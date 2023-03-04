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Украинские иконы, написанные на ящиках из-под патронов, выставили в Лондоне. ВИДЕО

В церкви святого Иоанна в Лондоне проходит выставка украинских икон, написанных на ящиках из-под патронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эти иконы созданы супругами-художниками - Софией Атлантовой и Александром Клименко. Они с 2014 года превращают ящики из-под патронов, использованных во время обороны Украины, в произведения искусства.

70% полученных от продажи икон денег супруги тратят на помощь мобильным госпиталям.

В Британии иконы первоначально выставлялись в Оксфорде. Теперь в Лондоне их можно посмотреть до начала июня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В разграбленном россиянами Херсонском художественном музее чудом сохранилась одна из икон Николая Чудотворца. ФОТО

Открытие выставки в соборе св. Иоанна было посвящено памяти Семена Обломея - 22-летнего экоактивиста и защитника Украины, погибшего 21 июня 2022 года.

Великобритания (5011) выставка (449) икона (85) искусство (253) Лондон (364)


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Бидляча кацапня, горіти вам усім в пеклі...
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04.03.2023 11:15 Ответить
ці ікони треба показувати тим усім всратим бабусям їких носить по московських церквах. Хай цілують і плачуть😡
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04.03.2023 11:33 Ответить
У США ЦЮ ВИСТАВКУ ! Трампістським любителям серед виборців показати ! В душу зайти в звичайну людську душу американців . В Британії достатньо високий одностайний рівень впливу еліт на виборців … чого не скадеш про США
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04.03.2023 16:51 Ответить
 
 