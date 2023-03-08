Крупнейший украинский производитель ПВХ-профиля обратился к президенту в связи с произволом таможенников. ВИДЕО
Украинское производство "Миропласт", в которое вложено 40,3 миллиона долларов иностранных инвестиций, страдает от самоуправства украинских таможенников. Из-за требований уплатить пошлину не по фактической стоимости товара за месяц, а по наивысшему показателю за год, украинские таможенники отказались пропускать через границу сырье для профиля, из которого производится треть окон и дверей в Украине, утверждает гендиректор компании "Миропласт".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Сырье для профиля, из которого производится треть окон и дверей в Украине, таможенники не пропускали из-за требований уплатить пошлину не по фактической стоимости товара за месяц, а по наивысшему показателю за год.
"Если это - единственный на сегодня способ, как можно пополнить бюджет страны, мы понимаем. Но мы хотим одинаковые условия для всех игроков рынка", - сказал гендиректор компании "Миропласт" Эмре Хади Эрверди в обращении к президенту.
В нулевых учредители компании стали одними из первых зарубежных инвесторов, поверивших в экономический потенциал Украины.
В "Миропласт" было инвестировано более 40,3 млн долларов, и сейчас он является №1 по производству ПВХ-профиля в стране, заводит в Украину валюту из 13 стран мира, обеспечивает 30% рынка, более 200 рабочих мест и уплатил уже более 1,1 миллиарда гривен налогов за весь период существования.
Когда завод только начал работу в Украине, оконный рынок на 95% состоял из импортных профилей. Теперь наоборот, 80% – это профили украинского производства.
ПВХ, который завод вынужден импортировать (в Украине его больше не производят) – это биржевой товар, цена на который постоянно колеблется.
Так, 2 года назад тонна ПВХ стоила $2000, в августе 2022-го – $1010, а в феврале этого года – $730. Такую стоимость свидетельствует американский трейдер Tricon Energy – второй по размеру химдистрибьютор в мире, с которым сотрудничает Миропласт.
Однако таможенники почему-то решили игнорировать эти данные и потребовать от компании платить налоги не по актуальной стоимости сырья за месяц, а по наивысшему показателю за год. А в ответ на отказ стали блокировать грузы. Как следствие завод не мог вовремя получать сырье и вынужден был сокращать объем производства. – сообщил гендиректор Миропласт.
Так, в ноябре компания недовыпустила около 200 тонн продукции. То есть тысячи объектов по всей стране не смогли получить своевременно окна и двери.
Завод уже выиграл один суд первой инстанции по неправомерным действиям таможни, на очереди следующие. По состоянию на сегодняшний день таможенники пропустили груз компании. Но учитывая, что это не единичный случай, руководство готовится к новым сюрпризам.
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Я важаю, що ні один депутат , проголосувавший за це , більше не мае право бути депутатом усіх рівнів
ЯК МОЖНО БУЛО ЗАБОРОНИТИ УКРАЇНЦЯМ ( котри і авто тіряють у війну і зарплати маленьки) купляти у ЕС АВТО БЕЗ РОЗМИТНЕННЯ ???? І ЦЕ - представники народу України. ‼️‼️‼️
БАРИГИ ВОНИ ВСІ , а не депутати
для того, щоб не видбувалась кооперація бизнесу і влади, е діевий спосіб - вахтовий метод .
так у СЛОВАЧЧІНІ робили і роблять з ПОЛИЦІею міграції - присилають у командировку на пару тижнів бригаду поліцейських із іншого міста. І так постійно міняють людей .
Можно міняти бригади містами - з Закарпаття на східний кордон, а митників зі східу на кордон з Закарпаттям.
так рушатся зв'язки і договорняки.
а керівників митниці - усіх на фронт до прокурора Луценко чи до батальону Свобода .
А ЖУРНАЛИСТИ тількі на скандалах спеціалізуються
Точно так же и в полицию, таможню, налоговую, юридические институты. Только так мышино-крысиную власть можно почистить.
Хотя всегда можно справочку у Буданова в ГУРе взять, шо сражался на секретных фронтах...
Война - это сито, где говно человеческое отсеивается на этапе мобилизации...
Чи ніколи не давали хабарів?
а якби і розумів то є велика ймовірність що мене дурять як це заведено у наших новинарів, що продаються одній чи иншій стороні.
тому у подібних конфліктах хочеться сказати тому ображеному - порушено закон чи справедливість?
якщо митники перевищили повноваження і порушили закон то людина цілком права і їх треба на палю.
але якщо митники закон не порушували і просто не хочеться платити податки то псів жержави не варто винуватити - винні ми самі бо колись обрали депутатів що той несправедливий закон прийняли.
то бачили очі що купували, їжте хай вам повилазить.
це видозмінений конфлікт бабці, що продає петрушку і лягавих, що прийшли бабцю штрафувати.
ми всі такі сердобольні, вважаємо лягавих сволотою але хто ж той закон прийняв по якому бабця з петрушкою є злочинцем?
митниця працює на виконня плану зі сборів по податкам, тому що мінистр та президент ******* красиві та велики суми. Нічого дивного.
Тільки ЗЄ у патріотичній вишиванці чи у оливі, а ***** у костюмі від Бріоні.
Но я потом, после КПП немного попетлял, проверяя на всякий случай хвоста. Ведь могли же принять и за журналюгу! Ментов и СБУшников они никогда не боялись...
И это была выручка только за одну смену!
На марафоні можливо і мосійчук язиком потеліпати про цей здобуток яйцесяйного…
Ви ще до Коломойського зверніться. Він більше на економічному гоп-стопі знається.
"Пєрєдайтє товаріщу Сталіну, проїзошла чудовіщная ошібка!..."
"Владімірвладіміровіч, памагітє! Мєстная власть воруєтьі нас утискаєть..."
П.С.
Зверніть увагу : навіть в коментарях ніхто не писнув, що це все через коруповану судову владу.
а так всім похер, крім підприємства