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Останнє інтерв’ю Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі). ВIДЕОВЕРСІЯ

7 березня загинув Герой України, Народний герой України, молодший лейтенант, доброволець Дмитро Коцюбайло, друг Да Вінчі. 21 лютого журналістка Віолетта Кіртока записала з ним інтерв’ю.

Цензор.НЕТ вже опублікував текстову версію останнього інтерв’ю Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі). Також публікуємо відеоверсію інтерв'ю, в якому Да Вінчі розповів про те, що відбувалося з ним з 24 лютого 2022 року.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З легендарним комбатом Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися на Івано-Франківщині. ФОТОрепортаж

З текстовою версією останнього інтерв’ю Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі) можна ознайомитися за посиланням.

Автор: 

Герой України (322) втрати (4452) Коцюбайло Дмитро (62)


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Топ коментарі
+15
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09.03.2023 21:02 Відповісти
+13
Герою Слава !
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09.03.2023 21:24 Відповісти
+12
С.У.М.
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09.03.2023 21:09 Відповісти
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09.03.2023 21:02 Відповісти
С.У.М.
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09.03.2023 21:09 Відповісти
Герою Слава !
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09.03.2023 21:24 Відповісти
Два Героя Украины на 1 фото. Настоящих !!!
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09.03.2023 21:27 Відповісти
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09.03.2023 21:28 Відповісти
Досі не віриться...як же так?..
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09.03.2023 21:29 Відповісти
кто то кричит - где же Яхве(Иисус)
ну так он же тут, он как раз и наслаждается этим всем
я это неспроста говорю - это можно понять, тупо послушав попов идаже почитав Писсанину
так что сказать могу только одно
Воин погиб как и я бы хотел, как Мужик и как "грубо" сказать - шоб бабы своих сыновей так учили - будь как Он.
Слава Герою нашей страны!
Орден еще можно сделать - Зеля заценит - покрасоваться то, покривляться мля.
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09.03.2023 21:47 Відповісти
как жаль...чорнобрывець.... ****** рузгим в аду гореть....
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09.03.2023 21:57 Відповісти
Втрата таких як Да Вінчі особливо болюче вражає. Йдуть найкращі ...
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09.03.2023 22:36 Відповісти
В скількох боях він побував і скільки з пам'яти розказав ...

Вічна Слава Герою !
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09.03.2023 23:33 Відповісти
Героям слава! Спи спокійно, воїне. Вічна пам'ять.
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10.03.2023 01:09 Відповісти
Ruhe in Frieden.🙏
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10.03.2023 09:26 Відповісти
Яка міць і сила характеру, духу... який красень... Вічна пам"ять і слава Герою-Лицарю!
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11.03.2023 11:37 Відповісти
Вічна пам'ять,вічна слава!!!
Хочеться, щоб в Україні були військові цвинтарі,які б підтримувала держава,скільки б років не пройшло щоб шану віддавали завжди, тому що проходить час і якщо не має рідних могили занепадають, тож потрібно закарбувати навіки що вони віддали саме найцінніше!!!!
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18.03.2023 17:10 Відповісти
 
 