Найбільший український виробник ПВХ-профілю звернувся до президента через свавілля митників. ВIДЕО
Українське виробництво "Міропласт", в яке вкладено 40, 3 мільйони доларів закордонних інвестицій, потерпає від самоправства українських митників. Через вимоги сплатити мито не з фактичної вартості товару за місяць, а з найвищого показника за рік, українські митники відмовились пропускати через кордон сировину для профілю, з якого виготовляється третина вікон та дверей в Україні, стверджує гендиректор компанії "Міропласт".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Сировину для профілю, з якого виготовляється третина вікон та дверей в Україні, митники не пропускали через вимоги сплатити мито не з фактичної вартості товару за місяць, а з найвищого показника за рік.
"Якщо це - єдиний на сьогодні спосіб, як можна поповнити бюджет країни, ми розуміємо. Але ми хочемо однакові умови для всіх гравців ринку", - сказав гендиректор компанії "Міропласт" Емре Хаді Ерверді у зверненні до президента.
У нульових засновники компанії стали одними з перших закордонних інвесторів, які повірили в економічний потенціал України.
В "Міропласт" було інвестовано понад 40,3 млн доларів, і нині він є №1 з виробництва ПВХ-профілю в країні, заводить в Україну валюту із 13 країн світу, забезпечує 30% ринку, понад 200 робочих місць і сплатив вже понад 1,1 мільярдів гривень податків за весь період існування.
Коли завод тільки розпочинав роботу в Україні, віконний ринок на 95% складався з імпортних профілів. Тепер навпаки, 80% – це профілі українського виробництва.
ПВХ, який завод вимушений імпортувати (в Україні його більше не виробляють), – це біржовий товар, ціна на який постійно коливається.
Так, 2 роки тому тонна ПВХ коштувала $2000, у серпні 2022-го - $1010, а в лютому цього року - $730. Таку вартість засвідчує американський трейдер Tricon Energy – другий за розмірами хімдистриб'ютор у світі, з яким співпрацює Міропласт.
Проте митники чомусь вирішили ігнорувати ці дані і вимагати від компанії сплачувати податки не з актуальної вартості сировини за місяць, а з найвищого показника за рік. А у відповідь на відмову почали блокувати вантажі. Як наслідок, завод не міг вчасно отримувати сировину та змушений був скорочувати обсяг виробництва. – Повідомив гендиректор Міропласт.
Так, у листопаді компанія недовипустила близько 200 т продукції. Тобто тисячі об’єктів по всій країні не змогли отримати вчасно вікна і двері.
Завод уже виграв один суд першої інстанції стосовно неправомірних дій митниці, на черзі наступні. Станом на сьогодні митники пропустили вантаж компанії. Але з огляду на те, що це не поодинокий випадок, керівництво готується до нових сюрпризів.
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Я важаю, що ні один депутат , проголосувавший за це , більше не мае право бути депутатом усіх рівнів
ЯК МОЖНО БУЛО ЗАБОРОНИТИ УКРАЇНЦЯМ ( котри і авто тіряють у війну і зарплати маленьки) купляти у ЕС АВТО БЕЗ РОЗМИТНЕННЯ ???? І ЦЕ - представники народу України. ‼️‼️‼️
БАРИГИ ВОНИ ВСІ , а не депутати
для того, щоб не видбувалась кооперація бизнесу і влади, е діевий спосіб - вахтовий метод .
так у СЛОВАЧЧІНІ робили і роблять з ПОЛИЦІею міграції - присилають у командировку на пару тижнів бригаду поліцейських із іншого міста. І так постійно міняють людей .
Можно міняти бригади містами - з Закарпаття на східний кордон, а митників зі східу на кордон з Закарпаттям.
так рушатся зв'язки і договорняки.
а керівників митниці - усіх на фронт до прокурора Луценко чи до батальону Свобода .
А ЖУРНАЛИСТИ тількі на скандалах спеціалізуються
Точно так же и в полицию, таможню, налоговую, юридические институты. Только так мышино-крысиную власть можно почистить.
Хотя всегда можно справочку у Буданова в ГУРе взять, шо сражался на секретных фронтах...
Война - это сито, где говно человеческое отсеивается на этапе мобилизации...
Чи ніколи не давали хабарів?
а якби і розумів то є велика ймовірність що мене дурять як це заведено у наших новинарів, що продаються одній чи иншій стороні.
тому у подібних конфліктах хочеться сказати тому ображеному - порушено закон чи справедливість?
якщо митники перевищили повноваження і порушили закон то людина цілком права і їх треба на палю.
але якщо митники закон не порушували і просто не хочеться платити податки то псів жержави не варто винуватити - винні ми самі бо колись обрали депутатів що той несправедливий закон прийняли.
то бачили очі що купували, їжте хай вам повилазить.
це видозмінений конфлікт бабці, що продає петрушку і лягавих, що прийшли бабцю штрафувати.
ми всі такі сердобольні, вважаємо лягавих сволотою але хто ж той закон прийняв по якому бабця з петрушкою є злочинцем?
митниця працює на виконня плану зі сборів по податкам, тому що мінистр та президент ******* красиві та велики суми. Нічого дивного.
Тільки ЗЄ у патріотичній вишиванці чи у оливі, а ***** у костюмі від Бріоні.
Но я потом, после КПП немного попетлял, проверяя на всякий случай хвоста. Ведь могли же принять и за журналюгу! Ментов и СБУшников они никогда не боялись...
И это была выручка только за одну смену!
На марафоні можливо і мосійчук язиком потеліпати про цей здобуток яйцесяйного…
Ви ще до Коломойського зверніться. Він більше на економічному гоп-стопі знається.
"Пєрєдайтє товаріщу Сталіну, проїзошла чудовіщная ошібка!..."
"Владімірвладіміровіч, памагітє! Мєстная власть воруєтьі нас утискаєть..."
П.С.
Зверніть увагу : навіть в коментарях ніхто не писнув, що це все через коруповану судову владу.
а так всім похер, крім підприємства