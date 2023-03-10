Знищення російської крилатої ракети українським підрозділом ППО на Херсонщині. ВIДЕО
В мережі опублікований відеозапис успішної роботи українського підрозділу ППО на Херсонщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські воїни знищують російську крилату ракету.
"Херсонщина... збиття крилатої ракети 09.03", - йдеться у дописі до відео.
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поки не буде наших ударів по пусковим плятформам, по літакам-носіям, по підводним човнам та по ракетоносцям цьому кінця-краю не буде.