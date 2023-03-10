УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11908 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
10 624 6

Знищення російської крилатої ракети українським підрозділом ППО на Херсонщині. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис успішної роботи українського підрозділу ППО на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські воїни знищують російську крилату ракету.

"Херсонщина... збиття крилатої ракети 09.03", - йдеться у дописі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Уламки російських крилатих ракет "Калібр" та Х-101, збитих сьогодні силами ППО. ФОТО

Автор: 

крилаті ракети (1081) ППО (3285) знищення (7586) Херсонська область (5887)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Добренько...
показати весь коментар
10.03.2023 13:45 Відповісти
хлопці . ви найкращі.здоровья вам
показати весь коментар
10.03.2023 13:55 Відповісти
в змаганні запускання-збиття майже завжди виграє той, хто запускає.

поки не буде наших ударів по пусковим плятформам, по літакам-носіям, по підводним човнам та по ракетоносцям цьому кінця-краю не буде.
показати весь коментар
10.03.2023 14:07 Відповісти
конечно, когда съемка днем, оно зрелищнее, но этот ролик не менее крут. Слава Украине!
показати весь коментар
10.03.2023 21:01 Відповісти
просто лучшие
показати весь коментар
10.03.2023 22:16 Відповісти
 
 