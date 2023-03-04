Зеленский встретился с президентом Европарламента Мецолой во Львове. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский во Львове встретился с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой.
Об этом Зеленский написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Спасибо за лидерство в поддержке Украины с первых дней этой ужасной войны и важные решения, принятые Европарламентом. В частности, 1 марта прошлого года, на второй день после подачи нашей заявки на членство в ЕС, Европейский парламент принял резолюцию о поддержке и необходимости предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Украина стремится как можно быстрее завершить выполнение рекомендаций Европейской комиссии и начать переговоры о вступлении в ЕС уже в этом году", - отметил Зеленский.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Luk Viktor
показать весь комментарий04.03.2023 11:42 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль