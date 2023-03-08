Найбільший український виробник ПВХ-профілю звернувся до президента через свавілля митників. ВIДЕО

Українське виробництво "Міропласт", в яке вкладено 40, 3 мільйони доларів закордонних інвестицій, потерпає від самоправства українських митників. Через вимоги сплатити мито не з фактичної вартості товару за місяць, а з найвищого показника за рік, українські митники відмовились пропускати через кордон сировину для профілю, з якого виготовляється третина вікон та дверей в Україні, стверджує гендиректор компанії "Міропласт".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сировину для профілю, з якого виготовляється третина вікон та дверей в Україні, митники не пропускали через вимоги сплатити мито не з фактичної вартості товару за місяць, а з найвищого показника за рік.

"Якщо це - єдиний на сьогодні спосіб, як можна поповнити бюджет країни, ми розуміємо. Але ми хочемо однакові умови для всіх гравців ринку", - сказав гендиректор компанії "Міропласт" Емре Хаді Ерверді у зверненні до президента.

У нульових засновники компанії стали одними з перших закордонних інвесторів, які повірили в економічний потенціал України.

В "Міропласт" було інвестовано понад 40,3 млн доларів, і нині він є №1 з виробництва ПВХ-профілю в країні, заводить в Україну валюту із 13 країн світу, забезпечує 30% ринку, понад 200 робочих місць і сплатив вже понад 1,1 мільярдів гривень податків за весь період існування.

Коли завод тільки розпочинав роботу в Україні, віконний ринок на 95% складався з імпортних профілів. Тепер навпаки, 80% – це профілі українського виробництва.

ПВХ, який завод вимушений імпортувати (в Україні його більше не виробляють), – це біржовий товар, ціна на який постійно коливається.

Так, 2 роки тому тонна ПВХ коштувала $2000, у серпні 2022-го - $1010, а в лютому цього року - $730. Таку вартість засвідчує американський трейдер Tricon Energy – другий за розмірами хімдистриб'ютор у світі, з яким співпрацює Міропласт.

Проте митники чомусь вирішили ігнорувати ці дані і вимагати від компанії сплачувати податки не з актуальної вартості сировини за місяць, а з найвищого показника за рік. А у відповідь на відмову почали блокувати вантажі. Як наслідок, завод не міг вчасно отримувати сировину та змушений був скорочувати обсяг виробництва. – Повідомив гендиректор Міропласт.

Так, у листопаді компанія недовипустила близько 200 т продукції. Тобто тисячі об’єктів по всій країні не змогли отримати вчасно вікна і двері.

Завод уже виграв один суд першої інстанції стосовно неправомірних дій митниці, на черзі наступні. Станом на сьогодні митники пропустили вантаж компанії. Але з огляду на те, що це не поодинокий випадок, керівництво готується до нових сюрпризів.