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"Вовки Да Вінчі" та "Гонор" знищують "вагнерівців" під Бахмутом. ВIДЕО

Аеророзвідка та артилерія українських підрозділів "Вовки Да Вінчі" та "Гонор" виявили та атакували штурмовиків із ПВК "Вагнер" поблизу Бахмуту.

Відеозапис бойової роботи українських воїнів опублікував на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Вовки Да Вінчі" та "Гонор" знищують "вагнерівців" під Бахмутом", - написав він у коментарі до відео.

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Автор: 

Бутусов Юрій (3617) Бахмут (1562) ПВК Вагнер (1542) Коцюбайло Дмитро (62)


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Топ коментарі
+27
Дуже гарна робота-всім виконавцям респектище.Давайте ще...
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10.03.2023 11:22 Відповісти
+25
Був вагнер, а став кобзон
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10.03.2023 11:13 Відповісти
+12
если бы я верил в бога то сказал бы что сам Давинчи подправляет те снаряды...точность ..особенно когда тело залезло в погреб и туда зашёл снаряд
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10.03.2023 11:24 Відповісти
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Був вагнер, а став кобзон
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10.03.2023 11:13 Відповісти
Ото там хори та орке стри!!!
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10.03.2023 13:23 Відповісти
Дуже гарна робота-всім виконавцям респектище.Давайте ще...
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10.03.2023 11:22 Відповісти
если бы я верил в бога то сказал бы что сам Давинчи подправляет те снаряды...точность ..особенно когда тело залезло в погреб и туда зашёл снаряд
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10.03.2023 11:24 Відповісти
https://focus.ua/uk/*******-novosti/554293-zs-rf-otrimali-rozporyadzhennya-u-razi-seryoznih-kosyakiv-prikidatisya-biycyami-vagner-zsu ЗС РФ отримали розпорядження у разі серйозних "косяків" прикидатися бійцями "Вагнер", - ЗСУ
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10.03.2023 11:26 Відповісти
Найс робота .
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10.03.2023 11:31 Відповісти
Дрончики це сила всеж таки!
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10.03.2023 11:45 Відповісти
та за одні такі відосики вже можна донатити.
а дохлі москалі, то вже бонусом...
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10.03.2023 12:16 Відповісти
А ще б показувати на кацапії ці відео! Примусово !
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10.03.2023 12:19 Відповісти
Сила!
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10.03.2023 11:48 Відповісти
Хлопці, пишаюсь вами! Холодна помста та справедливість, більше нічого! Забирайтеся З НАШОЇ ЗЕМЛІ, КАЦАПИ!
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10.03.2023 11:48 Відповісти
Нищіть підрів ,хлопці, Слава Вам! Інакше всім хана.
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10.03.2023 11:53 Відповісти
***@ні таргани
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10.03.2023 12:03 Відповісти
Ех ... був хутір, нема хутора ...
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10.03.2023 12:09 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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10.03.2023 13:16 Відповісти
Бахмутський розковбас. Горіть в пеклі, рашисти
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10.03.2023 13:26 Відповісти
Кінцівочка шедевральна!
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10.03.2023 13:48 Відповісти
бог вам в поміч хлопці.
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10.03.2023 13:52 Відповісти
 
 