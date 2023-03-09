З легендарним комбатом Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися на Івано-Франківщині. ФОТОрепортаж
З Героєм України, полеглим командиром спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі" Дмитром Коцюбайлом попрощалися у його рідному селі Бовшів Івано-Франківської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
"У Бовшеві та в багатьох селах поблизу люди масово виходили на дорогу, ставали на коліна, проводжаючи загиблого "Да Вінчі".
Останню шану герою віддали у його рідному селі, у Будинку культури та Церкві Зішестя Святого Духа", - йдеться в повідомленні.
10 березня у Києві в Михайлівському соборі та на Майдані Незалежності відбудеться чин похорону та прощання з "Да Вінчі" Дмитром Коцюбайлом.
Дмитро Коцюбайло родом з села Задністрянське Галицького району, з багатодітної родини. Вчився у художньому ліцеї в Івано-Франківську. Був активним учасником подій на Майдані.
З початком війни відбув на військовий вишкіл у центр "Десна" на Чернігівщині.Після навчання поміж перших поїхав на фронт. З 2014 року провів сім місяців на бойових позиціях з оборони Донецького аеропорту та прилеглого селища Піски. П’ять місяців – безвиїзно. В боях отримав тяжкі поранення. Після одужання, через три місяці реабілітації, повернувся на фронт. У 2015 році став наймолодшим командиром першої штурмової роти ДУК "Правий Сектор".
За його плечима – бої на Савур-Могилі, в Пісках, шахті "Бутовка", Старогнатівці, Білокам’янці, Красногорівці. У 2021 році президент Зеленський присвоїв звання Герой України добровольцю, командиру штурмової роти Дмитру
Фото: Суспільне Івано-Франківськ
Фото: Суспільне Івано-Франківськ
Фото: Суспільне Івано-Франківськ
Фото: Суспільне Івано-Франківськ
.Фото: Суспільне Івано-Франківськ
Фото: Суспільне Івано-Франківськ
Фото: Суспільне Івано-Франківськ
Фото: Суспільне Івано-Франківськ
Фото: Суспільне Івано-Франківськ
Фото: Суспільне Івано-Франківськ
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не знаю шо сказати
такі як він це еліта нації
Кайдани порвіте
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте.
Величезна втрата для України...величезна.
Нехай земля буде пухом.
судя с того шо скорбил перед там в Киеве мемориалом, а потом сразу же весело ржал в весртолете, хвастаясь фотками Сунаку со своего телефончега(это Бабченко писал кажись), то Зеля у нас как клоуном был, так и остался.
ну реально - ему побоку - щас он дает посмертно, через минутку весело ржет с мемасиков, через 5 - записывает суровое ..... бррррр
не смотрю ни разу, разве 5 секунд
- видосище про типо - уууу,
Бидон че мы не в НАТО, ой, дорогі українці(хрхрхрхрхр)
ну ти розумієш що ти просто жалюгідне посміховисько(для нормальних) - тєло з айфончиком кричить про літаючих самців. (це ще про то шо планеті 7000 років, а винахідників потрібно спалювати)
А тепер скажи що я неправий, просто від твоєї репліки буде залежати - буде у тебе рак за це, чи ні. Дякую за те що ти нічо не сказав, як би і ьудь-який вірун. ггг, я і не сумнівався, навіть Попа Римська чи ваш Кірілл - такі ж самі - в розкоші, але якщо посперечатись, то =
жалюгідні, бридкі, ну і просто на букву "П"(і це не орієнтація)
Вп'яте повторюю, я- жінка. Прихожанка ПЦУ.
І коли бачиш мої коментарі, то краще, для тебе, підти за кацапським кораблем. Спокійніше буде.
Навіщо зайшов в цю тему, нагидити, бо не бачу, щоб ти виразив жаль і співчуття з приводу загибелі Героя.
ти сам почитай, от саме це лицемірство пана і "бісить"
ти поняв, нє?
тупо лицемірство, бо *** Яхве таке робив шо русня тупо, вибач, але я не брешу, квіточки.
то я просто ненавижу лицемірів і брехунів.
ти сам почитай шо робив її\його бох, от за кого цей дописун пише - там такий "треш" шо русня ідпочиває, а тепер спробуй написати шо я неправий, а спорим на рак у твоєї сім.ї у когось, або мені на сто євро в лотереї.
та ладно, просто на правду спорим - тупо прочитай.
І кидай бухати, боляще.
ну ти поняв - ти тупо зі своїми воланнями, сміливо біжиш до лікарів, а ще - я б хотів посміятись над виробником твого взуття, ясно шо він не відпрацьовував такого навантаження
слухай, але ж я то правий на всі сто, так що.... може у тебе є мужик(співчуваю), то скажи йому шоб в 50 разів збільшив .... скажімо так, навантаження на твій рот, тому що пальці, маю надію, теж перестануть махати по клавіатурі після процесу "мужицтва"(сорян мужику, якщо, звісно якийсь дурень ВАС ... .. ну ти розумієш)
От кого треба вибирати на посаду Президента, а не оте, монозбіговисько катлєт, патіхамувлєс, рахамій, разумкова, корнієнки, ну і яйценосних з корабельними послицями….. під контролем опозажопників хуіла у ВРУ і по сьогодні…
Учіть Кобзаря та не забувайте «счасліває детства» з ГУЛАГАМИ московитів!!
Slava Nacii !🇺🇦 Smert' rosiys'kim okupantam !
я понимаю тебе жаль пацана, ну и мне тоже, но нафиг писать - ой, ну как же?
Судьба, браток, такая.
Можно сказать - шкодую шо я с тобой не був, но нет, будут, извини, слезливо "помнить" а через минуту весело ржать над котиками.
вот лицемерие не люблю, как и ты.
ну понятно что ушел как герой, но вот эти, вот выше - бошехрони и чцарствиечудесное это тупо лицемерие.
наверное так, я бы не хотел шоб по мне сокрушались например, мужественный, рыцарский, всегда хотящий сражаться с врагами, сразу видно что я вот покрепче чем даже Арахамия, который вообще образец для наследства и спадщины, вот это мужик настоящий.
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До півтораста літ би всім прожити!
Та рідко доживають і до ста!..
У молодості формула проста:
Здоров'ям варто змалку дорожити,
З законами Творця в ділах дружити,
Тримать в упряжці розум і уста!
Багацько що залежить від хребта:
Гнучкий і кріпкий - буде вік служити!
Енергій варт підтримувати плин
У тілі без напружень і мілин!
Тим довший вік, чим довші тіломери!
Торсійні хвилі з юності світлин
Тілам крізь воду являть часоплин
Дискретної просвітленої ери! 3.03.2023 р.