Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева рассказала о том, что из-за нехватки продуктов в Великобритании в ресторанах начали готовить белок, которых немало бегает в британских парках.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в своем пропагандистском шоу на РосТВ, отметив, что, несмотря на "продуктовый кризис", британцы не отказываются от поставки оружия в Украину.

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