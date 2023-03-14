УКР
БТР окупантів підірвався на протитанковій міні поблизу Вугледару. ВIДЕО

БТР окупантів із 155-ї бригади морської піхоти армії РФ підірвався на протитанковій міні поблизу Вугледару.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за інформацією у соцмережах командир БТР та водій загинули відразу. На відеозаписі видно, як один із окупантів - найімовірніше,  навідник, намагається вибратися із охопленої вогнем бронемашини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бронегрупа окупантів "самоліквідувалася" на мінному полі поблизу Вугледару. ВIДЕО безпілотника

армія рф (18780) мінування (1221) знищення (8285)
+35
Что с кацапчиком? Выглядит бледным. Ковид?
14.03.2023 15:16 Відповісти
+31
14.03.2023 15:15 Відповісти
+28
Вот задолбали вы видео обрезать. Там орку походу заднее копыто защемило хотелось посмотреть как он будет его отгрызать
14.03.2023 15:27 Відповісти
14.03.2023 15:15 Відповісти
Жаркое с кровью
14.03.2023 17:22 Відповісти
14.03.2023 15:16 Відповісти
Covid-23.
14.03.2023 15:19 Відповісти
гостра стадія поносу, схоже
14.03.2023 15:21 Відповісти
Прєдвестнікі бєлих жигулєй
14.03.2023 15:35 Відповісти
шукає вогнегасник, десь там мав бути ))
14.03.2023 15:36 Відповісти
Болезнь путина.
14.03.2023 16:15 Відповісти
Ця **** нікуди не поспішає. Схоже, йому подобається відчуття тепла, коли вогонь облизує його тіло.
14.03.2023 15:17 Відповісти
Да, решил погреться у костерка - на улице прохладно...
14.03.2023 15:19 Відповісти
Та ні,поліз за своєю лівою ногою,..хоче щоб назад пришили...
14.03.2023 15:20 Відповісти
скоріш за все, москаль поліз шо-небудь с3.14здити
14.03.2023 15:25 Відповісти
Там просто так душевно...
14.03.2023 15:28 Відповісти
Слава ЗСУ!
14.03.2023 15:18 Відповісти
не поняв, москаль вилізає, чи залізає в той редван?
14.03.2023 15:20 Відповісти
готовится превратиться в чернозем
14.03.2023 15:22 Відповісти
Хотів врятувати спижджену пральну машину...
14.03.2023 15:23 Відповісти
шукає плстиковий пакет
14.03.2023 15:44 Відповісти
Як би він і сам знав де він - чи пекло, чи то такий кацапский рай.
14.03.2023 15:46 Відповісти
ага, десь тут був пропуск в вальхалу
14.03.2023 15:54 Відповісти
Застрял в очереди у Кобзона.
14.03.2023 16:59 Відповісти
намагається вибратися і нічого не виходить
14.03.2023 15:20 Відповісти
ні, скоріш за все, за россійською традицією, поліз шо-небудь вкрасти
14.03.2023 15:26 Відповісти
Може там "наливают"
14.03.2023 23:06 Відповісти
А что у нього с ліцом?
14.03.2023 15:20 Відповісти
никак не поймет, где лицо, а где задница
14.03.2023 15:25 Відповісти
Він його "патєрял"
15.03.2023 02:08 Відповісти
як ця гниль ще копирсається після того як все розворотило?
14.03.2023 15:21 Відповісти
Ванька згадав що в БТР пляшка горілки лежала, поліз шукать.
14.03.2023 15:23 Відповісти
Така саме картинка могла б бути 24.02.2022 на виході з Криму!
Але шаттли...
14.03.2023 15:24 Відповісти
Живучее, падло.
14.03.2023 15:24 Відповісти
Прям як в казці: І залишилась бабка у розбитого корита ...
14.03.2023 15:26 Відповісти
14.03.2023 15:27 Відповісти
Скоріше за все згорів, або стік кров'ю. Й так й так не жилець.
14.03.2023 15:59 Відповісти
а зверху все виглядає так мирно і спокійно... не дивно, що Богу начхати на наші проблеми
14.03.2023 15:29 Відповісти
Це для нього як для нас комп'ютерна гра. Сидить собі, розважається...
Не сподобався результат - рестарт місії (потоп чи ядерна зима)
14.03.2023 15:37 Відповісти
Ех, давно не бачив ''смаженої кацапсятіни''☺
14.03.2023 15:51 Відповісти
там явно не міна спрацювала. або ж не одна міна, або міна та фугас.
а кацап якось неквапливо виповзає, вочевидь йому сподобалось
14.03.2023 15:54 Відповісти
Лапоть не може зрозуміти, як він опинився в кабріолеті.
14.03.2023 16:12 Відповісти
яруzкій -- я ідудаканцааа!

Іди, іди москалику.

До свого кінця.
14.03.2023 16:13 Відповісти
Не дарма совкові БМП розшифровуються як "Братська Могила Піхоти". В разі чого, ніхто не виживає, тому солдати намагались пересуватись зверху, на даху, так справді було безпечніше... За років нічого не змінилось...
14.03.2023 16:23 Відповісти
Взагалі-то це БТР, але то - таке ... 👍
15.03.2023 02:14 Відповісти
черту хвост прищемило, вот и не может "покинуть машину".
14.03.2023 16:36 Відповісти
- За шо здох?
- За *****.
- А, ну тоді ладно))
14.03.2023 16:36 Відповісти
Там по виду всё остальное кацапство превратилась в фарш. Последний хробак или с сломанной ногой или ногу прищемило. Похоже там и останется.
14.03.2023 17:03 Відповісти
А він коньки відкине чи ні?
14.03.2023 17:20 Відповісти
Дякую за коментарі... з такими не засумуєш
14.03.2023 18:26 Відповісти
а чому вирішили, що це навідник?
14.03.2023 22:57 Відповісти
Гойдаааа!!!!
14.03.2023 23:05 Відповісти
контузік
15.03.2023 00:58 Відповісти
 
 