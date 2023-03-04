Українські ікони, написані на ящиках з-під набоїв, виставили в Лондоні. ВIДЕО
В церкві святого Іоанна в Лондоні відбувається виставка українських ікон, написаних на ящиках з-під набоїв.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ці ікони створені подружжям митців - Софією Атлантовою та Олександром Клименком. Вони з 2014 року перетворюють ящики з-під набоїв, використаних під час оборони України, на твори мистецтва.
70% отриманих від продажу ікон гроші подружжя витрачає на допомогу мобільним шпиталям.
У Британії ікони спочатку виставляли в Оксфорді. Тепер у Лондоні їх можна буде побачити до початку червня.
Відкриття виставки в соборі св. Іоанна було присвячене пам’яті Семена Обломея - 22-річного екоактивіста та захисника України, який загинув 21 червня 2022 року.
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Rino Rino
показати весь коментар04.03.2023 11:15 Відповісти Мені подобається 12 Посилання
Ihor Demkiv #524736
показати весь коментар04.03.2023 11:33 Відповісти Мені подобається 12 Посилання
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Наталия Гончар
показати весь коментар04.03.2023 16:51 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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