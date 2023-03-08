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Крупнейший украинский производитель ПВХ-профиля обратился к президенту в связи с произволом таможенников. ВИДЕО

Украинское производство "Миропласт", в которое вложено 40,3 миллиона долларов иностранных инвестиций, страдает от самоуправства украинских таможенников. Из-за требований уплатить пошлину не по фактической стоимости товара за месяц, а по наивысшему показателю за год, украинские таможенники отказались пропускать через границу сырье для профиля, из которого производится треть окон и дверей в Украине, утверждает гендиректор компании "Миропласт".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сырье для профиля, из которого производится треть окон и дверей в Украине, таможенники не пропускали из-за требований уплатить пошлину не по фактической стоимости товара за месяц, а по наивысшему показателю за год.

"Если это - единственный на сегодня способ, как можно пополнить бюджет страны, мы понимаем. Но мы хотим одинаковые условия для всех игроков рынка", - сказал гендиректор компании "Миропласт" Эмре Хади Эрверди в обращении к президенту.

В нулевых учредители компании стали одними из первых зарубежных инвесторов, поверивших в экономический потенциал Украины.

В "Миропласт" было инвестировано более 40,3 млн долларов, и сейчас он является №1 по производству ПВХ-профиля в стране, заводит в Украину валюту из 13 стран мира, обеспечивает 30% рынка, более 200 рабочих мест и уплатил уже более 1,1 миллиарда гривен налогов за весь период существования.

Когда завод только начал работу в Украине, оконный рынок на 95% состоял из импортных профилей. Теперь наоборот, 80% – это профили украинского производства.

ПВХ, который завод вынужден импортировать (в Украине его больше не производят) – это биржевой товар, цена на который постоянно колеблется.

Так, 2 года назад тонна ПВХ стоила $2000, в августе 2022-го – $1010, а в феврале этого года – $730. Такую стоимость свидетельствует американский трейдер Tricon Energy – второй по размеру химдистрибьютор в мире, с которым сотрудничает Миропласт.

Однако таможенники почему-то решили игнорировать эти данные и потребовать от компании платить налоги не по актуальной стоимости сырья за месяц, а по наивысшему показателю за год. А в ответ на отказ стали блокировать грузы. Как следствие завод не мог вовремя получать сырье и вынужден был сокращать объем производства. – сообщил гендиректор Миропласт.

Так, в ноябре компания недовыпустила около 200 тонн продукции. То есть тысячи объектов по всей стране не смогли получить своевременно окна и двери.

Завод уже выиграл один суд первой инстанции по неправомерным действиям таможни, на очереди следующие. По состоянию на сегодняшний день таможенники пропустили груз компании. Но учитывая, что это не единичный случай, руководство готовится к новым сюрпризам.

завод (515) таможня (1962)


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Топ комментарии
+43
дивні ці підприємці...а харчуваться да відосикі знимать (ж)ОПа за який рахунок буде?
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08.03.2023 10:08 Ответить
+30
Нажаль митниці корумповані і не збирається з цим ніхто боротись. Цілі клани під.рів родні мусорів працюють в цій сфері. Приклад голосування за розмитнення авто через дію як в розвинених країнах. Верховна зрада не проголосуівла, тому що це не вигідно сотням тисячам бариг, прокурорів і різній падалі.... Якщо не буде змін буде повстання те що потрібно країні агресору і ***** в цей час.
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08.03.2023 10:12 Ответить
+29
Тут явно торчит борода зелиной бабушки.
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08.03.2023 10:10 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Потрібно збирати митні збори і надавати гарну статистику, але "потрібні" компанії сплачують низьке мито, а інші компенсують в бюджет недоотримані збори від "своїх" компаній...
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08.03.2023 10:06 Ответить
Тут явно торчит борода зелиной бабушки.
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08.03.2023 10:10 Ответить
столкнулся с таким вот производством окна МПО двери бронированные так вот война уничтожила предприятия заводы комплектующих МДФ с Китая качество более менее но долгая доставка и таможня таже выкручивает яйца без профиля МДФ невозможно сделать бронированную дверь как и без цветной пленки что делает цветовую гамму дверей красивой и разнообразной всех с предприятия забрали на фронт вместо 10-20 человек работают 2 человека и тех постоянно ловит военкомат а чтобы человека толкового обучить процессу нужно ПОЛГОДА НУ ХОТЯ БЫ 3 МЕСЯЦА те кто работал с пригорода переловили на автостанциях и отправили в Бахмут вот как мать вашу будут в стране налоги... тупое зелёное лайно при власти пилять вообще не разумеет в обще связанных вопросах воспроизводство производство затраты+ цена добавочная стоимость и налоги ему бы Вовчику Капитал в 3 томах прочитать Маркса для начала и работы Смита.... но где там - мозга нет априори.... а заказы идут с Румынии Польши думают закупать товар с Германии и Европы но.... проблема в НАШЕЙ ПАСКУДНОЙ ТУПОЙ ВЛАСТИ...а вроде евреи а на выходе на букху Жжжжжыыыыы получается ..
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08.03.2023 10:35 Ответить
Та зеля не читатель, он исполнитель. И действует исключительно в интересах своих хозяев: Коломойского, Ахметова и путлера.
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08.03.2023 11:40 Ответить
ну наш Зеля как тот Артемон из Буратино фас фу.. кого пилять избрал или нам засунули в 2019 году...??!!
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08.03.2023 11:59 Ответить
Выбрали старые совки и их дети с внуками. Совок это болезнь головного мозга и именно на этом и была построена предвыборная кампания зели.
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08.03.2023 12:05 Ответить
дивні ці підприємці...а харчуваться да відосикі знимать (ж)ОПа за який рахунок буде?
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08.03.2023 10:08 Ответить
Чи не час "харчувалку" цим уй@бкам відтяти???
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08.03.2023 11:54 Ответить
Не вони перші і не вони останні, що залишать ринок України !
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08.03.2023 10:10 Ответить
Нажаль митниці корумповані і не збирається з цим ніхто боротись. Цілі клани під.рів родні мусорів працюють в цій сфері. Приклад голосування за розмитнення авто через дію як в розвинених країнах. Верховна зрада не проголосуівла, тому що це не вигідно сотням тисячам бариг, прокурорів і різній падалі.... Якщо не буде змін буде повстання те що потрібно країні агресору і ***** в цей час.
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08.03.2023 10:12 Ответить
Те, що ці цуки депутатські відминили нульову розтаможку- це взагалі ПИПЕЦ.

Я важаю, що ні один депутат , проголосувавший за це , більше не мае право бути депутатом усіх рівнів
ЯК МОЖНО БУЛО ЗАБОРОНИТИ УКРАЇНЦЯМ ( котри і авто тіряють у війну і зарплати маленьки) купляти у ЕС АВТО БЕЗ РОЗМИТНЕННЯ ???? І ЦЕ - представники народу України. ‼️‼️‼️
БАРИГИ ВОНИ ВСІ , а не депутати
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08.03.2023 10:23 Ответить
Ескортниці підняли ціни.
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08.03.2023 10:13 Ответить
Так якщо яйця рахують на вагу, то і прибуток з найлипших ціфр, все просто, це ж економика від ЗеКів
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08.03.2023 10:13 Ответить
Дай бабло, дай бабло, дай бабло!!!
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08.03.2023 10:13 Ответить
Ти бач, які жадоби, хочуть ЗЄрмаківців голими по світу пустити.
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08.03.2023 10:13 Ответить
мабуть відмовились від зеленої інвестняні ...
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08.03.2023 10:14 Ответить
Щас володя порешает. И прикроют бизнес, абы не ..здел.
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08.03.2023 10:15 Ответить
Митники зажравшиеся.

для того, щоб не видбувалась кооперація бизнесу і влади, е діевий спосіб - вахтовий метод .

так у СЛОВАЧЧІНІ робили і роблять з ПОЛИЦІею міграції - присилають у командировку на пару тижнів бригаду поліцейських із іншого міста. І так постійно міняють людей .
Можно міняти бригади містами - з Закарпаття на східний кордон, а митників зі східу на кордон з Закарпаттям.

так рушатся зв'язки і договорняки.

а керівників митниці - усіх на фронт до прокурора Луценко чи до батальону Свобода .
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08.03.2023 10:16 Ответить
давно пора це робити , а то тільки одна говорильня - БОРИМОСЯ !!!
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08.03.2023 10:22 Ответить
Так нихто не їздить до краін Східної Европи і вчить іх досвід
А ЖУРНАЛИСТИ тількі на скандалах спеціалізуються
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08.03.2023 10:25 Ответить
Начать бы с администрации призиндента - принимать на работу только после службы в армии, а сейчас только с фронтовым опытом.
Точно так же и в полицию, таможню, налоговую, юридические институты. Только так мышино-крысиную власть можно почистить.
Хотя всегда можно справочку у Буданова в ГУРе взять, шо сражался на секретных фронтах...
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08.03.2023 10:24 Ответить
Так ще й нагородять 🤣🤣🤣
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08.03.2023 10:26 Ответить
И при чем тут военный опыт, грамотей? Чем он поможет в даном случае?
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08.03.2023 10:29 Ответить
Военный опыт до жопы конешно, но тот факт что человек воевал говорит о том, что слово Родина для него не название кормушки пожизненной.
Война - это сито, где говно человеческое отсеивается на этапе мобилизации...
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08.03.2023 10:37 Ответить
У вас очень наивное мировозрение.
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08.03.2023 11:08 Ответить
Після цієї війни буде купа ветеранів паперових, на папері вони уже займають посади в частинах і будуть потім показувати листи відрядження в бойові підрозділи згідно яких вони в складі цих підрозділів воювали. Тому це не вихід. Нам потрібно зміни в системі, такі щоб чиновники тупо не мали можливостей для власного збагачення чи збагачення третіх осіб користуючись службовим становищем.
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08.03.2023 11:36 Ответить
розстріляти соточку прилюдно.. і начно
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08.03.2023 11:39 Ответить
Звертатися до того, хто сам схильний до свавілля, марна справа!
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08.03.2023 10:16 Ответить
"у старшого на молодшого не знайдеш ти управ там, де ділиться молодший зі старшим пополам" басня Езопа.
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08.03.2023 10:19 Ответить
Може ви там не правильно зрозуміли митників? Чи включили "дурника" що не розумієте що вони хочуть?
Чи ніколи не давали хабарів?
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08.03.2023 10:17 Ответить
Сама патріотична область у нас завжди на Банковій, всі герої звідтам: коля котлєта герой Банкової, арестович, єрмак, да....багатв на герої та найпатріотичніша область України.
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08.03.2023 10:21 Ответить
Дурак.
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08.03.2023 10:34 Ответить
Який наївняк. А звідки ж будуть заносити чумадани бабла клоуну?
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08.03.2023 10:17 Ответить
Це як свині до м'ясника прибігли.
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08.03.2023 10:21 Ответить
я не розумію суті питання.

а якби і розумів то є велика ймовірність що мене дурять як це заведено у наших новинарів, що продаються одній чи иншій стороні.

тому у подібних конфліктах хочеться сказати тому ображеному - порушено закон чи справедливість?

якщо митники перевищили повноваження і порушили закон то людина цілком права і їх треба на палю.

але якщо митники закон не порушували і просто не хочеться платити податки то псів жержави не варто винуватити - винні ми самі бо колись обрали депутатів що той несправедливий закон прийняли.

то бачили очі що купували, їжте хай вам повилазить.

це видозмінений конфлікт бабці, що продає петрушку і лягавих, що прийшли бабцю штрафувати.

ми всі такі сердобольні, вважаємо лягавих сволотою але хто ж той закон прийняв по якому бабця з петрушкою є злочинцем?
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08.03.2023 10:26 Ответить
Митниця має базу цін по всім товарам, і навіть якщо ти купив за 1000 $, то якщо в базі є ціна 2000 $, то митниця вимагає сплачувати податки з 2000.

митниця працює на виконня плану зі сборів по податкам, тому що мінистр та президент ******* красиві та велики суми. Нічого дивного.
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08.03.2023 10:28 Ответить
Знайомий волонтер це відчув ще в грудні,коли звґавозив в Україну генератори для фронту...митники обдерли як липку...здобули,мля...
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08.03.2023 10:59 Ответить
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08.03.2023 10:29 Ответить
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08.03.2023 10:30 Ответить
З цього логічно виходить, що ЗЄ такий же заклятий ворог України, як і *****.
Тільки ЗЄ у патріотичній вишиванці чи у оливі, а ***** у костюмі від Бріоні.
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08.03.2023 11:11 Ответить
Не підкажете, яка єтнічна частина населення очолює всі гілки влади в Україні останні 4 роки?
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08.03.2023 10:41 Ответить
"звернувся до президента"?Як ми непомітно до рівня рашки опустилися....Цар хороший то боярє погані?Ганьба нам
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08.03.2023 10:32 Ответить
Зелені падлюки ВСІ зрадники!!
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08.03.2023 10:36 Ответить
А коли фінансували вибори на цю зільону владу чим думали?
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08.03.2023 10:38 Ответить
Хай не раскачивают лодку,президент сказал же что у нас корупции нет,а кто они такие что бы спорить с великим политиком и экономистом от прастова нариду.
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08.03.2023 10:45 Ответить
Перед войной как-то выезжал из Польши через Устилуг в 6 часов утра, еще темно было. Разбудил и прошел погранцов и пошел искать таможенницу, т.к. окно ее было закрыто. Ну и заглядываю в окошки вагончиков, которые светятся. И в одном окне увидел двух борововом, которые сортирую огромную кучу денег на столе. Весь стол ими завален с горкой! И один боров увидел меня в окне. Немая сцена, но я подумал, что он будет в меня стрелять. Ох и быстро же я умею бегать, как оказалось. Хорошо хоть в это время уже две машины было на въезд.
Но я потом, после КПП немного попетлял, проверяя на всякий случай хвоста. Ведь могли же принять и за журналюгу! Ментов и СБУшников они никогда не боялись...
И это была выручка только за одну смену!
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08.03.2023 10:48 Ответить
Чергова «перемога» за 4 роки Стефанчука-Зеленського-Шмигаля в реформі ригівської митниці часів кучми!!
На марафоні можливо і мосійчук язиком потеліпати про цей здобуток яйцесяйного…
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08.03.2023 10:50 Ответить
Ці простаки забули проплатити "інвестняні"...тій що в Буковелі зарилася...
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08.03.2023 10:56 Ответить
А в якій отраслі господарства, чи в якому підприємству в Україні при Зеленському немає проблем? Хіба що в тих, де власниками є єрмак, смірнов, татаров, сам Зеленський і їх родичі. Але це моя особиста думка.
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08.03.2023 10:59 Ответить
Баканов, розберися з цим "чортом"! Хіба він не чув, що корупція в Україні подолана?
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08.03.2023 11:04 Ответить
Смішно.
Ви ще до Коломойського зверніться. Він більше на економічному гоп-стопі знається.
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08.03.2023 11:07 Ответить
Бреше мабудь - зелений клоун же казав що, корупції у нас, в Україні нема! Раз сказав що нема - значить нема, не лох же він!
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08.03.2023 11:09 Ответить
Зецар добрий?
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08.03.2023 11:16 Ответить
тьху,б..ь,як на московії до царя
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08.03.2023 11:27 Ответить
Агентура сивковича работает,их цель - полный развал экономики и давление на инвесторов.
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08.03.2023 11:36 Ответить
Эта х...ня на таможне уже более десяти лет. Придумал ее еще гражданин Калетник (нач.таможни при Яныке и Азирове). С тех пор не меняется ничего, кроме фамилий взяткоберущих на таможнях. Хотя нет - они тоже не меняются, только переходят с одного места работы на другое. Бо других нельзя назначать, эти же проффесссионалы, а все остальные не имеют достаточной квалификации. При Саакашвили назначили Марушевскую на Одесскую таможню и Насиров (Порошенко) съели ее за несколько месяцев. Простой пример: казначейство не проводила платежи и не было средств чтоб даже залить солярку для работы сканеров.
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08.03.2023 11:39 Ответить
Калетник вернулся в Украину? Он же в Россию сбежал 2014?
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08.03.2023 14:31 Ответить
знайшли до кого звертатся. краще в спортлото напишіть. ефектвність приблизно така ж сама...
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08.03.2023 11:41 Ответить
Щось нагадує. Знайшли кому скаржитись.
"Пєрєдайтє товаріщу Сталіну, проїзошла чудовіщная ошібка!..."
"Владімірвладіміровіч, памагітє! Мєстная власть воруєтьі нас утискаєть..."
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08.03.2023 11:55 Ответить
Шо ви там жаліетесь,а з чього зеле будуть відслюнавивать.
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08.03.2023 15:12 Ответить
Ну звичайно. Не до українського ж суду звертатись
П.С.
Зверніть увагу : навіть в коментарях ніхто не писнув, що це все через коруповану судову владу.
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08.03.2023 15:42 Ответить
якби митників карали за порушення, то такої х&йні не було б,
а так всім похер, крім підприємства
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08.03.2023 21:17 Ответить
 
 