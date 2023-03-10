С легендарным комбатом Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) сегодня попрощаются в Киеве

Сегодня, 10 марта, в Киеве будут прощаться с павшим воином "Да Винчи" Дмитрием Коцюбайло. Также сегодня состоится чин похорон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Татьяны Пустовойт.

Как отмечается, прощание состоится:

в 12:00, Михайловский собор;

в 13:15, Майдан Незалежности.

Поддержать семью Героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло можно по реквизитам:

5168745614559059 - мама Оксана Ивановна

4149499372682482 - девушка Алина Alina Mykhailova @mykhailova.aa @alishamisha

5168745019196713 - сестра Марьяна

Вчера, 9 марта, с погибшим командиром спецподразделения "Волки Да Винчи" Дмитрием Коцюбайло простились в его родном селе Бовшев Ивано-Франковской области.

Дмитрий Коцюбайло родом из села Заднестрянское Галицкого района, из многодетной семьи. Учился в художественном лицее в Ивано-Франковске. Был активным участником событий на Майдане.

С началом войны отбыл на военное обучение в центр "Десна" на Черниговщине. После учебы среди первых поехал на фронт. С 2014 года провел семь месяцев на боевых позициях по обороне Донецкого аэропорта и близлежащего поселка Пески. Пять месяцев – безвыездно. В боях получил тяжелые ранения. После выздоровления через три месяца реабилитации вернулся на фронт. В 2015 году стал самым молодым командиром первой штурмовой роты ДУК "Правый Сектор".

За его плечами – бои на Саур-Могиле, в Песках, шахте "Бутовка", Старогнатовке, Белокаменке, Красногоровке. В 2021 году президент Зеленский присвоил звание Герой Украины добровольцу, командиру штурмовой роты Дмитрию Коцюбайло.