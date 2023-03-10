"Волки Да Винчи" и "Гонор" уничтожают "вагнеровцев" под Бахмутом. ВИДЕО
Аэроразведка и артиллерия украинских подразделений "Волки Да Винчи" и "Гонор" обнаружили и атаковали штурмовиков из ЧВК "Вагнер" вблизи Бахмута.
Видеозапись боевой работы украинских воинов опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Волки Да Винчи" и "Гонор" уничтожают "вагнеровцев" под Бахмутом", - написал он в комментарии к видео.
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