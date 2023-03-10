"Вовки Да Вінчі" та "Гонор" знищують "вагнерівців" під Бахмутом. ВIДЕО
Аеророзвідка та артилерія українських підрозділів "Вовки Да Вінчі" та "Гонор" виявили та атакували штурмовиків із ПВК "Вагнер" поблизу Бахмуту.
Відеозапис бойової роботи українських воїнів опублікував на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Вовки Да Вінчі" та "Гонор" знищують "вагнерівців" під Бахмутом", - написав він у коментарі до відео.
Топ коментарі
+27 Александр Чуднивец #474549
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+25 Валентина Саюн #551086
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+12 Yurka Gagarin
показати весь коментар10.03.2023 11:24 Відповісти Посилання
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