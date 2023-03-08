Крупнейший украинский производитель ПВХ-профиля обратился к президенту в связи с произволом таможенников. ВИДЕО

Украинское производство "Миропласт", в которое вложено 40,3 миллиона долларов иностранных инвестиций, страдает от самоуправства украинских таможенников. Из-за требований уплатить пошлину не по фактической стоимости товара за месяц, а по наивысшему показателю за год, украинские таможенники отказались пропускать через границу сырье для профиля, из которого производится треть окон и дверей в Украине, утверждает гендиректор компании "Миропласт".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сырье для профиля, из которого производится треть окон и дверей в Украине, таможенники не пропускали из-за требований уплатить пошлину не по фактической стоимости товара за месяц, а по наивысшему показателю за год.

"Если это - единственный на сегодня способ, как можно пополнить бюджет страны, мы понимаем. Но мы хотим одинаковые условия для всех игроков рынка", - сказал гендиректор компании "Миропласт" Эмре Хади Эрверди в обращении к президенту.

В нулевых учредители компании стали одними из первых зарубежных инвесторов, поверивших в экономический потенциал Украины.

В "Миропласт" было инвестировано более 40,3 млн долларов, и сейчас он является №1 по производству ПВХ-профиля в стране, заводит в Украину валюту из 13 стран мира, обеспечивает 30% рынка, более 200 рабочих мест и уплатил уже более 1,1 миллиарда гривен налогов за весь период существования.

Когда завод только начал работу в Украине, оконный рынок на 95% состоял из импортных профилей. Теперь наоборот, 80% – это профили украинского производства.

ПВХ, который завод вынужден импортировать (в Украине его больше не производят) – это биржевой товар, цена на который постоянно колеблется.

Так, 2 года назад тонна ПВХ стоила $2000, в августе 2022-го – $1010, а в феврале этого года – $730. Такую стоимость свидетельствует американский трейдер Tricon Energy – второй по размеру химдистрибьютор в мире, с которым сотрудничает Миропласт.

Однако таможенники почему-то решили игнорировать эти данные и потребовать от компании платить налоги не по актуальной стоимости сырья за месяц, а по наивысшему показателю за год. А в ответ на отказ стали блокировать грузы. Как следствие завод не мог вовремя получать сырье и вынужден был сокращать объем производства. – сообщил гендиректор Миропласт.

Так, в ноябре компания недовыпустила около 200 тонн продукции. То есть тысячи объектов по всей стране не смогли получить своевременно окна и двери.

Завод уже выиграл один суд первой инстанции по неправомерным действиям таможни, на очереди следующие. По состоянию на сегодняшний день таможенники пропустили груз компании. Но учитывая, что это не единичный случай, руководство готовится к новым сюрпризам.