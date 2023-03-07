Скабеева рассказала о "голоде" в Великобритании: "Начали жрать белок, но гаубицы Украине поставят". ВИДЕО
Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева рассказала о том, что из-за нехватки продуктов в Великобритании в ресторанах начали готовить белок, которых немало бегает в британских парках.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в своем пропагандистском шоу на РосТВ, отметив, что, несмотря на "продуктовый кризис", британцы не отказываются от поставки оружия в Украину.
Топ комментарии
+68 Sam Johns #554555
показать весь комментарий07.03.2023 16:49 Ответить Ссылка
+63 Paul Foxen #557682
показать весь комментарий07.03.2023 16:48 Ответить Ссылка
+55 Саша Пончик
показать весь комментарий07.03.2023 16:52 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
слівной бачок - ума палата, палата №6
Мені цікаво. Згадуйте.
Страшна в усіх сенсах...
«Бухаєте? Тогда я іду к вам!»
Когда падёт кровавый режим, этих уродов порвут первыми на мелкие кусочки, им не уйти от расплаты.
Зовите немецкого сантехника - Скобеев не справляется!
А от німецький сантехнік у цьому випадку може не впоратися. Тут потрібен двометровий ноусер з Африки.