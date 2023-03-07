На Донбасі загинув Герой України, легендарний доброволець Дмитро Коцюбайло (Да Вінчі)
Ввечері 7 березня стало відомо, що на Донбасі загинув Герой України, легендарний доброволець Дмитро Коцюбайло.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у своєму відеозверненні президент Зеленський.
Він зазначив: "Сьогодні в бою загинув "Да Вінчі", герой України, доброволець, людина-символ, людина-хоробрість, – Дмитро Коцюбайло. Боєць 67-ї окремої механізованої бригади, комбат. Загинув в бою під Бахмутом, у бою за Україну.
Він із 2014 року захищав нашу незалежність, гідність нашого народу. Один із наймолодших героїв України. Один із тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України.
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Уже понад девʼять років українські герої в жорстоких боях за державу виборюють майбутнє для України. Спокій і відносна безпека в тилових містах – це їхній подвиг. Наша впевненість у перемозі України – це їхня стійкість і сила.
Україна завжди памʼятатиме своїх героїв. Наша памʼять про них не згине. Згине цей ворог, що прийшов в Україну.
67-ма бригадо, воїни, слава вашій хоробрості! Усі українці, хто бʼється за Бахмут, слава вашому героїзму! Дякую всім воїнам, чия стійкість і наполегливість знищують армію окупанта на Донбасі! Вічна памʼять усім, хто віддав життя за Україну!"
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Завтра, 8 березня, Львів попрощається ще з двома Героями.
Микола Гальц та Сергій Гальцов загинули, захищаючи Україну від російських окупантів.
Cергій Гальцов (02.01.1985-17.02.2023) Харків'янин.
Микола Гальц (06.07.1977-28.02.2023) Львів'янин.
вчора суки розстріл полоненого виклали, сьогодні Да Вінчі ….страшенна туга…
4 березня поблизу Іванівське Бахмутського району Донецької обл. загинув командир відділення обчислення 1-го арт взводу арт батареї 2-го ДШ бату старший солдат Сухоцький Віталій Якович, 1999р. народження.
Загиблий Герой був мешканцем с.Підзвіринець Комарнівської ТГ Львівської обл.
Ценю комфорт в быту и свежий воздух.
И вдруг впервые говорю всерьёз
О чём-то - оглушительное «Поздно» (с)
владінашим ворогам українські Герої стоять поперек горла.
Але, водночас щиро хочеться, щоб після нашої перемоги над москалями та їхніми "слугами", більше ніколи Україна не довірилася мерзенній підлій дволикій продажній про-москальській сволоті, яка не має за гнилою душонкою ані честі, ані гідності, бо саме через безчестя та підлість цих негідників Україна зараз щодня втрачає Небесні батальйони. І гидко дивитися, як тепер ця підла мерзота, яка ще декілька років тому, збиткувалася та реготала з українців, з усього, що дорого українському народу, з України, з гасла "Слава Україні!", з усього того, за що воював та загинув Да Вінчі, зараз не кліпнувши оком, граючи своєю неголеною пикою на камеру "сум" та "жаль", бубонить за відеосуфлером щось про гідність, якої у нього ніколи не було і вже ніколи не буде.
СПОЧИВАЙ З МИРОМ, ГЕРОЮ ! ВIЧНА ПАМ'ЯТЬ.
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Спочивай з миром. Вічна пам'ять
Все своє життя він присвятив війні.
Царство Небесне..
Їм не соромно???
Дивіться, які люди через то неподобство гинуть
Спочивай з миром...
За шмат землі що пахне кров'ю,
Життя своє не пожаліли,
Сини і дочки молоді.
Із древнім ворогом проклятим,
Що вічно смерті нам жадав,
Що предки почали, закінчать.
Лишаємося сиротами.