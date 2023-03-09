Последнее интервью Героя Украины Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи). ВИДЕОВЕРСИЯ

7 марта погиб Герой Украины, Народный герой Украины, младший лейтенант, доброволец Дмитрий Коцюбайло, друг Да Винчи. 21 февраля журналистка Виолетта Киртока записала с ним интервью.

Цензор.НЕТ уже опубликовал текстовую версию последнего интервью Героя Украины Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи). Также публикуем видеоверсию интервью, в котором Да Винчи рассказал о том, что происходит с ним с 24 февраля 2022 года.

Смотрите также: С легендарным комбатом Дмитрием Коцюбайлом (Да Винчи) простились на Ивано-Франковщине. ФОТОрепортаж

С текстовой версией последнего интервью Героя Украины Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи) можно ознакомиться по ссылке.