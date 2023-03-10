Із легендарним комбатом Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) сьогодні попрощаються у Києві
Сьогодні, 10 березня, у м. Київ прощатимуться з полеглим воїном "Да Вінчі" Дмитром Коцюбайлом. Також сьогодні відбудеться чин похорону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Тетяни Пустовойт.
Як зазначається, прощання відбудеться:
- о 12:00, Михайлівській собор;
- о 13:15, Майдан Незалежності.
Підтримати родину Героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла можна за реквізитами:
5168745614559059 - мама Оксана Іванівна
4149499372682482 - дівчина Аліна Alina Mykhailova @mykhailova.aa @alishamisha
5168745019196713 - сестра Мар’яна
Вчора, 9 березня, із полеглим командиром спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі" Дмитром Коцюбайлом попрощалися у його рідному селі Бовшів Івано-Франківської області.
Дмитро Коцюбайло родом з села Задністрянське Галицького району, з багатодітної родини. Вчився у художньому ліцеї в Івано-Франківську. Був активним учасником подій на Майдані.
З початком війни відбув на військовий вишкіл у центр "Десна" на Чернігівщині.Після навчання поміж перших поїхав на фронт. З 2014 року провів сім місяців на бойових позиціях з оборони Донецького аеропорту та прилеглого селища Піски. П’ять місяців – безвиїзно. В боях отримав тяжкі поранення. Після одужання, через три місяці реабілітації, повернувся на фронт. У 2015 році став наймолодшим командиром першої штурмової роти ДУК "Правий Сектор".
За його плечима – бої на Савур-Могилі, в Пісках, шахті "Бутовка", Старогнатівці, Білокам’янці, Красногорівці. У 2021 році президент Зеленський присвоїв звання Герой України добровольцю, командиру штурмової роти Дмитру.
Будь ласка, зачекайте...
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