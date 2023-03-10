Уничтожение российской крылатой ракеты украинским подразделением ПВО в Херсонской области. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись успешной работы украинского подразделения ПВО в Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские воины уничтожают российскую крылатую ракету.
"Херсонщина... уничтожение крылатой ракеты 09.03", - говорится в сообщении к видео.
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поки не буде наших ударів по пусковим плятформам, по літакам-носіям, по підводним човнам та по ракетоносцям цьому кінця-краю не буде.