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Скабеева рассказала о "голоде" в Великобритании: "Начали жрать белок, но гаубицы Украине поставят". ВИДЕО

Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева рассказала о том, что из-за нехватки продуктов в Великобритании в ресторанах начали готовить белок, которых немало бегает в британских парках.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в своем пропагандистском шоу на РосТВ, отметив, что, несмотря на "продуктовый кризис", британцы не отказываются от поставки оружия в Украину.

Читайте также: Пропагандистка Скабеева предлагает запретить слово "Украина" в России. ВИДЕО

Автор: 

Великобритания (5026) пропаганда (3696) Скабеева Ольга (49)


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Топ комментарии
+68
нічого

мені мій знайомий британець казав що вони всі готові хоть гівно їсти тільки щоб ми більше кацапів утилізували
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07.03.2023 16:49 Ответить
+63
десь в кущах тихо плаче й заздрить боброїдка, завжди хотіла і білочку спробувати, бо білочка від водочкі не така смачна
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07.03.2023 16:48 Ответить
+55
Ця їбанута вже й сама віре в ту йухню що несе своїм унітазом.
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07.03.2023 16:52 Ответить
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Явно виражений діагноз-"белочка",на данний момент,нелікуется.
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07.03.2023 18:34 Ответить
Ось що таке *спіймати білочку* )))
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07.03.2023 18:38 Ответить
Ага, такі мабуть смачьненькі , сірі, спокійно собі ходять тут скрізь табунами, і не в курсах вони бідні про бєлочку голодної **********.
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07.03.2023 19:10 Ответить
крольчиха перетыренная, уж лучше "белок жрать", чем у вашего пфуйла "вялого" каждый день хапать... Всем мокшанким сбродом. По очереди. Не надоело!?
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07.03.2023 19:24 Ответить
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07.03.2023 20:08 Ответить
Клята дресирована абізяна, щоб ви усі там на болотах повиздихали у страшних муках.
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07.03.2023 20:08 Ответить
Сливной бачок,опять щось курнув...
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07.03.2023 20:12 Ответить
Обконченная м*давошка совсем кукухой поехала и єто радует
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07.03.2023 20:13 Ответить
Скоріше ти на "натуральний йогурт" перейдеш, ні британці почнуть білок їсти...
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07.03.2023 20:25 Ответить
Саме кумедне те, що англійці над кожною білкою та качкою у місцевих парках аж трусяться, так їх оберігають.
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07.03.2023 21:03 Ответить
тепер зрозуміло стало навіщо - а якщо не стане чого їсти
слівной бачок - ума палата, палата №6
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07.03.2023 22:17 Ответить
Права тварин в Британії так захищені, що навіть права людини їм заздрять.
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07.03.2023 22:30 Ответить
Вы осторожней тут.... С такой подачей материала))) А то мокшанцы, с их буйной фантазией, найдут в этом каннибализм)))
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08.03.2023 00:00 Ответить
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08.03.2023 00:03 Ответить
Я не помню уже о чем, мы с вами спорили, или разговаривали, с месяц назад, но получилось так что моя ПРЕДПОЛОГАЕМАЯ версия, через несколько дней уже была озвучена как официальная) Правда тоже не помню кем, но новость здесь на сайте была))) Так что не очень удивлюсь если что то подобное мы от них услышим)
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08.03.2023 00:22 Ответить
А на яку саме тему ми сперечались?

Мені цікаво. Згадуйте.
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08.03.2023 00:25 Ответить
Ну тогда через несколько дней) Сейчас немного занят, а надо будет перешерстить несколько сотен коментов в ленте
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08.03.2023 01:12 Ответить
То да, но откуда ж об этом знать кацапским дегенератам-зрителям этой ************?
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08.03.2023 00:10 Ответить
Прикольно б було, як би вона ще сказала, що британські бєлкі дуже страшні, схожі на сірих щурів, а от рузкіє бєлочкі такі красуні руденькі та пухнасті.
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08.03.2023 00:22 Ответить
Краса https://www.youtube.com/watch?v=OpTY4JLB_N4 руZZкіх бєлочєк - то страшна сила.
Страшна в усіх сенсах...
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08.03.2023 00:52 Ответить
«Ой ***** ліл»(с) Чумачєчая бєлка!
«Бухаєте? Тогда я іду к вам!»
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08.03.2023 17:47 Ответить
Коли я вперше побачив це чудо, іржав басовито, немов слін, і надодачу затопив клавіатуру кавою.
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09.03.2023 04:19 Ответить
Те существа, которые сегодня населяют россию, лишены физиологической возможности думать, поскольку амёбам этого не дано от природы, поэтому, за них думает телевизор с путинскими подонками.

Когда падёт кровавый режим, этих уродов порвут первыми на мелкие кусочки, им не уйти от расплаты.
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07.03.2023 21:12 Ответить
Скоро білки вас жерти почнуть.
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07.03.2023 21:14 Ответить
Сливной бачек потек...
Зовите немецкого сантехника - Скобеев не справляется!
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07.03.2023 21:18 Ответить
Їй до протікань не звикати .
А от німецький сантехнік у цьому випадку може не впоратися. Тут потрібен двометровий ноусер з Африки.
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09.03.2023 04:23 Ответить
На росии белок ловят, у Великобритании едят.
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07.03.2023 21:28 Ответить
хора й малохольна.... чи придурується?
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07.03.2023 22:06 Ответить
Аби не бобрів як дехто .
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07.03.2023 22:12 Ответить
Народ говноед продолжает жрать дерьмо.
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07.03.2023 22:29 Ответить
Животных так много…. Будем есть. А откуда животных так много в парках? Наверно голодные боританцы сначала откармливают их, чтобы потом есть с голодухи
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07.03.2023 22:32 Ответить
кінчена козоморда кацапка
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07.03.2023 22:57 Ответить
Схоже, на раZZії вкотре винайшли нову "дурь", котру успішно випробували на цій істоті.
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07.03.2023 22:57 Ответить
Ну ок, я понимаю, что скабеева совсем не дура, если сумела залезть туда, куда она залезла и там удерживаться долгое время. Но млять неужели ж ее зрители одни клинические кретины, которым можно втюхивать это фуфло, изо дня в день?!
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08.03.2023 00:09 Ответить
Тварюка ********* йо@ нулась
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08.03.2023 00:15 Ответить
але ж на расєє жеруть бобрів і це норма! шо, її колега по фейкомету симонянша не поділилася досвідом?
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08.03.2023 00:20 Ответить
Білок будуть подавати в ресторанах тому, що нехватає грошей на їжу!?!? На ресторани хватає, а на їжу-НІ!?!? П
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08.03.2023 02:55 Ответить
Що візьмеш з дури у якої білочка в голові?
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08.03.2023 04:35 Ответить
так белка это крыса, со всеми вытекающими, только пушистая. разве их можно кушать. вопрос риторический конечно.
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08.03.2023 05:19 Ответить
Ну почалось ., свою кацапську біомасу до нехватки підготовлює . Здалеку так , і про карточну систему пора підходить віщати . Голод це інтересна тема , далі не буду.
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08.03.2023 06:56 Ответить
Дура дурой. А года 2 назад украинофоб Гордон назвал скабееву "умнейшая девочка"
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08.03.2023 08:38 Ответить
Мені цікаво така дура від природи, чи це кацапи вивели новий від
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08.03.2023 08:43 Ответить
Вчора на матчі Челсі-Боруссія подавали до пива білок і двох жарених кацапів.
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08.03.2023 09:25 Ответить
Russen aufpassen sobald werden sie kommen oder leben in England werden sie als erste gefressen oder Getötet und an Schweine gefuttert und nach Russland exportiert.
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08.03.2023 10:31 Ответить
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