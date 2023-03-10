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Новини Війна
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Із легендарним комбатом Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) сьогодні попрощаються у Києві

коцюбайло

Сьогодні, 10 березня, у м. Київ прощатимуться з полеглим воїном "Да Вінчі" Дмитром Коцюбайлом. Також сьогодні відбудеться чин похорону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Тетяни Пустовойт.

Як зазначається, прощання відбудеться: 

- о 12:00, Михайлівській собор;
- о 13:15, Майдан Незалежності.

Підтримати родину Героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла можна за реквізитами:

5168745614559059 - мама Оксана Іванівна

4149499372682482 - дівчина Аліна Alina Mykhailova @mykhailova.aa @alishamisha Із легендарним комбатом Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) сьогодні попрощаються у Києві 01

5168745019196713 - сестра Мар’яна

Вчора, 9 березня, із полеглим командиром спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі" Дмитром Коцюбайлом попрощалися у його рідному селі Бовшів Івано-Франківської області.

Також читайте: Останнє інтерв’ю Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі). ВIДЕОВЕРСІЯ

Дмитро Коцюбайло родом з села Задністрянське Галицького району, з багатодітної родини. Вчився у художньому ліцеї в Івано-Франківську. Був активним учасником подій на Майдані.

З початком війни відбув на військовий вишкіл у центр "Десна" на Чернігівщині.Після навчання поміж перших поїхав на фронт. З 2014 року провів сім місяців на бойових позиціях з оборони Донецького аеропорту та прилег­лого селища Піски. П’ять місяців – безвиїзно. В боях отримав тяжкі поранення. Після одужання, через три місяці реабілітації, повернувся на фронт. У 2015 році став наймолодшим командиром першої штурмової роти ДУК "Правий Сектор".

За його плечима – бої на Савур-Могилі, в Пісках, шахті "Бутовка", Старогнатівці, Білокам’янці, Красногорівці. У 2021 році президент Зеленський присвоїв звання Герой України добровольцю, командиру штурмової роти Дмит­ру.

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пам’ять (1190) втрати (4452) Коцюбайло Дмитро (62)


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Спочивай з миром, Герою.
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10.03.2023 10:04 Відповісти
Дякує, Герою України Дмитру Коцюбайло за захист!!!! Героям Слава!!! Вічна пам'ять та шана!!! Загибель наших захисників - це втрата для кожного українця та країни!!!💛💙💔
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10.03.2023 12:09 Відповісти
Вічна пам'ять героям Низький уклін Щирі співчуття близьким Пам'ятаймо
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11.03.2023 09:13 Відповісти
 
 