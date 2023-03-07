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На Донбасі загинув Герой України, легендарний доброволець Дмитро Коцюбайло (Да Вінчі)

Ввечері 7 березня стало відомо, що на Донбасі загинув Герой України, легендарний доброволець Дмитро Коцюбайло.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  заявив у своєму відеозверненні президент Зеленський.

Він зазначив: "Сьогодні в бою загинув "Да Вінчі", герой України, доброволець, людина-символ, людина-хоробрість, – Дмитро Коцюбайло. Боєць 67-ї окремої механізованої бригади, комбат. Загинув в бою під Бахмутом, у бою за Україну.

Він із 2014 року захищав нашу незалежність, гідність нашого народу. Один із наймолодших героїв України. Один із тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України.

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Уже понад девʼять років українські герої в жорстоких боях за державу виборюють майбутнє для України. Спокій і відносна безпека в тилових містах – це їхній подвиг. Наша впевненість у перемозі України – це їхня стійкість і сила.

Україна завжди памʼятатиме своїх героїв. Наша памʼять про них не згине. Згине цей ворог, що прийшов в Україну.

67-ма бригадо, воїни, слава вашій хоробрості! Усі українці, хто бʼється за Бахмут, слава вашому героїзму! Дякую всім воїнам, чия стійкість і наполегливість знищують армію окупанта на Донбасі! Вічна памʼять усім, хто віддав життя за Україну!"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв звання Героя України добровольцю "Правого сектору" Коцюбайлу (Да Вінчі). ВIДЕО

Автор: 

смерть (6778) втрати (4444) Коцюбайло Дмитро (62)


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Топ коментарі
+114
Вічна пам'ять Герою України. Хоч дуже важко це читати і писати.
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07.03.2023 19:03 Відповісти
+87
Слава Герою! Вечная Слава!

А твои дружки, скотина, свиньи кошевые и пикаловы и прочий квартальный сброд, смылись из страны, за, что ты, скотина, их наградил орденами.
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07.03.2023 19:07 Відповісти
+76
Жах. Він був найкращім.
На війну пішов добровольцем Правого Сектору в 2014 році. Тоді йому було тільки 18 років.
Мама йому казала, синку ти ще дуже молодий, повернись додому.
Він відповів, що війна та захист України це його призвання.
9 років на війні проти рашистів!
В 20 років вже очолював підрозділ.
Йому довіряли співслуживці.
Мав одружитися.
Війна забирає найкращіх.
Вічна пам'ять та слава Герою України!
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07.03.2023 19:14 Відповісти
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07.03.2023 19:23 Відповісти
Оманський віслюк приносить нещастя.
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07.03.2023 19:26 Відповісти
Сини та дочки України гинуть за неї щодня. На війні із споконвічним ворогом Мордором.

Ϛϱ⍴ж неग़ƤuŦyƛA

Завтра, 8 березня, Львів попрощається ще з двома Героями.

Микола Гальц та Сергій Гальцов загинули, захищаючи Україну від російських окупантів.

Cергій Гальцов (02.01.1985-17.02.2023) Харків'янин.

Микола Гальц (06.07.1977-28.02.2023) Львів'янин.
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07.03.2023 19:35 Відповісти
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07.03.2023 19:36 Відповісти
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07.03.2023 19:38 Відповісти
серце вже не витримує
вчора суки розстріл полоненого виклали, сьогодні Да Вінчі ….страшенна туга…
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07.03.2023 21:15 Відповісти
Piaritsa na smerti ukraince , eta zashkvar ..... , no on zhe KAKAIA RAZNICA
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07.03.2023 19:36 Відповісти
ukrainca
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07.03.2023 19:37 Відповісти
Ϛϱ⍴ж неग़ƤuŦyƛA

4 березня поблизу Іванівське Бахмутського району Донецької обл. загинув командир відділення обчислення 1-го арт взводу арт батареї 2-го ДШ бату старший солдат Сухоцький Віталій Якович, 1999р. народження.
Загиблий Герой був мешканцем с.Підзвіринець Комарнівської ТГ Львівської обл.

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07.03.2023 19:38 Відповісти
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07.03.2023 19:39 Відповісти
Вічна тобі слава та пам'ять, Воїн !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.03.2023 19:39 Відповісти
Старею. Больше не стесняюсь слез.
Ценю комфорт в быту и свежий воздух.
И вдруг впервые говорю всерьёз
О чём-то - оглушительное «Поздно» (с)
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07.03.2023 19:41 Відповісти
****, больно .....
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07.03.2023 19:41 Відповісти
С.У.М. уже який день проводимо в Небесну Сотню Героїв. Кращих з кращих. Вічна Пам'ять Героям. Не забудемо, не пробачимо.
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07.03.2023 19:44 Відповісти
Ху@ватий сьогодні дєньок. 2 комбати загинуло.
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07.03.2023 19:47 Відповісти
Вічна пам'ять Герою.
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07.03.2023 19:49 Відповісти
что происходит?
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07.03.2023 19:53 Відповісти
Просто владі нашим ворогам українські Герої стоять поперек горла.
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07.03.2023 20:17 Відповісти
Загинув один,а пика на весь екран іншого
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07.03.2023 19:56 Відповісти
95 там у голові ((
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08.03.2023 03:42 Відповісти
Прошу, закрийте коментарі, бо є що тут декому прокричати. Хоча б з поваги до Героя.
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07.03.2023 19:57 Відповісти
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07.03.2023 20:02 Відповісти
Світла Пам"ять Герою України! Царство тобі небесне. Україна й досі живе й воює лише завдяки тим, хто зараз на нулі і тим, хто вже з небес захищає Україну своїм незламним Духом, який будуть оспівувати та наслідувати нащадки. Нажаль, уходять найкращі, найсмілівіші, найвідданіші. Україна ховає найкращіх, щодня, щоб захистити Світ від найгірших, від пітьми москальського рабства, щоб зберегтися, як українська держава, щоб народжені нові покоління українців брали приклад з таких, як Да Вінчі, як Гліб Бабіч, як Антон Гевак (Перун) , як Яна Рихліцька, як десятки тисяч тих Героїв-Воїнів, які й досі затуляють Україну собою з Небес...

Але, водночас щиро хочеться, щоб після нашої перемоги над москалями та їхніми "слугами", більше ніколи Україна не довірилася мерзенній підлій дволикій продажній про-москальській сволоті, яка не має за гнилою душонкою ані честі, ані гідності, бо саме через безчестя та підлість цих негідників Україна зараз щодня втрачає Небесні батальйони. І гидко дивитися, як тепер ця підла мерзота, яка ще декілька років тому, збиткувалася та реготала з українців, з усього, що дорого українському народу, з України, з гасла "Слава Україні!", з усього того, за що воював та загинув Да Вінчі, зараз не кліпнувши оком, граючи своєю неголеною пикою на камеру "сум" та "жаль", бубонить за відеосуфлером щось про гідність, якої у нього ніколи не було і вже ніколи не буде.
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07.03.2023 20:02 Відповісти
Дякуємо за коментар, правди ніде діти.
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07.03.2023 21:22 Відповісти
.
СПОЧИВАЙ З МИРОМ, ГЕРОЮ ! ВIЧНА ПАМ'ЯТЬ.

https://i.gifer.com/origin/6f/6fb6cc11658f60591525f1c0fc4d204f.gif

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07.03.2023 20:03 Відповісти
Яке чудове місце той Бахмут, зелені там ліквідують патріотів, путін - всякий непотріб. Профіт.
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07.03.2023 20:05 Відповісти
Так то ж так все задумано, в них з ху..лом все йде за планом.
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07.03.2023 21:24 Відповісти
На жаль в нас гинуть найкращі ,тоді як в ворога біосміття ,ніякий чорт не бере різну мерзоту як:корупціонери, зрадники ,олігархи ,пристосуванці ,мажори ітп.Вічна пам'ять Герою.
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07.03.2023 20:08 Відповісти
Як боляче! Герої не вмирають!сум...
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07.03.2023 20:23 Відповісти
Моє серце розбите...
Спочивай з миром. Вічна пам'ять
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07.03.2023 20:28 Відповісти
Таке втілення світлої душі і розуму, найкращіх людськиї чеснот, один з тих чиє життя як спалах - палаюче та недовге! Дякуємо, що ти був з нами, Герою!
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07.03.2023 20:33 Відповісти
Низкий уклiн тобi мужнiй воiн,сердце та душа стогнуть вiд горя.
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07.03.2023 20:45 Відповісти
Безмежна біль ,безмежне горе....жаль ,жаль ,жаль... Світлого тобі посмерття ,а нам ,грішним, подаруй ,Найсправедливіший, спрагу помсти. Амінь.
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07.03.2023 20:47 Відповісти
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07.03.2023 20:49 Відповісти
Шкода безперечно.
Все своє життя він присвятив війні.
Царство Небесне..
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07.03.2023 20:51 Відповісти
Оцей триздюк на фото, який не готував військо до війни, винний не менше аніж *****.
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07.03.2023 20:53 Відповісти
І що далі? Лапки піднімемо? Ось такі як ви робите зневіру в країнців. Всьо попало!. Думайте що пишите та робите.
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07.03.2023 22:54 Відповісти
Пішов ти, зелений ************, у дупу....
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07.03.2023 23:55 Відповісти
А чим думають лизуни зеленої сраки?
Їм не соромно???
Дивіться, які люди через то неподобство гинуть
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08.03.2023 07:35 Відповісти
Загинув Воїн, Герой України, боронячи вільну Україну.
Спочивай з миром...
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07.03.2023 21:15 Відповісти
І в день і в ніч ведуть бої,

За шмат землі що пахне кров'ю,

Життя своє не пожаліли,

Сини і дочки молоді.

Із древнім ворогом проклятим,

Що вічно смерті нам жадав,

Що предки почали, закінчать.
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07.03.2023 21:30 Відповісти
Низкий уклiн тобi воїне! Спочивай з миром.Царство Небесне.Царство Небесне.Ми помятаємо і помстимся.
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07.03.2023 21:33 Відповісти
Слов нет, только злость. Царствие Небесное Солдату!
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07.03.2023 21:45 Відповісти
(Прозьба убрать оцю ЗЕпыку из статьи. Это не имеет никакого права трепать своим продажным языком имя Героя! Спасибо)
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07.03.2023 21:47 Відповісти
Светлая память Герою Украины и вечная слава! Сердце кровью обливается, когда думаешь о том, сколько достойных людей отдали свои жизни в боях с ордами болотных дьяволов. Даже миллион этих грязных ордынских чертей не стоят жизни одного нашего солдата.
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07.03.2023 22:09 Відповісти
Жити заради того, шоб вбивати рашистів - https://www.facebook.com/VitaliiKimODA/videos/1667631136933406 https://www.facebook.com/VitaliiKimODA/videos/1667631136933406

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07.03.2023 22:41 Відповісти
Герою Дмитру Коцюбайло Слава!💛💙
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07.03.2023 22:48 Відповісти
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07.03.2023 23:32 Відповісти
Чи вартий той Бахмут таких страшних та величезних втрат? А пишуть, що туди завели елітні підрозділи... Чи варто?
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08.03.2023 01:12 Відповісти
Отож для того. Бо зелень піариться
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08.03.2023 07:34 Відповісти
Вот кацапы так и меняют зеков на Героев и лучших воинов
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08.03.2023 07:50 Відповісти
Хто ж нашим заважає ?
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08.03.2023 09:47 Відповісти
Надто високу ціну платять українці через 73% дебілоїдів. Здебільшого ті з 73% ідіотів або відкосили від призову,або схиляли за кордон за хабарі які всунули таким самимз 73% ідіотів і покидьків.,а гинуть кращі сини і доньки саме від тієї меншості яка складає 25%
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08.03.2023 10:08 Відповісти
Життя коротке. Хоч я вже й розміняв 8-й десяток, а начеб то ще й не жив. А Він майнув яскравим спалахом як метеорит у небі, подарував нам всім тепло від свого світла і полетів далі у Вічність. Багато таких (та й я також), що тут смердять. Мало таких як він, які світять.
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08.03.2023 11:15 Відповісти
Вічна пам'ять!
Лишаємося сиротами.
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08.03.2023 11:30 Відповісти
Боляче. ( Спочивай з миром, Герой.
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08.03.2023 11:35 Відповісти
Стає дуже боляче коли такі видатні люди віддають свої життя замість того щоб розбудовувати і очолювати нашу країну. Спочивай з миром герою. Ти віддав найцінніше що мав на благо України. Краще би виклали фото героя замість того щоб піарити цю продажну потвору.
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08.03.2023 11:42 Відповісти
ТАК ЗАКАЖИТЕ ХОТЬ 10 РОССИЯН ПО 10000 $ ЗА КОРДОНОМ !!!??
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08.03.2023 15:53 Відповісти
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