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"Волки Да Винчи" и "Гонор" уничтожают "вагнеровцев" под Бахмутом. ВИДЕО

Аэроразведка и артиллерия украинских подразделений "Волки Да Винчи" и "Гонор" обнаружили и атаковали штурмовиков из ЧВК "Вагнер" вблизи Бахмута.

Видеозапись боевой работы украинских воинов опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Волки Да Винчи" и "Гонор" уничтожают "вагнеровцев" под Бахмутом", - написал он в комментарии к видео.

Также смотрите: Штурмовое отделение 24-й ОМБр захватывает позицию окупантов и под артобстрелом отражает вражескую контратаку. ВИДЕО боя

Бутусов Юрий (4385) Бахмут (1604) ЧВК Вагнер (1334) Коцюбайло Дмитрий (61)


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Топ комментарии
+27
Дуже гарна робота-всім виконавцям респектище.Давайте ще...
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10.03.2023 11:22 Ответить
+25
Був вагнер, а став кобзон
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10.03.2023 11:13 Ответить
+12
если бы я верил в бога то сказал бы что сам Давинчи подправляет те снаряды...точность ..особенно когда тело залезло в погреб и туда зашёл снаряд
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10.03.2023 11:24 Ответить
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Був вагнер, а став кобзон
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10.03.2023 11:13 Ответить
Ото там хори та орке стри!!!
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10.03.2023 13:23 Ответить
Дуже гарна робота-всім виконавцям респектище.Давайте ще...
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10.03.2023 11:22 Ответить
если бы я верил в бога то сказал бы что сам Давинчи подправляет те снаряды...точность ..особенно когда тело залезло в погреб и туда зашёл снаряд
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10.03.2023 11:24 Ответить
https://focus.ua/uk/*******-novosti/554293-zs-rf-otrimali-rozporyadzhennya-u-razi-seryoznih-kosyakiv-prikidatisya-biycyami-vagner-zsu ЗС РФ отримали розпорядження у разі серйозних "косяків" прикидатися бійцями "Вагнер", - ЗСУ
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10.03.2023 11:26 Ответить
Найс робота .
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10.03.2023 11:31 Ответить
Дрончики це сила всеж таки!
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10.03.2023 11:45 Ответить
та за одні такі відосики вже можна донатити.
а дохлі москалі, то вже бонусом...
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10.03.2023 12:16 Ответить
А ще б показувати на кацапії ці відео! Примусово !
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10.03.2023 12:19 Ответить
Сила!
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10.03.2023 11:48 Ответить
Хлопці, пишаюсь вами! Холодна помста та справедливість, більше нічого! Забирайтеся З НАШОЇ ЗЕМЛІ, КАЦАПИ!
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10.03.2023 11:48 Ответить
Нищіть підрів ,хлопці, Слава Вам! Інакше всім хана.
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10.03.2023 11:53 Ответить
***@ні таргани
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10.03.2023 12:03 Ответить
Ех ... був хутір, нема хутора ...
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10.03.2023 12:09 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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10.03.2023 13:16 Ответить
Бахмутський розковбас. Горіть в пеклі, рашисти
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10.03.2023 13:26 Ответить
Кінцівочка шедевральна!
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10.03.2023 13:48 Ответить
бог вам в поміч хлопці.
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10.03.2023 13:52 Ответить
 
 