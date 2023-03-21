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Конвейер катафалков с трупами ликвидированных россиян во Владивостоке. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал видео с российских ресурсов о массовых захоронениях российских оккупантов во Владивостоке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.

Бутусов отметил: "Конвейер из катафалков для погребения российских военных на кладбище Владивостока. Обычный рабочий день по заполнению нового участка кладбища, десятки людей, гробы выносят один за другим, ставится закуска для поминок, атмосфера обыденная, деловая, никаких причитаний и трагедий. Владивосток в 10 тысячах километров от Украины, но даже здесь в дальнем захолустье поклонники (зачеркнуто), покойники Путина выстроились в очередь на погребение".

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армия РФ (19197) ликвидация (3534) россия (95502) крематорий (19)


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Топ комментарии
+68
Всьо па плану па графіку.Гойдаааа...
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21.03.2023 20:31
+42
Более 50 убитых и раненых русских только в одном окопе. 35-я бригада морской пехоты.https://twitter.com/Q0MT6pFmbVqynsM/status/1638163097482412032
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21.03.2023 20:32
+34
Однако маловато будєт, я дуже жадібний.
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21.03.2023 20:34
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не ликвидированных надо писать, а утилизированных... не росиян, а кацапов... русский - это раб УКРАИНЦА... а на кацапии русских быть не может, там кацапы - якуты, рюцкие, вепсы, мордва, чукчи, буряты и всякая прочая вонючая падаль - это кацапский сброд вдруг ни с того, ни с сего возомнивший себя народом... говно вы, а не народ...
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22.03.2023 07:13 Ответить
Ого, сколько их всушники начпокали!!! Давайте еще, маловато будет!
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22.03.2023 08:07 Ответить
Подохли не "непонятно за что", а за деньги, которые они подрядились заработать, убивая, грабя и насилуя других людей, которые не сделали им ничего плохого. Орки...
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22.03.2023 09:30 Ответить
Колись ще 2010 році була така новина що співробитниця ДРАЦу розкрила данні реєстру, що на московії проживає десь приблизно 90 млн. А зараз с поправклою на смертність небільше 70 млн. На це вказує кількість спожитого зерна, в тому числі. Та і мізерна густонаселенність віддалених районів московії. Плюс це пояснює вивезення в такій кількості українських дітей. Цей "народ" вимирає. А тепер ще Китай з дифіцитом в 30 млн. жінок. Ось вам і зацікавленість Китаю, мокшандією. Далі буде...

П.С. Це все лише мої спостереження і чутки.
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22.03.2023 09:39 Ответить
Краще розкажи, скільки залишилось населення України, та коли останній перепис був?
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22.03.2023 15:00 Ответить
І що ти хочеш почути?! Якщо хочиш понити, то це не до мене. Йди краще бухни з горя. Чи йди в армію і виправля ситуацію...
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24.03.2023 14:35 Ответить
красівоє! а скільки згнило по посадках, а скількох собаки розтаскали...
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22.03.2023 09:42 Ответить
от в тому і проблема що ви не розумієте за що гинуть ваші "молодиє рєбята"
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22.03.2023 09:42 Ответить
Скоро здесь будут китайские сельхозугодья. Не захламляйте.
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22.03.2023 10:27 Ответить
Утилизация орков идёт по плану. Слава Украине.
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22.03.2023 12:36 Ответить
-Скажите, у вас на стройке несчастные случаи были?
-НЕТ!
-Значит будут!

Погибли ни за что? Да нет, урод! Они погибли за желание убить невиновных!
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22.03.2023 14:59 Ответить
"И какой же русский НЕ любит бьістрой ездьі..."--- М. В.Гоголь .
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02.07.2023 11:03 Ответить
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