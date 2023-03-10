Враг ударил по Херсону, погиб мужчина, - ОВА. ВИДЕО
Российские оккупанты ударили из артиллерии по Таврическому микрорайону Херсона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.
Как отмечается, из-за попадания вражеского снаряда загорелось помещение. Пожар ликвидировали пожарные, оперативно прибывшие на место происшествия.
"К сожалению, эти вражеские обстрелы оборвали жизнь 35-летнего мужчины. От полученных ранений он погиб на месте", - говорится в сообщении.
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