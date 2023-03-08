УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6506 відвідувачів онлайн
Новини Відео
17 163 66

Найбільший український виробник ПВХ-профілю звернувся до президента через свавілля митників. ВIДЕО

Українське виробництво "Міропласт", в яке вкладено 40, 3 мільйони доларів закордонних інвестицій, потерпає від самоправства українських митників. Через вимоги сплатити мито не з фактичної вартості товару за місяць, а з найвищого показника за рік, українські митники відмовились пропускати через кордон сировину для профілю, з якого виготовляється третина вікон та дверей в Україні, стверджує гендиректор компанії "Міропласт".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сировину для профілю, з якого виготовляється третина вікон та дверей в Україні, митники не пропускали через вимоги сплатити мито не з фактичної вартості товару за місяць, а з найвищого показника за рік.

"Якщо це - єдиний на сьогодні спосіб, як можна поповнити бюджет країни, ми розуміємо. Але ми хочемо однакові умови для всіх гравців ринку", - сказав гендиректор компанії "Міропласт" Емре Хаді Ерверді у зверненні до президента.

У нульових засновники компанії стали одними з перших закордонних інвесторів, які повірили в економічний потенціал України.

В "Міропласт" було інвестовано понад 40,3 млн доларів, і нині він є №1 з виробництва ПВХ-профілю в країні, заводить в Україну валюту із 13 країн світу, забезпечує 30% ринку, понад 200 робочих місць і сплатив вже понад 1,1 мільярдів гривень податків за весь період існування.

Коли завод тільки розпочинав роботу в Україні, віконний ринок на 95% складався з імпортних профілів. Тепер навпаки, 80% – це профілі українського виробництва.

ПВХ, який завод вимушений імпортувати (в Україні його більше не виробляють), – це біржовий товар, ціна на який постійно коливається.

Так, 2 роки тому тонна ПВХ коштувала $2000, у серпні 2022-го - $1010, а в лютому цього року - $730. Таку вартість засвідчує американський трейдер Tricon Energy – другий за розмірами хімдистриб'ютор у світі, з яким співпрацює Міропласт.

Проте митники чомусь вирішили ігнорувати ці дані і вимагати від компанії сплачувати податки не з актуальної вартості сировини за місяць, а з найвищого показника за рік. А у відповідь на відмову почали блокувати вантажі. Як наслідок, завод не міг вчасно отримувати сировину та змушений був скорочувати обсяг виробництва. – Повідомив гендиректор Міропласт.

Так, у листопаді компанія недовипустила близько 200 т продукції. Тобто тисячі об’єктів по всій країні не змогли отримати вчасно вікна і двері.

Завод уже виграв один суд першої інстанції стосовно неправомірних дій митниці, на черзі наступні. Станом на сьогодні митники пропустили вантаж компанії. Але з огляду на те, що це не поодинокий випадок, керівництво готується до нових сюрпризів.

Автор: 

завод (1027) митниця (1881)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+43
дивні ці підприємці...а харчуваться да відосикі знимать (ж)ОПа за який рахунок буде?
показати весь коментар
08.03.2023 10:08 Відповісти
+30
Нажаль митниці корумповані і не збирається з цим ніхто боротись. Цілі клани під.рів родні мусорів працюють в цій сфері. Приклад голосування за розмитнення авто через дію як в розвинених країнах. Верховна зрада не проголосуівла, тому що це не вигідно сотням тисячам бариг, прокурорів і різній падалі.... Якщо не буде змін буде повстання те що потрібно країні агресору і ***** в цей час.
показати весь коментар
08.03.2023 10:12 Відповісти
+29
Тут явно торчит борода зелиной бабушки.
показати весь коментар
08.03.2023 10:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потрібно збирати митні збори і надавати гарну статистику, але "потрібні" компанії сплачують низьке мито, а інші компенсують в бюджет недоотримані збори від "своїх" компаній...
показати весь коментар
08.03.2023 10:06 Відповісти
Тут явно торчит борода зелиной бабушки.
показати весь коментар
08.03.2023 10:10 Відповісти
столкнулся с таким вот производством окна МПО двери бронированные так вот война уничтожила предприятия заводы комплектующих МДФ с Китая качество более менее но долгая доставка и таможня таже выкручивает яйца без профиля МДФ невозможно сделать бронированную дверь как и без цветной пленки что делает цветовую гамму дверей красивой и разнообразной всех с предприятия забрали на фронт вместо 10-20 человек работают 2 человека и тех постоянно ловит военкомат а чтобы человека толкового обучить процессу нужно ПОЛГОДА НУ ХОТЯ БЫ 3 МЕСЯЦА те кто работал с пригорода переловили на автостанциях и отправили в Бахмут вот как мать вашу будут в стране налоги... тупое зелёное лайно при власти пилять вообще не разумеет в обще связанных вопросах воспроизводство производство затраты+ цена добавочная стоимость и налоги ему бы Вовчику Капитал в 3 томах прочитать Маркса для начала и работы Смита.... но где там - мозга нет априори.... а заказы идут с Румынии Польши думают закупать товар с Германии и Европы но.... проблема в НАШЕЙ ПАСКУДНОЙ ТУПОЙ ВЛАСТИ...а вроде евреи а на выходе на букху Жжжжжыыыыы получается ..
показати весь коментар
08.03.2023 10:35 Відповісти
Та зеля не читатель, он исполнитель. И действует исключительно в интересах своих хозяев: Коломойского, Ахметова и путлера.
показати весь коментар
08.03.2023 11:40 Відповісти
ну наш Зеля как тот Артемон из Буратино фас фу.. кого пилять избрал или нам засунули в 2019 году...??!!
показати весь коментар
08.03.2023 11:59 Відповісти
Выбрали старые совки и их дети с внуками. Совок это болезнь головного мозга и именно на этом и была построена предвыборная кампания зели.
показати весь коментар
08.03.2023 12:05 Відповісти
дивні ці підприємці...а харчуваться да відосикі знимать (ж)ОПа за який рахунок буде?
показати весь коментар
08.03.2023 10:08 Відповісти
Чи не час "харчувалку" цим уй@бкам відтяти???
показати весь коментар
08.03.2023 11:54 Відповісти
Не вони перші і не вони останні, що залишать ринок України !
показати весь коментар
08.03.2023 10:10 Відповісти
Нажаль митниці корумповані і не збирається з цим ніхто боротись. Цілі клани під.рів родні мусорів працюють в цій сфері. Приклад голосування за розмитнення авто через дію як в розвинених країнах. Верховна зрада не проголосуівла, тому що це не вигідно сотням тисячам бариг, прокурорів і різній падалі.... Якщо не буде змін буде повстання те що потрібно країні агресору і ***** в цей час.
показати весь коментар
08.03.2023 10:12 Відповісти
Те, що ці цуки депутатські відминили нульову розтаможку- це взагалі ПИПЕЦ.

Я важаю, що ні один депутат , проголосувавший за це , більше не мае право бути депутатом усіх рівнів
ЯК МОЖНО БУЛО ЗАБОРОНИТИ УКРАЇНЦЯМ ( котри і авто тіряють у війну і зарплати маленьки) купляти у ЕС АВТО БЕЗ РОЗМИТНЕННЯ ???? І ЦЕ - представники народу України. ‼️‼️‼️
БАРИГИ ВОНИ ВСІ , а не депутати
показати весь коментар
08.03.2023 10:23 Відповісти
Ескортниці підняли ціни.
показати весь коментар
08.03.2023 10:13 Відповісти
Так якщо яйця рахують на вагу, то і прибуток з найлипших ціфр, все просто, це ж економика від ЗеКів
показати весь коментар
08.03.2023 10:13 Відповісти
Дай бабло, дай бабло, дай бабло!!!
показати весь коментар
08.03.2023 10:13 Відповісти
Ти бач, які жадоби, хочуть ЗЄрмаківців голими по світу пустити.
показати весь коментар
08.03.2023 10:13 Відповісти
мабуть відмовились від зеленої інвестняні ...
показати весь коментар
08.03.2023 10:14 Відповісти
Щас володя порешает. И прикроют бизнес, абы не ..здел.
показати весь коментар
08.03.2023 10:15 Відповісти
Митники зажравшиеся.

для того, щоб не видбувалась кооперація бизнесу і влади, е діевий спосіб - вахтовий метод .

так у СЛОВАЧЧІНІ робили і роблять з ПОЛИЦІею міграції - присилають у командировку на пару тижнів бригаду поліцейських із іншого міста. І так постійно міняють людей .
Можно міняти бригади містами - з Закарпаття на східний кордон, а митників зі східу на кордон з Закарпаттям.

так рушатся зв'язки і договорняки.

а керівників митниці - усіх на фронт до прокурора Луценко чи до батальону Свобода .
показати весь коментар
08.03.2023 10:16 Відповісти
давно пора це робити , а то тільки одна говорильня - БОРИМОСЯ !!!
показати весь коментар
08.03.2023 10:22 Відповісти
Так нихто не їздить до краін Східної Европи і вчить іх досвід
А ЖУРНАЛИСТИ тількі на скандалах спеціалізуються
показати весь коментар
08.03.2023 10:25 Відповісти
Начать бы с администрации призиндента - принимать на работу только после службы в армии, а сейчас только с фронтовым опытом.
Точно так же и в полицию, таможню, налоговую, юридические институты. Только так мышино-крысиную власть можно почистить.
Хотя всегда можно справочку у Буданова в ГУРе взять, шо сражался на секретных фронтах...
показати весь коментар
08.03.2023 10:24 Відповісти
Так ще й нагородять 🤣🤣🤣
показати весь коментар
08.03.2023 10:26 Відповісти
И при чем тут военный опыт, грамотей? Чем он поможет в даном случае?
показати весь коментар
08.03.2023 10:29 Відповісти
Военный опыт до жопы конешно, но тот факт что человек воевал говорит о том, что слово Родина для него не название кормушки пожизненной.
Война - это сито, где говно человеческое отсеивается на этапе мобилизации...
показати весь коментар
08.03.2023 10:37 Відповісти
У вас очень наивное мировозрение.
показати весь коментар
08.03.2023 11:08 Відповісти
Після цієї війни буде купа ветеранів паперових, на папері вони уже займають посади в частинах і будуть потім показувати листи відрядження в бойові підрозділи згідно яких вони в складі цих підрозділів воювали. Тому це не вихід. Нам потрібно зміни в системі, такі щоб чиновники тупо не мали можливостей для власного збагачення чи збагачення третіх осіб користуючись службовим становищем.
показати весь коментар
08.03.2023 11:36 Відповісти
розстріляти соточку прилюдно.. і начно
показати весь коментар
08.03.2023 11:39 Відповісти
Звертатися до того, хто сам схильний до свавілля, марна справа!
показати весь коментар
08.03.2023 10:16 Відповісти
"у старшого на молодшого не знайдеш ти управ там, де ділиться молодший зі старшим пополам" басня Езопа.
показати весь коментар
08.03.2023 10:19 Відповісти
Може ви там не правильно зрозуміли митників? Чи включили "дурника" що не розумієте що вони хочуть?
Чи ніколи не давали хабарів?
показати весь коментар
08.03.2023 10:17 Відповісти
Сама патріотична область у нас завжди на Банковій, всі герої звідтам: коля котлєта герой Банкової, арестович, єрмак, да....багатв на герої та найпатріотичніша область України.
показати весь коментар
08.03.2023 10:21 Відповісти
Дурак.
показати весь коментар
08.03.2023 10:34 Відповісти
Який наївняк. А звідки ж будуть заносити чумадани бабла клоуну?
показати весь коментар
08.03.2023 10:17 Відповісти
Це як свині до м'ясника прибігли.
показати весь коментар
08.03.2023 10:21 Відповісти
я не розумію суті питання.

а якби і розумів то є велика ймовірність що мене дурять як це заведено у наших новинарів, що продаються одній чи иншій стороні.

тому у подібних конфліктах хочеться сказати тому ображеному - порушено закон чи справедливість?

якщо митники перевищили повноваження і порушили закон то людина цілком права і їх треба на палю.

але якщо митники закон не порушували і просто не хочеться платити податки то псів жержави не варто винуватити - винні ми самі бо колись обрали депутатів що той несправедливий закон прийняли.

то бачили очі що купували, їжте хай вам повилазить.

це видозмінений конфлікт бабці, що продає петрушку і лягавих, що прийшли бабцю штрафувати.

ми всі такі сердобольні, вважаємо лягавих сволотою але хто ж той закон прийняв по якому бабця з петрушкою є злочинцем?
показати весь коментар
08.03.2023 10:26 Відповісти
Митниця має базу цін по всім товарам, і навіть якщо ти купив за 1000 $, то якщо в базі є ціна 2000 $, то митниця вимагає сплачувати податки з 2000.

митниця працює на виконня плану зі сборів по податкам, тому що мінистр та президент ******* красиві та велики суми. Нічого дивного.
показати весь коментар
08.03.2023 10:28 Відповісти
Знайомий волонтер це відчув ще в грудні,коли звґавозив в Україну генератори для фронту...митники обдерли як липку...здобули,мля...
показати весь коментар
08.03.2023 10:59 Відповісти
показати весь коментар
08.03.2023 10:29 Відповісти
показати весь коментар
08.03.2023 10:30 Відповісти
З цього логічно виходить, що ЗЄ такий же заклятий ворог України, як і *****.
Тільки ЗЄ у патріотичній вишиванці чи у оливі, а ***** у костюмі від Бріоні.
показати весь коментар
08.03.2023 11:11 Відповісти
Не підкажете, яка єтнічна частина населення очолює всі гілки влади в Україні останні 4 роки?
показати весь коментар
08.03.2023 10:41 Відповісти
"звернувся до президента"?Як ми непомітно до рівня рашки опустилися....Цар хороший то боярє погані?Ганьба нам
показати весь коментар
08.03.2023 10:32 Відповісти
Зелені падлюки ВСІ зрадники!!
показати весь коментар
08.03.2023 10:36 Відповісти
А коли фінансували вибори на цю зільону владу чим думали?
показати весь коментар
08.03.2023 10:38 Відповісти
Хай не раскачивают лодку,президент сказал же что у нас корупции нет,а кто они такие что бы спорить с великим политиком и экономистом от прастова нариду.
показати весь коментар
08.03.2023 10:45 Відповісти
Перед войной как-то выезжал из Польши через Устилуг в 6 часов утра, еще темно было. Разбудил и прошел погранцов и пошел искать таможенницу, т.к. окно ее было закрыто. Ну и заглядываю в окошки вагончиков, которые светятся. И в одном окне увидел двух борововом, которые сортирую огромную кучу денег на столе. Весь стол ими завален с горкой! И один боров увидел меня в окне. Немая сцена, но я подумал, что он будет в меня стрелять. Ох и быстро же я умею бегать, как оказалось. Хорошо хоть в это время уже две машины было на въезд.
Но я потом, после КПП немного попетлял, проверяя на всякий случай хвоста. Ведь могли же принять и за журналюгу! Ментов и СБУшников они никогда не боялись...
И это была выручка только за одну смену!
показати весь коментар
08.03.2023 10:48 Відповісти
Чергова «перемога» за 4 роки Стефанчука-Зеленського-Шмигаля в реформі ригівської митниці часів кучми!!
На марафоні можливо і мосійчук язиком потеліпати про цей здобуток яйцесяйного…
показати весь коментар
08.03.2023 10:50 Відповісти
Ці простаки забули проплатити "інвестняні"...тій що в Буковелі зарилася...
показати весь коментар
08.03.2023 10:56 Відповісти
А в якій отраслі господарства, чи в якому підприємству в Україні при Зеленському немає проблем? Хіба що в тих, де власниками є єрмак, смірнов, татаров, сам Зеленський і їх родичі. Але це моя особиста думка.
показати весь коментар
08.03.2023 10:59 Відповісти
Баканов, розберися з цим "чортом"! Хіба він не чув, що корупція в Україні подолана?
показати весь коментар
08.03.2023 11:04 Відповісти
Смішно.
Ви ще до Коломойського зверніться. Він більше на економічному гоп-стопі знається.
показати весь коментар
08.03.2023 11:07 Відповісти
Бреше мабудь - зелений клоун же казав що, корупції у нас, в Україні нема! Раз сказав що нема - значить нема, не лох же він!
показати весь коментар
08.03.2023 11:09 Відповісти
Зецар добрий?
показати весь коментар
08.03.2023 11:16 Відповісти
тьху,б..ь,як на московії до царя
показати весь коментар
08.03.2023 11:27 Відповісти
Агентура сивковича работает,их цель - полный развал экономики и давление на инвесторов.
показати весь коментар
08.03.2023 11:36 Відповісти
Эта х...ня на таможне уже более десяти лет. Придумал ее еще гражданин Калетник (нач.таможни при Яныке и Азирове). С тех пор не меняется ничего, кроме фамилий взяткоберущих на таможнях. Хотя нет - они тоже не меняются, только переходят с одного места работы на другое. Бо других нельзя назначать, эти же проффесссионалы, а все остальные не имеют достаточной квалификации. При Саакашвили назначили Марушевскую на Одесскую таможню и Насиров (Порошенко) съели ее за несколько месяцев. Простой пример: казначейство не проводила платежи и не было средств чтоб даже залить солярку для работы сканеров.
показати весь коментар
08.03.2023 11:39 Відповісти
Калетник вернулся в Украину? Он же в Россию сбежал 2014?
показати весь коментар
08.03.2023 14:31 Відповісти
знайшли до кого звертатся. краще в спортлото напишіть. ефектвність приблизно така ж сама...
показати весь коментар
08.03.2023 11:41 Відповісти
Щось нагадує. Знайшли кому скаржитись.
"Пєрєдайтє товаріщу Сталіну, проїзошла чудовіщная ошібка!..."
"Владімірвладіміровіч, памагітє! Мєстная власть воруєтьі нас утискаєть..."
показати весь коментар
08.03.2023 11:55 Відповісти
Шо ви там жаліетесь,а з чього зеле будуть відслюнавивать.
показати весь коментар
08.03.2023 15:12 Відповісти
Ну звичайно. Не до українського ж суду звертатись
П.С.
Зверніть увагу : навіть в коментарях ніхто не писнув, що це все через коруповану судову владу.
показати весь коментар
08.03.2023 15:42 Відповісти
якби митників карали за порушення, то такої х&йні не було б,
а так всім похер, крім підприємства
показати весь коментар
08.03.2023 21:17 Відповісти
 
 