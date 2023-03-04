Зеленський зустрівся із президенткою Європарламенту Мецолою у Львові. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський у Львові зустрівся із президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою.
Про це Зеленський написав у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Дякую за лідерство в підтримці України з перших днів цієї жахливої війни та важливі рішення, ухвалені Європарламентом. Зокрема, 1 березня минулого року, на другий день після подання нашої заявки на членство в ЄС, Європейський парламент ухвалив резолюцію про підтримку та необхідність надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Україна прагне якнайшвидше завершити виконання рекомендацій Європейської комісії та розпочати переговори про вступ до ЄС уже цього року", - зазначив Зеленський.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Luk Viktor
показати весь коментар04.03.2023 11:42 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль