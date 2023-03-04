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Українські ікони, написані на ящиках з-під набоїв, виставили в Лондоні. ВIДЕО

В церкві святого Іоанна в Лондоні відбувається виставка українських ікон, написаних на ящиках з-під набоїв.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ці ікони створені подружжям митців - Софією Атлантовою та Олександром Клименком. Вони з 2014 року перетворюють ящики з-під набоїв, використаних під час оборони України, на твори мистецтва.

70% отриманих від продажу ікон гроші подружжя витрачає на допомогу мобільним шпиталям.

У Британії ікони спочатку виставляли в Оксфорді. Тепер у Лондоні їх можна буде побачити до початку червня.

Також дивіться: У розграбованому росіянами Херсонському художньому музеї дивом збереглася одна з ікон Миколи Чудотворця. ФОТО

Відкриття виставки в соборі св. Іоанна було присвячене пам’яті Семена Обломея - 22-річного екоактивіста та захисника України, який загинув 21 червня 2022 року.

Автор: 

Велика Британія (5643) виставка (286) ікона (61) мистецтво (138) Лондон (400)


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Бидляча кацапня, горіти вам усім в пеклі...
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04.03.2023 11:15 Відповісти
ці ікони треба показувати тим усім всратим бабусям їких носить по московських церквах. Хай цілують і плачуть😡
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04.03.2023 11:33 Відповісти
У США ЦЮ ВИСТАВКУ ! Трампістським любителям серед виборців показати ! В душу зайти в звичайну людську душу американців . В Британії достатньо високий одностайний рівень впливу еліт на виборців … чого не скадеш про США
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04.03.2023 16:51 Відповісти
 
 