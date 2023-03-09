Последнее интервью Героя Украины Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи). ВИДЕОВЕРСИЯ
7 марта погиб Герой Украины, Народный герой Украины, младший лейтенант, доброволец Дмитрий Коцюбайло, друг Да Винчи. 21 февраля журналистка Виолетта Киртока записала с ним интервью.
Цензор.НЕТ уже опубликовал текстовую версию последнего интервью Героя Украины Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи). Также публикуем видеоверсию интервью, в котором Да Винчи рассказал о том, что происходит с ним с 24 февраля 2022 года.
С текстовой версией последнего интервью Героя Украины Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи) можно ознакомиться по ссылке.
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+15 Валерий Викторович #551514
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+13 Владимир Сухов #378743
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+12 Tommy Lee
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ну так он же тут, он как раз и наслаждается этим всем
я это неспроста говорю - это можно понять, тупо послушав попов идаже почитав Писсанину
так что сказать могу только одно
Воин погиб как и я бы хотел, как Мужик и как "грубо" сказать - шоб бабы своих сыновей так учили - будь как Он.
Слава Герою нашей страны!
Орден еще можно сделать - Зеля заценит - покрасоваться то, покривляться мля.
Вічна Слава Герою !
Хочеться, щоб в Україні були військові цвинтарі,які б підтримувала держава,скільки б років не пройшло щоб шану віддавали завжди, тому що проходить час і якщо не має рідних могили занепадають, тож потрібно закарбувати навіки що вони віддали саме найцінніше!!!!