Останнє інтерв’ю Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі). ВIДЕОВЕРСІЯ
7 березня загинув Герой України, Народний герой України, молодший лейтенант, доброволець Дмитро Коцюбайло, друг Да Вінчі. 21 лютого журналістка Віолетта Кіртока записала з ним інтерв’ю.
Цензор.НЕТ вже опублікував текстову версію останнього інтерв’ю Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі). Також публікуємо відеоверсію інтерв'ю, в якому Да Вінчі розповів про те, що відбувалося з ним з 24 лютого 2022 року.
З текстовою версією останнього інтерв’ю Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі) можна ознайомитися за посиланням.
Топ коментарі
+15 Валерий Викторович #551514
показати весь коментар09.03.2023 21:02 Відповісти Посилання
+13 Владимир Сухов #378743
показати весь коментар09.03.2023 21:24 Відповісти Посилання
+12 Tommy Lee
показати весь коментар09.03.2023 21:09 Відповісти Посилання
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ну так он же тут, он как раз и наслаждается этим всем
я это неспроста говорю - это можно понять, тупо послушав попов идаже почитав Писсанину
так что сказать могу только одно
Воин погиб как и я бы хотел, как Мужик и как "грубо" сказать - шоб бабы своих сыновей так учили - будь как Он.
Слава Герою нашей страны!
Орден еще можно сделать - Зеля заценит - покрасоваться то, покривляться мля.
Вічна Слава Герою !
Хочеться, щоб в Україні були військові цвинтарі,які б підтримувала держава,скільки б років не пройшло щоб шану віддавали завжди, тому що проходить час і якщо не має рідних могили занепадають, тож потрібно закарбувати навіки що вони віддали саме найцінніше!!!!