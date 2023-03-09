РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6770 посетителей онлайн
Новости Видео Война
16 126 14

Последнее интервью Героя Украины Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи). ВИДЕОВЕРСИЯ

7 марта погиб Герой Украины, Народный герой Украины, младший лейтенант, доброволец Дмитрий Коцюбайло, друг Да Винчи. 21 февраля журналистка Виолетта Киртока записала с ним интервью.

Цензор.НЕТ уже опубликовал текстовую версию последнего интервью Героя Украины Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи). Также публикуем видеоверсию интервью, в котором Да Винчи рассказал о том, что происходит с ним с 24 февраля 2022 года.

Смотрите также: С легендарным комбатом Дмитрием Коцюбайлом (Да Винчи) простились на Ивано-Франковщине. ФОТОрепортаж

С текстовой версией последнего интервью Героя Украины Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи) можно ознакомиться по ссылке.

Автор: 

Герой Украины (464) потери (4432) Коцюбайло Дмитрий (61)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
показать весь комментарий
09.03.2023 21:02 Ответить
+13
Герою Слава !
показать весь комментарий
09.03.2023 21:24 Ответить
+12
С.У.М.
показать весь комментарий
09.03.2023 21:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
09.03.2023 21:02 Ответить
С.У.М.
показать весь комментарий
09.03.2023 21:09 Ответить
Герою Слава !
показать весь комментарий
09.03.2023 21:24 Ответить
Два Героя Украины на 1 фото. Настоящих !!!
показать весь комментарий
09.03.2023 21:27 Ответить
показать весь комментарий
09.03.2023 21:28 Ответить
Досі не віриться...як же так?..
показать весь комментарий
09.03.2023 21:29 Ответить
кто то кричит - где же Яхве(Иисус)
ну так он же тут, он как раз и наслаждается этим всем
я это неспроста говорю - это можно понять, тупо послушав попов идаже почитав Писсанину
так что сказать могу только одно
Воин погиб как и я бы хотел, как Мужик и как "грубо" сказать - шоб бабы своих сыновей так учили - будь как Он.
Слава Герою нашей страны!
Орден еще можно сделать - Зеля заценит - покрасоваться то, покривляться мля.
показать весь комментарий
09.03.2023 21:47 Ответить
как жаль...чорнобрывець.... ****** рузгим в аду гореть....
показать весь комментарий
09.03.2023 21:57 Ответить
Втрата таких як Да Вінчі особливо болюче вражає. Йдуть найкращі ...
показать весь комментарий
09.03.2023 22:36 Ответить
В скількох боях він побував і скільки з пам'яти розказав ...

Вічна Слава Герою !
показать весь комментарий
09.03.2023 23:33 Ответить
Героям слава! Спи спокійно, воїне. Вічна пам'ять.
показать весь комментарий
10.03.2023 01:09 Ответить
Ruhe in Frieden.🙏
показать весь комментарий
10.03.2023 09:26 Ответить
Яка міць і сила характеру, духу... який красень... Вічна пам"ять і слава Герою-Лицарю!
показать весь комментарий
11.03.2023 11:37 Ответить
Вічна пам'ять,вічна слава!!!
Хочеться, щоб в Україні були військові цвинтарі,які б підтримувала держава,скільки б років не пройшло щоб шану віддавали завжди, тому що проходить час і якщо не має рідних могили занепадають, тож потрібно закарбувати навіки що вони віддали саме найцінніше!!!!
показать весь комментарий
18.03.2023 17:10 Ответить
 
 