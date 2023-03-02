Артиллеристы двумя выстрелами уничтожают штурмовую группу оккупантов вблизи Угледара. ВИДЕО
Артиллеристы двумя прямыми попаданиями снарядами 155 калибра ликвидировали штурмовую группу российских оккупантов.
Видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Два прямых попадания снарядов калибра 155 мм. Группа шла колонной по одному и первый же выстрел украинской гаубицы накрыл россиян. Они не успели разбежаться и залечь. Часть погибла или получила ранения. Уцелевшие подошли к месту первого попадания и в этот момент упал второй снаряд. Блестящая корректировка и блестящая стрельба, заслуживающие награды", - пишет Бутусов в комментарии к видео.
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+29 SabakaBarabaka Yo #524041
показать весь комментарий02.03.2023 12:29 Ссылка
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