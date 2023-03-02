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Новости Видео Война
22 092 44

Артиллеристы двумя выстрелами уничтожают штурмовую группу оккупантов вблизи Угледара. ВИДЕО

Артиллеристы двумя прямыми попаданиями снарядами 155 калибра ликвидировали штурмовую группу российских оккупантов.

Видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Два прямых попадания снарядов калибра 155 мм. Группа шла колонной по одному и первый же выстрел украинской гаубицы накрыл россиян. Они не успели разбежаться и залечь. Часть погибла или получила ранения. Уцелевшие подошли к месту первого попадания и в этот момент упал второй снаряд. Блестящая корректировка и блестящая стрельба, заслуживающие награды", - пишет Бутусов в комментарии к видео.

Смотрите также: Уничтожение вражеского самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" калибра 240 миллиметров вблизи Угледара. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19562) уничтожение (7156) Бутусов Юрий (4381) артиллерия (641)


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Топ комментарии
+53
Дякую "ювелірам" ЗСУ!
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02.03.2023 12:25
+44
Красивое ).
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02.03.2023 12:25
+29
а ваньки учатся летать.
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02.03.2023 12:29
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Красивое ).
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02.03.2023 12:25 Ответить
супер гарно
ювіліри....
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02.03.2023 14:05 Ответить
ГАРНО !
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02.03.2023 15:06 Ответить
Дякую "ювелірам" ЗСУ!
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02.03.2023 12:25 Ответить
Прям «Orgasmus»
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02.03.2023 12:26 Ответить
Я - некурящий, вышел в подъезд и покурил.
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02.03.2023 14:57 Ответить
"Мяса Дамбаса" - нова торгова марка))
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02.03.2023 12:26 Ответить
А що то таке літало з правого боку після першого прильоту?
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02.03.2023 12:27 Ответить
разорвало пополам. бывает.
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02.03.2023 12:30 Ответить
Чмобіки повторили подвиг Барона Мюнхгаузена
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02.03.2023 12:31 Ответить
а ваньки учатся летать.
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02.03.2023 12:29 Ответить
I believe, I can fly... sung Deadman...
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02.03.2023 12:29 Ответить
Каци так впевнено вважали себе невидимками, що випарувалися.
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02.03.2023 12:31 Ответить
СМЕРТЬ парашистам.
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02.03.2023 12:32 Ответить
Влупила наша «Арта» - кацапи всі в труні.

Яка чудова іграшка: ги-ги-ги-ги-ги-ги….
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02.03.2023 12:33 Ответить
Второй прилет прямо в точку...теперь пускай идут на Лондон...!!!
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02.03.2023 12:33 Ответить
Идти не смогут - разьве что полететь!!!!
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02.03.2023 12:38 Ответить
.........не унывайте , кацапы ........)))))).... , пельмени уже заморозили , скоро поедут по адресам.....
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02.03.2023 12:34 Ответить
це наші богі війни.дякуемо вам за вашу тяжку роботу
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02.03.2023 12:34 Ответить
Теперь вы видели, как с конвейера сходят одновременно (!) десяток белых "Лад" !
"АвтоВАЗ" выходит на новый/советский уровень производительности - 700 тысяч/год
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02.03.2023 12:35 Ответить
шмякі-бум
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02.03.2023 12:37 Ответить
Орки всегда бегут в ту воронку в которую попадает второй раз...
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02.03.2023 12:42 Ответить
Хороших російських солдат в тепловізор не видно
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02.03.2023 12:50 Ответить
І коли ж ця рашистська гидота перестане лізти на нашу землю! Скільки їх треба ще перебити на нашій землі? Що, ви, окупантські мерзотники хочете знайти на чужій землі? Скільки ще вам треба додати до 1/8 земної суші, яку ви вже загадили своєю присутністю? Та наїжтесь, нарешті, цієї землі, коли вам накидають її на груди і в рота.
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02.03.2023 12:53 Ответить
Як розумно і гарно написано...Нічого і додати...
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02.03.2023 13:07 Ответить
Аж душа радіє...На це можна дивитись вічно...Супер, так тримати...МОЛОДЦІ..., і частіше робити фашистам таке задоволення...
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02.03.2023 13:06 Ответить
оце пердаки порозлітались. Слава натівським тепловізорам та артилерії і дронам, що зняли такий епічний відос!
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02.03.2023 13:23 Ответить
Десять міліціонерів пливли на плоту і втопились. Скільки всого втопилось міліціонерів? Правильна відповідь - 20. Ще 10 під час слідчого експерименту.
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02.03.2023 14:04 Ответить
Дві голови відлетіло...
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02.03.2023 14:26 Ответить
Еще одна осталась у змея Горыныча
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02.03.2023 14:58 Ответить
Котлеты мясные, по Угледарски! Свеженькие!
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02.03.2023 15:18 Ответить
"...ніунивайтє, пацани..." *****************!"
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02.03.2023 17:08 Ответить
Я одИн слышал из видео ( со стороны того стала) - баранье блеяние... ?! Особенно перед 2м попаданием , когда стадо сбилось в кучу ))))
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04.03.2023 12:47 Ответить
 
 