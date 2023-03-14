РУС
БТР оккупантов подорвался на противотанковой мине близ Угледара. ВИДЕО

БТР оккупантов из 155-й бригады морской пехоты армии РФ подорвался на противотанковой мине близ Угледара.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по информации в соцсетях командир БТР и водитель погибли сразу. На видеозаписи видно, как один из оккупантов – вероятнее всего, наводчик, пытается выбраться из охваченной огнем бронемашины.

армия РФ (20627) минирование (1449) уничтожение (7968)
