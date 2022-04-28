УКР
Добровольчий підрозділ Дмитра Коцюбайла нищить окупантів з артилерії. ВIДЕО

Добровольчий підрозділ Дмитра Коцюбайла нищить окупантів з артилерії.

У розпорядженні Цензор.НЕТ з'явилося відео, на якому зафіксовані фрагменти бойової роботи добровольців.

Знищення складу боєприпасів окупантів під Кривим Рогом артилерією добровольців з підрозділу Да Вінчі за корегування безпілотника Лелека-100. ВIДЕО

добровольці Коцюбайло Дмитро
28.04.2022 11:47
28.04.2022 11:54
Военнослужащие 155 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 30926, Владивосток) продолжают умирать в ходе "специальной военной операции" на территории Украины. После неудачной попытки захватить Киев (где было потеряно около 50% личного состава), подразделения бригады были переброшены на Донецкое направление, где их в очередной раз разбили ВСУ. По имеющейся информации, полностью уничтожен гранатометный взвод и рота из состава батальона морской пехоты 155 обр мп. Потери среди личного состава: 33 погибших (в том числе командир роты), больше 15 раненых, 4 пропали без вести (сгорели в технике).
28.04.2022 11:43
передають що...Це дорога пряма на Запоріжжя Т0803...В Запорожской области вражеские войска в результате штурмовых действий закрепились вблизи села Таврийское.
28.04.2022 11:41
Говорят .. что кур доят..
28.04.2022 11:46
за переможними фейками йдіть до Арестовича,який на ютюбі придністров'я по цєлчку пальців захоплює
28.04.2022 12:06
Они также закреплялись в Сумской, Черниговской, Киевской областях. А потом за неделю их вымели оттуда. Задача сейчас минимизировать ихнее продвижение, а через несколько недель контрнаступление с западным оружием
28.04.2022 11:49
Ну и чему это "шапкозакидательство"? Не "вымели", а они отступили. Причем довольно грамотно и организованно.
А в остальном вы правы.
28.04.2022 12:16
Ничего не перепутали? Орехов уже захвачен орками чтоли?
28.04.2022 11:50
Ну он же честно пишет, что просто распространяет слухи
28.04.2022 12:00
орки просуваються хіба це не відомо..так по декілька метрів і кілометрів. не тіште себе ілюзіями..просто гляньте на карту..Жданов теж говорить що цей тиждень боїв важкий. а за Всепереможністю то тоді до Арестовича.
28.04.2022 12:10
28.04.2022 11:43
Vot pasmotrish na takije cheloveki s balshoi bukvi , a patom smotrish na ZE i zelikov.....nu kak vi takoje dapustili ukrainci ....a ?
28.04.2022 11:45
Приїжджай і записуйся в добровольці краще якщо підходиш за віком і параметрами, експерт порадник великий
показати весь коментар
28.04.2022 13:21
28.04.2022 11:47
Байрактарчик в темнім гаї вату спепеляє
28.04.2022 11:54
28.04.2022 11:54
Taras Chornovil

17 hrs

Мені подобається ця карта. Біля наших кордонів розташовано дуже багато нафтосховищ московії. Воно й не дивно. Тут проходить нафтопровід "Дружба", тому ще за СРСР збудували й ряд нафтосховищ для накопичення енергоресурсу. І два з них уже загорілися через неуважне куріння. Щось мені підказує, що неакуратний сторож щось нахомутає ще, принаймні, на двох дуже великих сховищах. Одне неподалік Орла, а друге у Воронежі. Тільки з Воронежем усе дуже складно - за давньою традицією розбомбити свій Воронеж мають самі ж рашики. Ви ж пригадуєте: "Сейчас мы едем захватывать Лондон, Киев и Чикаго. Но если всюду получим [п-ы], то пойдём бомбить свой город Воронеж".





28.04.2022 12:02
Старая,добрая, Д-20 в работе.
28.04.2022 12:03
Вмілих рук Вам, гострого ока та Бога над Вами, хлопці!
28.04.2022 12:06
 
 