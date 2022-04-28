РУС
Добровольческое подразделение Дмитрия Коцюбайла уничтожает оккупантов из артиллерии. ВИДЕО

Добровольческое подразделение Дмитрия Коцюбайла уничтожает оккупантов из артиллерии.

В распоряжении Цензор.НЕТ появилось видео, на котором зафиксированы фрагменты боевой работы добровольцев.

добровольцы (1201) Коцюбайло Дмитрий (61)
28.04.2022 11:47 Ответить
28.04.2022 11:54 Ответить
Военнослужащие 155 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 30926, Владивосток) продолжают умирать в ходе "специальной военной операции" на территории Украины. После неудачной попытки захватить Киев (где было потеряно около 50% личного состава), подразделения бригады были переброшены на Донецкое направление, где их в очередной раз разбили ВСУ. По имеющейся информации, полностью уничтожен гранатометный взвод и рота из состава батальона морской пехоты 155 обр мп. Потери среди личного состава: 33 погибших (в том числе командир роты), больше 15 раненых, 4 пропали без вести (сгорели в технике).
28.04.2022 11:43 Ответить
передають що...Це дорога пряма на Запоріжжя Т0803...В Запорожской области вражеские войска в результате штурмовых действий закрепились вблизи села Таврийское.
28.04.2022 11:41 Ответить
Говорят .. что кур доят..
28.04.2022 11:46 Ответить
за переможними фейками йдіть до Арестовича,який на ютюбі придністров'я по цєлчку пальців захоплює
28.04.2022 12:06 Ответить
Они также закреплялись в Сумской, Черниговской, Киевской областях. А потом за неделю их вымели оттуда. Задача сейчас минимизировать ихнее продвижение, а через несколько недель контрнаступление с западным оружием
28.04.2022 11:49 Ответить
Ну и чему это "шапкозакидательство"? Не "вымели", а они отступили. Причем довольно грамотно и организованно.
А в остальном вы правы.
28.04.2022 12:16 Ответить
Ничего не перепутали? Орехов уже захвачен орками чтоли?
28.04.2022 11:50 Ответить
показать весь комментарий
орки просуваються хіба це не відомо..так по декілька метрів і кілометрів. не тіште себе ілюзіями..просто гляньте на карту..Жданов теж говорить що цей тиждень боїв важкий. а за Всепереможністю то тоді до Арестовича.
28.04.2022 12:10 Ответить
Vot pasmotrish na takije cheloveki s balshoi bukvi , a patom smotrish na ZE i zelikov.....nu kak vi takoje dapustili ukrainci ....a ?
28.04.2022 11:45 Ответить
Приїжджай і записуйся в добровольці краще якщо підходиш за віком і параметрами, експерт порадник великий
показать весь комментарий
28.04.2022 13:21 Ответить
28.04.2022 11:47 Ответить
Байрактарчик в темнім гаї вату спепеляє
28.04.2022 11:54 Ответить
28.04.2022 11:54 Ответить
Старая,добрая, Д-20 в работе.
28.04.2022 12:03 Ответить
Вмілих рук Вам, гострого ока та Бога над Вами, хлопці!
28.04.2022 12:06 Ответить
 
 