"Волки Да Винчи" и "Гонор" уничтожают "вагнеровцев" под Бахмутом. ВИДЕО

Аэроразведка и артиллерия украинских подразделений "Волки Да Винчи" и "Гонор" обнаружили и атаковали штурмовиков из ЧВК "Вагнер" вблизи Бахмута.

Видеозапись боевой работы украинских воинов опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Волки Да Винчи" и "Гонор" уничтожают "вагнеровцев" под Бахмутом", - написал он в комментарии к видео.

Также смотрите: Штурмовое отделение 24-й ОМБр захватывает позицию окупантов и под артобстрелом отражает вражескую контратаку. ВИДЕО боя