Конвейер катафалков с трупами ликвидированных россиян во Владивостоке. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал видео с российских ресурсов о массовых захоронениях российских оккупантов во Владивостоке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.

Бутусов отметил: "Конвейер из катафалков для погребения российских военных на кладбище Владивостока. Обычный рабочий день по заполнению нового участка кладбища, десятки людей, гробы выносят один за другим, ставится закуска для поминок, атмосфера обыденная, деловая, никаких причитаний и трагедий. Владивосток в 10 тысячах километров от Украины, но даже здесь в дальнем захолустье поклонники (зачеркнуто), покойники Путина выстроились в очередь на погребение".

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