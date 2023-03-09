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З легендарним комбатом Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися на Івано-Франківщині. ФОТОрепортаж

З Героєм України, полеглим командиром спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі" Дмитром Коцюбайлом попрощалися у його рідному селі Бовшів Івано-Франківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"У Бовшеві та в багатьох селах поблизу люди масово виходили на дорогу, ставали на коліна, проводжаючи загиблого "Да Вінчі".

Останню шану герою віддали у його рідному селі, у Будинку культури та Церкві Зішестя Святого Духа", - йдеться в повідомленні. 

10 березня у Києві в Михайлівському соборі та на Майдані Незалежності відбудеться чин похорону та прощання з "Да Вінчі" Дмитром Коцюбайлом.  

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Дмитро Коцюбайло родом з села Задністрянське Галицького району, з багатодітної родини. Вчився у художньому ліцеї в Івано-Франківську.  Був активним учасником подій на Майдані.

З початком війни відбув на військовий вишкіл у центр "Десна" на Чернігівщині.Після навчання поміж перших поїхав на фронт. З 2014 року провів сім місяців на бойових позиціях з оборони Донецького аеропорту та прилег­лого селища Піски. П’ять місяців – безвиїзно. В боях отримав тяжкі поранення. Після одужання, через три місяці реабілітації, повернувся на фронт. У 2015 році став наймолодшим командиром першої штурмової роти ДУК "Правий Сектор".

За його плечима – бої на Савур-Могилі, в Пісках, шахті "Бутовка", Старогнатівці, Білокам’янці, Красногорівці. У 2021 році президент Зеленський присвоїв звання Герой України добровольцю, командиру штурмової роти Дмит­ру З легендарним комбатом Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися на Івано-Франківщині 01
З легендарним комбатом Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися на Івано-Франківщині 02

Фото: Суспільне Івано-Франківськ
З легендарним комбатом Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися на Івано-Франківщині 03

Фото: Суспільне Івано-Франківськ
З легендарним комбатом Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися на Івано-Франківщині 04

Фото: Суспільне Івано-Франківськ
З легендарним комбатом Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися на Івано-Франківщині 05

Фото: Суспільне Івано-Франківськ


З легендарним комбатом Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися на Івано-Франківщині 06
.Фото: Суспільне Івано-Франківськ

З легендарним комбатом Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися на Івано-Франківщині 07

З легендарним комбатом Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися на Івано-Франківщині 08
З легендарним комбатом Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися на Івано-Франківщині 09
З легендарним комбатом Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися на Івано-Франківщині 10

З легендарним комбатом Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися на Івано-Франківщині 11

Фото: Суспільне Івано-Франківськ
З легендарним комбатом Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися на Івано-Франківщині 12

Фото: Суспільне Івано-Франківськ
З легендарним комбатом Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися на Івано-Франківщині 13

Фото: Суспільне Івано-Франківськ
З легендарним комбатом Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися на Івано-Франківщині 14

Фото: Суспільне Івано-Франківськ
З легендарним комбатом Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися на Івано-Франківщині 15

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Автор: 

смерть (6779) втрати (4452) Коцюбайло Дмитро (62)


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Топ коментарі
+53
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09.03.2023 14:11 Відповісти
+50
За таких, как Да Винчи, кацапов надо уничтожать миллионами, т.к. весь их сраный биомусор одного ногтя Дмитра не стОит.
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09.03.2023 14:08 Відповісти
+46
"Один з найсміливіших і найпрофесійніших на цій війні, справжній лідер та ватажок, чесна і чиста людина без другого дна. Дуже шкода ,що ти не бачив скільки всього може дати цей світ, окрім війни. І не побачиш уже. Спочивай з миром. Знати тебе було найвищою честю." Віталій Дейнега Не скажеш граще..., дуже сумно...
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09.03.2023 14:23 Відповісти
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За таких, как Да Винчи, кацапов надо уничтожать миллионами, т.к. весь их сраный биомусор одного ногтя Дмитра не стОит.
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09.03.2023 14:08 Відповісти
Наиболее достойная месть - это полная ликвидация этой грязной Орды и передача всей её территории под управление оккупационных войск ООН для проведения деоркизации и дефашизации.
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09.03.2023 16:09 Відповісти
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09.03.2023 14:11 Відповісти
Співчуття
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09.03.2023 14:14 Відповісти
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09.03.2023 14:17 Відповісти
******

не знаю шо сказати

такі як він це еліта нації
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09.03.2023 14:17 Відповісти
Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте.
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09.03.2023 14:21 Відповісти
"Один з найсміливіших і найпрофесійніших на цій війні, справжній лідер та ватажок, чесна і чиста людина без другого дна. Дуже шкода ,що ти не бачив скільки всього може дати цей світ, окрім війни. І не побачиш уже. Спочивай з миром. Знати тебе було найвищою честю." Віталій Дейнега Не скажеш граще..., дуже сумно...
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09.03.2023 14:23 Відповісти
Не віриться.
Величезна втрата для України...величезна.
Нехай земля буде пухом.
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09.03.2023 14:25 Відповісти
В нас гинуть Герої ,в кацапів біосміття.Вічна Пам'ять Герою !
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09.03.2023 14:35 Відповісти
RIP
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09.03.2023 14:37 Відповісти
Слава Герою Дмитру Коцюбайло! Дякуємо за захист «Да Вінчі»! Героям Слава!!! 💛💙
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09.03.2023 14:43 Відповісти
Справжній воін вільний України, відавши своє життя за українську націю, українську культуру, за всіх нас з вами, важаю, щось треба владі робити, більш родікально, ніж захист, бо гинути самі найкращі з найкращих, земля тобі пухом козаче!
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09.03.2023 14:46 Відповісти
😱😨😰
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09.03.2023 14:55 Відповісти
С.У.М.
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09.03.2023 15:43 Відповісти
В його очах той же біль, що і в очах Шевченка.
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09.03.2023 15:47 Відповісти
У 2021 році президент Зеленський присвоїв звання Герой України добровольцю, командиру штурмової роти Дмит­ру Коцюбайлу. Джерело: \\\\\\

судя с того шо скорбил перед там в Киеве мемориалом, а потом сразу же весело ржал в весртолете, хвастаясь фотками Сунаку со своего телефончега(это Бабченко писал кажись), то Зеля у нас как клоуном был, так и остался.
ну реально - ему побоку - щас он дает посмертно, через минутку весело ржет с мемасиков, через 5 - записывает суровое ..... бррррр
не смотрю ни разу, разве 5 секунд
- видосище про типо - уууу, Бидон че мы не в НАТО, ой, дорогі українці(хрхрхрхрхр)
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09.03.2023 15:50 Відповісти
бо воно не знає що таке совість або гідність. воно не відчуває взагалі ніяких почуттів відносно загиблих людей відчуття провини в нього взагалі відсутнє. воно тільки відчуває коли воно зголодніло хоче пісяти або какати або ще може хвилювання коли потрібно виконати завдання ''вишестоящего смотрящего''. всі олюди різні а ось воно таке.
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09.03.2023 17:25 Відповісти
ну, типу "мір-акваріум", чи як сказати. чо не "лайкаєш"? ну просто впадлу описувати, типу шо може - ну як би от як теплиця, от так і планета шолі?
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10.03.2023 08:09 Відповісти
Величезна втрата для краiни,йде справжня елiта нацii. Душа стогне вiд горя втрачаэмо кращих.
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09.03.2023 16:00 Відповісти
Спочивай з миром ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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09.03.2023 16:31 Відповісти
нікому і ніколи від твоїх викриків краще не стане, хіба що тобі. крикун.
ну ти розумієш що ти просто жалюгідне посміховисько(для нормальних) - тєло з айфончиком кричить про літаючих самців. (це ще про то шо планеті 7000 років, а винахідників потрібно спалювати)
А тепер скажи що я неправий, просто від твоєї репліки буде залежати - буде у тебе рак за це, чи ні. Дякую за те що ти нічо не сказав, як би і ьудь-який вірун. ггг, я і не сумнівався, навіть Попа Римська чи ваш Кірілл - такі ж самі - в розкоші, але якщо посперечатись, то =
жалюгідні, бридкі, ну і просто на букву "П"(і це не орієнтація)
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09.03.2023 17:26 Відповісти
От про що говорити з імбИцилом:
Вп'яте повторюю, я- жінка. Прихожанка ПЦУ.
І коли бачиш мої коментарі, то краще, для тебе, підти за кацапським кораблем. Спокійніше буде.
Навіщо зайшов в цю тему, нагидити, бо не бачу, щоб ти виразив жаль і співчуття з приводу загибелі Героя.
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09.03.2023 18:14 Відповісти
Пані Чайка , його від Вас корчить як біса , від святої води. З повагою.
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09.03.2023 19:33 Відповісти
слухай, мені просто неприємно шо істота котра вірить в літаючих мужичків, лицемірно заявляє - "ой, бох нокажид", проте, бох - таке виро***в, шо сталін спочиває з ... бохом.
ти сам почитай, от саме це лицемірство пана і "бісить"
ти поняв, нє?
тупо лицемірство, бо *** Яхве таке робив шо русня тупо, вибач, але я не брешу, квіточки.
то я просто ненавижу лицемірів і брехунів.
ти сам почитай шо робив її\його бох, от за кого цей дописун пише - там такий "треш" шо русня ідпочиває, а тепер спробуй написати шо я неправий, а спорим на рак у твоєї сім.ї у когось, або мені на сто євро в лотереї.
та ладно, просто на правду спорим - тупо прочитай.
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09.03.2023 20:36 Відповісти
ятобі кажу, раку тобі було б смішно - куди ти б побіг, чудак, ясно шо не в капище. як і всі віруни, ви жалюгідні, хоча ні, навіть жалю не гідні
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09.03.2023 20:39 Відповісти
Тобі за пазуху.
І кидай бухати, боляще.
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09.03.2023 20:59 Відповісти
я тобі скажу одне - якщо я неправий, то раку мені, а якщо ти.......
ну ти поняв - ти тупо зі своїми воланнями, сміливо біжиш до лікарів, а ще - я б хотів посміятись над виробником твого взуття, ясно шо він не відпрацьовував такого навантаження
слухай, але ж я то правий на всі сто, так що.... може у тебе є мужик(співчуваю), то скажи йому шоб в 50 разів збільшив .... скажімо так, навантаження на твій рот, тому що пальці, маю надію, теж перестануть махати по клавіатурі після процесу "мужицтва"(сорян мужику, якщо, звісно якийсь дурень ВАС ... .. ну ти розумієш)
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09.03.2023 21:06 Відповісти
Біль....
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09.03.2023 16:31 Відповісти
Низький уклін тобі, Герою України!!!

От кого треба вибирати на посаду Президента, а не оте, монозбіговисько катлєт, патіхамувлєс, рахамій, разумкова, корнієнки, ну і яйценосних з корабельними послицями….. під контролем опозажопників хуіла у ВРУ і по сьогодні…
Учіть Кобзаря та не забувайте «счасліває детства» з ГУЛАГАМИ московитів!!
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09.03.2023 17:40 Відповісти
Spo4ivay z mirom,Geroyu 🙏.Pidtrimuy Ukrainu z neba.
Slava Nacii !🇺🇦 Smert' rosiys'kim okupantam !
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09.03.2023 18:32 Відповісти
Блин,как так вышло то? Он же был профи своего дела(
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09.03.2023 18:44 Відповісти
ну как, просто его не прикрыл ты или я, ну вот нахер писать такое то?
я понимаю тебе жаль пацана, ну и мне тоже, но нафиг писать - ой, ну как же?
Судьба, браток, такая.
Можно сказать - шкодую шо я с тобой не був, но нет, будут, извини, слезливо "помнить" а через минуту весело ржать над котиками.
вот лицемерие не люблю, как и ты.
ну понятно что ушел как герой, но вот эти, вот выше - бошехрони и чцарствиечудесное это тупо лицемерие.
наверное так, я бы не хотел шоб по мне сокрушались например, мужественный, рыцарский, всегда хотящий сражаться с врагами, сразу видно что я вот покрепче чем даже Арахамия, который вообще образец для наследства и спадщины, вот это мужик настоящий.
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09.03.2023 21:15 Відповісти
СПОЧИВАЙ З МИРОМ, ГЕРОЮ ! ВIЧНА ПАМ'ЯТЬ.

https://i.gifer.com/origin/6f/6fb6cc11658f60591525f1c0fc4d204f.gif
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09.03.2023 19:01 Відповісти
Сонет 3723

До півтораста літ би всім прожити!

Та рідко доживають і до ста!..

У молодості формула проста:

Здоров'ям варто змалку дорожити,

З законами Творця в ділах дружити,

Тримать в упряжці розум і уста!

Багацько що залежить від хребта:

Гнучкий і кріпкий - буде вік служити!

Енергій варт підтримувати плин

У тілі без напружень і мілин!

Тим довший вік, чим довші тіломери!

Торсійні хвилі з юності світлин

Тілам крізь воду являть часоплин

Дискретної просвітленої ери! 3.03.2023 р.
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09.03.2023 21:40 Відповісти
Очень тяжёлая потеря, это целая эпоха(( будь прокляты кацапы, будь проклята война. Надеюсь у него остались дети, которые продолжат козацкий род...
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10.03.2023 00:43 Відповісти
це жах. .
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10.03.2023 07:03 Відповісти
 
 