З легендарним комбатом Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися на Івано-Франківщині. ФОТОрепортаж

З Героєм України, полеглим командиром спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі" Дмитром Коцюбайлом попрощалися у його рідному селі Бовшів Івано-Франківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"У Бовшеві та в багатьох селах поблизу люди масово виходили на дорогу, ставали на коліна, проводжаючи загиблого "Да Вінчі".

Останню шану герою віддали у його рідному селі, у Будинку культури та Церкві Зішестя Святого Духа", - йдеться в повідомленні.

10 березня у Києві в Михайлівському соборі та на Майдані Незалежності відбудеться чин похорону та прощання з "Да Вінчі" Дмитром Коцюбайлом.

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Дмитро Коцюбайло родом з села Задністрянське Галицького району, з багатодітної родини. Вчився у художньому ліцеї в Івано-Франківську. Був активним учасником подій на Майдані.

З початком війни відбув на військовий вишкіл у центр "Десна" на Чернігівщині.Після навчання поміж перших поїхав на фронт. З 2014 року провів сім місяців на бойових позиціях з оборони Донецького аеропорту та прилег­лого селища Піски. П’ять місяців – безвиїзно. В боях отримав тяжкі поранення. Після одужання, через три місяці реабілітації, повернувся на фронт. У 2015 році став наймолодшим командиром першої штурмової роти ДУК "Правий Сектор".

За його плечима – бої на Савур-Могилі, в Пісках, шахті "Бутовка", Старогнатівці, Білокам’янці, Красногорівці. У 2021 році президент Зеленський присвоїв звання Герой України добровольцю, командиру штурмової роти Дмит­ру



Фото: Суспільне Івано-Франківськ



Фото: Суспільне Івано-Франківськ



Фото: Суспільне Івано-Франківськ



Фото: Суспільне Івано-Франківськ





.Фото: Суспільне Івано-Франківськ











Фото: Суспільне Івано-Франківськ



Фото: Суспільне Івано-Франківськ



Фото: Суспільне Івано-Франківськ



Фото: Суспільне Івано-Франківськ



Фото: Суспільне Івано-Франківськ