Силы обороны готовят "цугцванг" для россиян, - Сырский. ВИДЕО

Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы российские захватчики оказались на поле боя в ситуации цугцванга.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил в Телеграме.

"Цугцванг в шахматах – это ситуация, когда любой ход игрока ведет к ухудшению его положения. Делаем все, чтобы враг оказался в такой ситуации в этой войне. Силы обороны работают. Гордимся каждым воином и командиром", – отметил Сырский.