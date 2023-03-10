РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11544 посетителя онлайн
Новости Видео Война
1 695 0

Враг ударил по Херсону, погиб мужчина, - ОВА. ВИДЕО

Российские оккупанты ударили из артиллерии по Таврическому микрорайону Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

Как отмечается, из-за попадания вражеского снаряда загорелось помещение. Пожар ликвидировали пожарные, оперативно прибывшие на место происшествия.

"К сожалению, эти вражеские обстрелы оборвали жизнь 35-летнего мужчины. От полученных ранений он погиб на месте", - говорится в сообщении.

Читайте: Враг выпустил по Херсонщине более 400 снарядов, есть погибшие и раненые, - ОВА

обстрел (27913) смерть (9251) Херсон (2899)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 