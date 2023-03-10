Ворог вдарив по Херсону, загинув чоловік, - ОВА. ВIДЕО
Російські окупанти вдарили з артилерії по Таврійському мікрорайону Херсону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, через влучання ворожого снаряда загорілося приміщення. Пожежу ліквідували вогнеборці, які оперативно прибули на місце події.
"На жаль, цей ворожий обстріл обірвав життя 35-річного чоловіка. Від отриманих поранень він загинув на місці", - йдеться у повідомленні.
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