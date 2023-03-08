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Силы обороны готовят "цугцванг" для россиян, - Сырский. ВИДЕО

Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы российские захватчики оказались на поле боя в ситуации цугцванга.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил в Телеграме.

"Цугцванг в шахматах – это ситуация, когда любой ход игрока ведет к ухудшению его положения. Делаем все, чтобы враг оказался в такой ситуации в этой войне. Силы обороны работают. Гордимся каждым воином и командиром", – отметил Сырский.

Автор: 

ВСУ (6695) Александр Сырский (621)


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Топ комментарии
+25
Ціле літо також трубили,що буде контратака на Херсон, кацапи взяли і перекниули багато живої сили з харківщини на південь України,в результаті харьківську область відбили. Тут також може бути щось схоже,взагалі публічним заявам від воєначальників,розвідок і інших спецслужб не варто сильно і довіряти,якщо вони такі речі говорять відкрито, то це явно розраховано на противника і на дезінформацію
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08.03.2023 22:33 Ответить
+25
Пдц примітивні Ви хлопці, як і ваш лідер)
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08.03.2023 22:48 Ответить
+22
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08.03.2023 22:44 Ответить
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Цугцванг - він же дупа.
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08.03.2023 22:28 Ответить
Що може готувати чувак,який просрав Дебальцево? Може хтось не знає?
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08.03.2023 22:58 Ответить
Ця людина розробила харківську операцію яка була успішно виконана,і він зараз в Бахмуті з хлопцями.Не пишу дурню.
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08.03.2023 23:12 Ответить
За три дня до початку замінив Павлюка.
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08.03.2023 23:24 Ответить
Да перестаньте ви. Харківську операцію планували з консультацією військових експертів країн НАТО, та моделювання за допомогою програм якими користуються в країнах НАТО
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08.03.2023 23:27 Ответить
Яка в дупу НАто?Зовсім вже мізками не думаєте.Сама ідея і її розробка належить йому ,нато...В Дупу те нато.Воно не спроможне було себе захистити на момент війни коли б орки пройшли нашу територію.Нато.Вони балакучі на язиці і папері.
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09.03.2023 02:00 Ответить
в дупу тебе. Маячню не пиши, людей не сміши
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09.03.2023 02:10 Ответить
саме так ((
хенерали грєбані .
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09.03.2023 01:12 Ответить
Не знаю що він готував, але якщо він від зеленомордих, а це постіно про нього пишуть, то нехай іде у офіспрезедента, я вірю Залужному
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09.03.2023 05:49 Ответить
https://youtu.be/ic9Xc3pYKlU?t=302

https://youtu.be/ic9Xc3pYKlU?t=401 https://youtu.be/ic9Xc3pYKlU?t=401

Не думаю, що у Залужного якийсь конфлікт з ОП. Він просто виконує наказа і ні з ким не сперечається. По ньому видно.
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09.03.2023 07:27 Ответить
Головний там стратег дєрьмак, шоб він здох
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09.03.2023 08:25 Ответить
Він ляльковод. А вазєлін та всі інші маріонетки.
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09.03.2023 08:25 Ответить
Цугцванг для ворога - це добре, плюсую, але нащо про це вголос попереджати? У шахах так зазвичай не роблять.
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08.03.2023 22:30 Ответить
Ціле літо також трубили,що буде контратака на Херсон, кацапи взяли і перекниули багато живої сили з харківщини на південь України,в результаті харьківську область відбили. Тут також може бути щось схоже,взагалі публічним заявам від воєначальників,розвідок і інших спецслужб не варто сильно і довіряти,якщо вони такі речі говорять відкрито, то це явно розраховано на противника і на дезінформацію
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08.03.2023 22:33 Ответить
Якщо попереджають , значить так треба .
Нехай тепер кацапня ламає голову і гадає - що ж таке мав на увазі Сирський .
Такі меседжі - на камеру , це не що інше як - іпсо . Вони змушують противника нервувати .
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08.03.2023 23:06 Ответить
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08.03.2023 22:31 Ответить
Вітаю, щиро радий за вас! Ворог не зміг занурити нас у темряву
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08.03.2023 22:37 Ответить
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08.03.2023 22:44 Ответить
Генерал Куколдон
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08.03.2023 23:03 Ответить
А в Костроме и Астрахани освещения по сей день нет
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08.03.2023 23:40 Ответить
А, так все ж таки ракетки влучили у цілі.
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09.03.2023 11:00 Ответить
Віримо в ЗСУ виримо в людей.Людина провела успішну харківську операцію,так що капець буде оркам.
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08.03.2023 22:31 Ответить
Пдц примітивні Ви хлопці, як і ваш лідер)
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08.03.2023 22:48 Ответить
Та всім відомо,на чиєму пєрєдкє сидить Сирський.З новин не вилазить.
Подоляк з Фьодоровим вже під нього й телеграм-канал забацали.
Так і назвали:"Сирський".
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08.03.2023 23:41 Ответить
Ну ти ж його і піариш? Чи як? Підлояк по чому платить Хоть в гривнях чи вже в рупії
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09.03.2023 00:02 Ответить
А не співати дифирамби ви можете?

Як бачу стільки окликів та знаків питань, зразу ясно -- зелений неадекват.
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09.03.2023 10:55 Ответить
Дивись бо тобі ця зелена шобла мат зробить, не з тими ти зв'язався
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08.03.2023 22:35 Ответить
Вже одного разу був один "пєрдімонокль"...
До старих граблів новий держак прибили.
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08.03.2023 22:37 Ответить
Если об этом говорят в слух, значит Цуцванг уже в теме.
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08.03.2023 22:39 Ответить
Кацапам краще підійде шах і мат. Цуг в рот. Я не шахматіст.
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08.03.2023 22:40 Ответить
Ні, в рот щось інше.
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08.03.2023 22:41 Ответить
... лиш би не Залужний?
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08.03.2023 22:41 Ответить
Залужний - стратегічний рівень, Сирський - оперативно- тактичний.
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08.03.2023 23:02 Ответить
Немає вже сечі терпіти такі коментарі.... Залужний та Сирський не конкуренти, можете затямити!
Залужний це верхівка УСІХ збройних сил, у нього є "зами" по напрямкам: Шаптала, Неїжпапа, Олещук, Ігнат... Сирський це командувач СУХОПУТНИХ військ, головний на землі!
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08.03.2023 23:13 Ответить
Пояснюю - Сирського тягнуть не по військовій тем, а по медійній. Ним заповнюють інфопростір. І чим далі, тим більше. По військовій вони не конкуренти. Але "народний герой" в особі Залужного не зовсім влаштовує тих, хто при владі. От і ліплять підміну паралельно з всякими інформаційними уколами. Та зрозуміліше? Сечі тепер стане?)
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08.03.2023 23:19 Ответить
Про заміну Залужного та нібито конфлікт між Генштабом та ОП підкинув ціпсо кремлівський, а декотрі зрадофіли й раді розігнати
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08.03.2023 23:40 Ответить
Зелена влада скоро москальських іпсошників взагалі без роботи залишить - сама непогано справляється )
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08.03.2023 23:59 Ответить
Шахматист куев..Бахмуту ж....А он в шахмати грает...Пора слонов на позиции выводить хергенерал
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08.03.2023 22:46 Ответить
Він Київ захищав. Досить проти Генерала фігню писать.
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08.03.2023 23:03 Ответить
Не пишіть фігні, Київ деокупував Зеленський!
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08.03.2023 23:21 Ответить
Совместно с абдристовичем, который до сих пор ищет танк чтоб применить краденый гранатомет.
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08.03.2023 23:23 Ответить
Так він сам про це сказав. А відосики не горять!
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09.03.2023 01:41 Ответить
Я такого "генерала" не знаю.
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09.03.2023 12:40 Ответить
Я вижу как он Бахмут защищает...Слава Богу что он Киев так не защищал...И знаю как он ******** в 2015 из под Дебальцево,по сути превратившееся в хаосный отход и гибель воинов.Не стоит переоценивать роль этого г...на,у него в биографии гораздо больше негативных и позорных моментов,чем достижений
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09.03.2023 15:39 Ответить
Зараз нам треба відбитися -- підсохне - піднакопим зброі - таи буде рух .
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08.03.2023 22:48 Ответить
дуже дивно і непередбачувано.
я не здивуюсь якщо на виході буде пшик в черговий раз.
як і недавня "контратака"...
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08.03.2023 22:54 Ответить
Похоже что тупых орков специально затянули в весеннее болото, в котором его будут успешно добивать. В любом случае - рашисты уже играют по правилах ЗСУ, а значит пойдут туда, куда им ЗСУ скажут, а не туда, куда захотят.
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08.03.2023 22:55 Ответить
є таке просте чоловіче правило - зробив, і лиш тоді *****... це не про Сирського з його медійною розкруткою
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08.03.2023 22:58 Ответить
рашці більше личить слово кирдик .
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08.03.2023 23:01 Ответить
Такий піар аж ніяк не покращує імідж Сирського. У когось бій день і ніч, а в когось вже тільки вибори в голові.
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08.03.2023 23:05 Ответить
Немає командування на передку - погано бо кинуло хлопців
Є командування на передку поруч із бійцями - погано бо піар
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08.03.2023 23:16 Ответить
Командування на передку і піар, це різні речі. На днях загинули два комбати. Багато бачили їхніх відосиків?
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09.03.2023 01:39 Ответить
А шо Залужний? Да хто він такий???!!!

От Сирський сила силенна. Бо його в ОПЗЄ ******* та розкручують. А ЦН цьому шапіто допомагає.
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08.03.2023 23:19 Ответить
Зрадофіли вигадали цей конфлікт з подачі ФСБ.
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08.03.2023 23:25 Ответить
Канєчна. І взагалі все про Татарова, Єрмака та ЗЄ придумали у Кремлі.

І ЗЄ не вимірює свої рейтинги кожен тиждень, і не готується до виборів, випилюючи з медіапростору будь-кого, хто може скласти конкуренцію.

Ти дебіл, рідненький. І тобі допоможе тепер або лом в голову, або позбавлення права вибору.
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08.03.2023 23:32 Ответить
ваша злість та дурість погані аргументи.ермак і зеленський повинні відповідати за те що зробили.
а між Залужним та Сирським немає конфлікту досить нести цю маячню підігруючи кацапам.
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09.03.2023 09:26 Ответить
Конфлікт між бойовим генералом, народним улюблинцем, рятівником України та кишеньковим цуценям брудного клоуна?

Так - конфлікту нема. Просто Залужний робить справу, а отсос ОПЗЄ Сирський кар'єру.
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09.03.2023 09:30 Ответить
це ваші емоції а тепер факти в студію
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09.03.2023 09:35 Ответить
Зe-радофіли в ОПі сидять.
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09.03.2023 01:37 Ответить
Саме тому Залужного в медіапросторі випиляли, як і не було, а Сирський не вилазить з екранів.

Ага. Просто так вийшло якось само.
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08.03.2023 23:43 Ответить
Тада. Наприклад, нагороджують повій прямо в ОПЗЄ. Це теж якось само так вийшло.
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08.03.2023 23:49 Ответить
Да, пуйло в рашке тоже так говорит. Да у них уже даже сроки дают пенсионерам за генералов. Завидуете.?
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08.03.2023 23:48 Ответить
Бачу що у декого від картинки чи повідомлення із Сирським мізкі вимикаються і штани спадають.

Якби він спершу досягнув результату, а потім повідомив, це був би реальний здобуток.

А фрази на зразок: "Робимо все, щоб ворог... Сили оборони працюють... Пишаємось кожним воїном та командиром..." джерело:
- це грьобана політика і піар.
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09.03.2023 00:08 Ответить
Сьогодні було свіже відео з останньою дорогою з Бахмуту, яка прострілюється руснею - багнюки по коліно, купа знищених автівок. А тут всі такі чистесенькі, невже самі свої штабісти?
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08.03.2023 23:24 Ответить
прілєтіт вдруг валшебнік в галубом вертальотє
і безплатно покажет кіно...
наші там ледве тримаються про який цугцванг мова
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08.03.2023 23:27 Ответить
Гадав, нам треба перемагати, а нам цуґцванґ в тєлємарафоні потрібен, оказуєЦЦа... (
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08.03.2023 23:39 Ответить
Смерть кацапським військам.
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08.03.2023 23:43 Ответить
Що там виправляти - раз зі зброєю, означає війська, те що вони окупанти, це вже їх мета.
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09.03.2023 00:04 Ответить
Смерть кацапам в Україні.
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09.03.2023 00:05 Ответить
Нормалних людей кацапами не називають - це вам на майбутнє.
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09.03.2023 00:32 Ответить
Нах ти мені все це пишеш, логічне питання
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09.03.2023 00:44 Ответить
НЕ ХОЧЕШ ЩОБ ТЕБЕ ПОСИЛАЛИ НАХ - НЕ *БИ МІЗКИ БЛИЖНЬОМУ
Запамятай
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09.03.2023 00:56 Ответить
Забагато Сирського стало. Все б нічого, свій же, вояка. Але на фоні того, що Залужний зельоним перешкода, то стає тривожно.

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09.03.2023 00:04 Ответить
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09.03.2023 00:22 Ответить
Скрудж Макдак віддихає
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09.03.2023 00:57 Ответить
Ермак уже все планы в раху передал
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09.03.2023 01:33 Ответить
Если кацам не дать пинка и дальше, то срать они теперь Украине будут вечно.
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09.03.2023 05:49 Ответить
Кіздун
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09.03.2023 06:36 Ответить
 
 