Словаччина може передати Україні 10 МіГ-29

На тлі нових звернень до західних країн щодо надання винищувачів Словаччина розглядає можливість надати Україні 10 із 11 своїх літаків МіГ-29 радянського виробництва, які було знято з озброєння минулого року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це в інтерв’ю агенції AP заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

"Ми більше ніколи не будемо використовувати МіГи. Вони не мають для нас реальної цінності. Якщо ми віддамо їх Україні, вони можуть допомогти врятувати їхні життя", – пояснив він.

За словами Надя, останній, 11-ий радянський винищувач планується передати словацькому музею.

Очікується, що остаточне рішення про надання Україні МіГ-29 буде ухвалене протягом декількох днів або тижнів, зазначає AP. У такому разі Словаччина стане першим членом НАТО, який передасть Києву бойову авіацію.

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