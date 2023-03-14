БТР окупантів підірвався на протитанковій міні поблизу Вугледару. ВIДЕО

БТР окупантів із 155-ї бригади морської піхоти армії РФ підірвався на протитанковій міні поблизу Вугледару.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за інформацією у соцмережах командир БТР та водій загинули відразу. На відеозаписі видно, як один із окупантів - найімовірніше, навідник, намагається вибратися із охопленої вогнем бронемашини.

