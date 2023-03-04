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Зеленський зустрівся із президенткою Європарламенту Мецолою у Львові. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський у Львові зустрівся із президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою.

Про це Зеленський написав у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую за лідерство в підтримці України з перших днів цієї жахливої війни та важливі рішення, ухвалені Європарламентом. Зокрема, 1 березня минулого року, на другий день після подання нашої заявки на членство в ЄС, Європейський парламент ухвалив резолюцію про підтримку та необхідність надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Україна прагне якнайшвидше завершити виконання рекомендацій Європейської комісії та розпочати переговори про вступ до ЄС уже цього року", - зазначив Зеленський. 

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Автор: 

євроінтеграція (504) Європарламент (1054) Зеленський Володимир (24250) Мецола Роберта (100)


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смачна там кава.....
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04.03.2023 11:42 Відповісти
 
 