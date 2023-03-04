Зеленский встретился с президентом Европарламента Мецолой во Львове. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский во Львове встретился с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой.

Об этом Зеленский написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо за лидерство в поддержке Украины с первых дней этой ужасной войны и важные решения, принятые Европарламентом. В частности, 1 марта прошлого года, на второй день после подачи нашей заявки на членство в ЕС, Европейский парламент принял резолюцию о поддержке и необходимости предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Украина стремится как можно быстрее завершить выполнение рекомендаций Европейской комиссии и начать переговоры о вступлении в ЕС уже в этом году", - отметил Зеленский.

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