:00 Ответить
Каждый день кто-то, что-то обещает
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02.03.2023 08:48 Ответить
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02.03.2023 13:01 Ответить
О це вже запахло реальністю, а поляці думаю теж приєднаються, ще не зрозуміло, Чехія брала в лізинг Грипени покористувалася і віддала, а чого ми так не можемо без повернення але в кредит на 10-15 років, пару десятків, яка буде реклама для Гріпена, за таку рекламу безплатно повинні давати!!!
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02.03.2023 09:23 Ответить
А чего они так о МИГах отзываются? Или действительно эта машина не "взлетает" рядом с теми же Ф-16?
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02.03.2023 09:59 Ответить
З миру по нитці - кацапу мотузка на шибеницю.
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02.03.2023 11:52 Ответить
ключове слово "можуть"...Вже рік його чую
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02.03.2023 12:54 Ответить
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02.03.2023 12:59 Ответить
 
 