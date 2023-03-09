Останнє інтерв’ю Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі). ВIДЕОВЕРСІЯ

7 березня загинув Герой України, Народний герой України, молодший лейтенант, доброволець Дмитро Коцюбайло, друг Да Вінчі. 21 лютого журналістка Віолетта Кіртока записала з ним інтерв’ю.

Цензор.НЕТ вже опублікував текстову версію останнього інтерв’ю Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі). Також публікуємо відеоверсію інтерв'ю, в якому Да Вінчі розповів про те, що відбувалося з ним з 24 лютого 2022 року.

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З текстовою версією останнього інтерв’ю Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі) можна ознайомитися за посиланням.