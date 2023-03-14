БТР оккупантов подорвался на противотанковой мине близ Угледара. ВИДЕО
БТР оккупантов из 155-й бригады морской пехоты армии РФ подорвался на противотанковой мине близ Угледара.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по информации в соцсетях командир БТР и водитель погибли сразу. На видеозаписи видно, как один из оккупантов – вероятнее всего, наводчик, пытается выбраться из охваченной огнем бронемашины.
Але шаттли...
Не сподобався результат - рестарт місії (потоп чи ядерна зима)
а кацап якось неквапливо виповзає, вочевидь йому сподобалось
Іди, іди москалику.
До свого кінця.
- За *****.
- А, ну тоді ладно))