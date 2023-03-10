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Уничтожение российской крылатой ракеты украинским подразделением ПВО в Херсонской области. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись успешной работы украинского подразделения ПВО в Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские воины уничтожают российскую крылатую ракету.

"Херсонщина... уничтожение крылатой ракеты 09.03", - говорится в сообщении к видео.

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крылатые ракеты (889) ПВО (2844) уничтожение (7273) Херсонская область (4898)


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Добренько...
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10.03.2023 13:45 Ответить
хлопці . ви найкращі.здоровья вам
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10.03.2023 13:55 Ответить
в змаганні запускання-збиття майже завжди виграє той, хто запускає.

поки не буде наших ударів по пусковим плятформам, по літакам-носіям, по підводним човнам та по ракетоносцям цьому кінця-краю не буде.
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10.03.2023 14:07 Ответить
конечно, когда съемка днем, оно зрелищнее, но этот ролик не менее крут. Слава Украине!
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10.03.2023 21:01 Ответить
просто лучшие
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10.03.2023 22:16 Ответить
 
 