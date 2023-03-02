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Словаччина може передати Україні 10 МіГ-29

міг

На тлі нових звернень до західних країн щодо надання винищувачів Словаччина розглядає можливість надати Україні 10 із 11 своїх літаків МіГ-29 радянського виробництва, які було знято з озброєння минулого року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це в інтерв’ю агенції AP заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

"Ми більше ніколи не будемо використовувати МіГи. Вони не мають для нас реальної цінності. Якщо ми віддамо їх Україні, вони можуть допомогти врятувати їхні життя", – пояснив він.

За словами Надя, останній, 11-ий радянський винищувач планується передати словацькому музею.

Очікується, що остаточне рішення про надання Україні МіГ-29 буде ухвалене протягом декількох днів або тижнів, зазначає AP. У такому разі Словаччина стане першим членом НАТО, який передасть Києву бойову авіацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словаччина починає переговори про передачу Україні МіГ-29, – прем’єр Геґер

Автор: 

літак (2935) Словаччина (1113)


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Топ коментарі
+16
Оце нормальні сусіди, а не ****** ...
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02.03.2023 00:49
+13
От коли передадуть, тоді й гоп. Цю жувачку жують вже із лютого 2022-го року. І весь час після слів "готові"- нічого не відбувається. НІЧОГО!
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02.03.2023 01:58
+11
А може і не передати. Замахали вже ці "качелі".
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02.03.2023 02:30
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Оце нормальні сусіди, а не ****** ...
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02.03.2023 00:49 Відповісти
Было бы неплохо. И учиться не нужно.
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02.03.2023 00:54 Відповісти
МИГ-29 машинка вполне рабочая, в украинском хозяйстве сгодится, крылатые ракеты сбивать может запросто.
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02.03.2023 09:43 Відповісти
«Nad Tatrou sa blýska» - гімн Словаччини. [Український переклад]

https://youtu.be/pFGLrcrGNSs
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02.03.2023 00:54 Відповісти
Замечательная мелодия, искренние простые слова в духе просвещённого патриотизма.
Никакого бесноватого самовосхваления, никакой агрессивности.
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02.03.2023 10:05 Відповісти
Словаки довго йшли до своеі незалежності. А чехі. , і австро Венгрия ними володіли, і землі в них угорці відібрали , залишив їм тількі гори
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02.03.2023 12:54 Відповісти
нам дуже потрібні штурмовики А10,маю надію від США надійдуть добрі новини..
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02.03.2023 01:05 Відповісти
Враховуючи, що генерали США уже давно мріють здихатись цього літака (не тому що він поганий, просто хочуть замінити його F35 та безпілотниками) шанси на отримання не менші, а то і більші від F16. Донедавна процес зняття його з експлуатації блокував Конгрес, а майже з перших місяців війни (коли про літаки F16 ще не говорили серйозно) таку пропозицію виказували в Пентагоні. тому шанси на отримання А10 великі.
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02.03.2023 01:31 Відповісти
Все правильно, але для початку треба надійно прикрити небо винищувачами і наземними ППО.
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02.03.2023 09:02 Відповісти
Велика подяка нашим браттям.
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02.03.2023 01:14 Відповісти
У них всього їх 10. Віддають всі
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02.03.2023 01:26 Відповісти
От коли передадуть, тоді й гоп. Цю жувачку жують вже із лютого 2022-го року. І весь час після слів "готові"- нічого не відбувається. НІЧОГО!
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02.03.2023 01:58 Відповісти
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02.03.2023 13:02 Відповісти
Викіпедія пише що справні 4
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02.03.2023 12:45 Відповісти
А може і не передати. Замахали вже ці "качелі".
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02.03.2023 02:30 Відповісти
єй американець а де твій ленлиз де ф16...чаго ти на словаків бочку котиш..
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02.03.2023 10:19 Відповісти
Ключове слово "може". Далі можна не читали.
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02.03.2023 06:37 Відповісти
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02.03.2023 13:03 Відповісти
Якщо можна, то хай передає. Скільки можна телитися? І поляки такі самі.
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02.03.2023 07:46 Відповісти
Тягнуть резину неначе і поспішати нікуди.
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02.03.2023 08:36 Відповісти
Ви не праві, у парламенті йде шалений спротив проросійських сил в голові с Фіцо. Вони вже кабінет міністров Гегера відставку відправили , за те що він багато для України зробив
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02.03.2023 12:58 Відповісти
Як уже набридли ці слова - можуть, обговорюють, в перспективі, якщо хтось передасть першим...
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02.03.2023 08:45 Відповісти
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02.03.2023 13:00 Відповісти
Каждый день кто-то, что-то обещает
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02.03.2023 08:48 Відповісти
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02.03.2023 13:01 Відповісти
О це вже запахло реальністю, а поляці думаю теж приєднаються, ще не зрозуміло, Чехія брала в лізинг Грипени покористувалася і віддала, а чого ми так не можемо без повернення але в кредит на 10-15 років, пару десятків, яка буде реклама для Гріпена, за таку рекламу безплатно повинні давати!!!
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02.03.2023 09:23 Відповісти
А чего они так о МИГах отзываются? Или действительно эта машина не "взлетает" рядом с теми же Ф-16?
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02.03.2023 09:59 Відповісти
З миру по нитці - кацапу мотузка на шибеницю.
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02.03.2023 11:52 Відповісти
ключове слово "можуть"...Вже рік його чую
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02.03.2023 12:54 Відповісти
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02.03.2023 12:59 Відповісти
 
 