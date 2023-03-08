Силы обороны готовят "цугцванг" для россиян, - Сырский. ВИДЕО
Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы российские захватчики оказались на поле боя в ситуации цугцванга.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил в Телеграме.
"Цугцванг в шахматах – это ситуация, когда любой ход игрока ведет к ухудшению его положения. Делаем все, чтобы враг оказался в такой ситуации в этой войне. Силы обороны работают. Гордимся каждым воином и командиром", – отметил Сырский.
Топ комментарии
+25 Андрій Саган
показать весь комментарий08.03.2023 22:33 Ответить Ссылка
+25 Vlad Smal #561406
показать весь комментарий08.03.2023 22:48 Ответить Ссылка
+22 Павло ШОвте
показать весь комментарий08.03.2023 22:44 Ответить Ссылка
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хенерали грєбані .
https://youtu.be/ic9Xc3pYKlU?t=401 https://youtu.be/ic9Xc3pYKlU?t=401
Не думаю, що у Залужного якийсь конфлікт з ОП. Він просто виконує наказа і ні з ким не сперечається. По ньому видно.
Нехай тепер кацапня ламає голову і гадає - що ж таке мав на увазі Сирський .
Такі меседжі - на камеру , це не що інше як - іпсо . Вони змушують противника нервувати .
Подоляк з Фьодоровим вже під нього й телеграм-канал забацали.
Так і назвали:"Сирський".
Як бачу стільки окликів та знаків питань, зразу ясно -- зелений неадекват.
До старих граблів новий держак прибили.
Залужний це верхівка УСІХ збройних сил, у нього є "зами" по напрямкам: Шаптала, Неїжпапа, Олещук, Ігнат... Сирський це командувач СУХОПУТНИХ військ, головний на землі!
я не здивуюсь якщо на виході буде пшик в черговий раз.
як і недавня "контратака"...
Є командування на передку поруч із бійцями - погано бо піар
От Сирський сила силенна. Бо його в ОПЗЄ ******* та розкручують. А ЦН цьому шапіто допомагає.
І ЗЄ не вимірює свої рейтинги кожен тиждень, і не готується до виборів, випилюючи з медіапростору будь-кого, хто може скласти конкуренцію.
Ти дебіл, рідненький. І тобі допоможе тепер або лом в голову, або позбавлення права вибору.
а між Залужним та Сирським немає конфлікту досить нести цю маячню підігруючи кацапам.
Так - конфлікту нема. Просто Залужний робить справу, а отсос ОПЗЄ Сирський кар'єру.
Ага. Просто так вийшло якось само.
Якби він спершу досягнув результату, а потім повідомив, це був би реальний здобуток.
А фрази на зразок: "Робимо все, щоб ворог... Сили оборони працюють... Пишаємось кожним воїном та командиром..." джерело:
- це грьобана політика і піар.
і безплатно покажет кіно...
наші там ледве тримаються про який цугцванг мова
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