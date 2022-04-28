Добровольчий підрозділ Дмитра Коцюбайла нищить окупантів з артилерії. ВIДЕО
Добровольчий підрозділ Дмитра Коцюбайла нищить окупантів з артилерії.
У розпорядженні Цензор.НЕТ з'явилося відео, на якому зафіксовані фрагменти бойової роботи добровольців.
А в остальном вы правы.
Мені подобається ця карта. Біля наших кордонів розташовано дуже багато нафтосховищ московії. Воно й не дивно. Тут проходить нафтопровід "Дружба", тому ще за СРСР збудували й ряд нафтосховищ для накопичення енергоресурсу. І два з них уже загорілися через неуважне куріння. Щось мені підказує, що неакуратний сторож щось нахомутає ще, принаймні, на двох дуже великих сховищах. Одне неподалік Орла, а друге у Воронежі. Тільки з Воронежем усе дуже складно - за давньою традицією розбомбити свій Воронеж мають самі ж рашики. Ви ж пригадуєте: "Сейчас мы едем захватывать Лондон, Киев и Чикаго. Но если всюду получим [п-ы], то пойдём бомбить свой город Воронеж".
