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Конвеєр катафалків із трупами ліквідованих росіян у Владивостоці. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив відео з російських ресурсів про масові поховання російських окупантів у Владивостоці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Бутусов зазначив: "Конвеєр із катафалків для поховання російських військових на цвинтарі Владивостока. Звичайний робочий день із заповнення нової ділянки цвинтаря, десятки людей, труни виносять одну за одною, ставиться закуска для поминок, атмосфера буденна, ділова, жодних голосінь і трагедій. Владивосток за 10 тисяч кілометрів від України, але навіть тут у далекій глушині шанувальники (закреслено), покійники Путіна вишикувалися в чергу на поховання".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти масово спалюють своїх загиблих у мобільних крематоріях, навіть не ідентифікуючи, - Маляр

Автор: 

армія рф (17346) ліквідація (3916) росія (65129) крематорій (25)


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Топ коментарі
+68
Всьо па плану па графіку.Гойдаааа...
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21.03.2023 20:31
+42
Более 50 убитых и раненых русских только в одном окопе. 35-я бригада морской пехоты.https://twitter.com/Q0MT6pFmbVqynsM/status/1638163097482412032
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21.03.2023 20:32
+34
Однако маловато будєт, я дуже жадібний.
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21.03.2023 20:34
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не ликвидированных надо писать, а утилизированных... не росиян, а кацапов... русский - это раб УКРАИНЦА... а на кацапии русских быть не может, там кацапы - якуты, рюцкие, вепсы, мордва, чукчи, буряты и всякая прочая вонючая падаль - это кацапский сброд вдруг ни с того, ни с сего возомнивший себя народом... говно вы, а не народ...
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22.03.2023 07:13 Відповісти
Ого, сколько их всушники начпокали!!! Давайте еще, маловато будет!
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22.03.2023 08:07 Відповісти
Подохли не "непонятно за что", а за деньги, которые они подрядились заработать, убивая, грабя и насилуя других людей, которые не сделали им ничего плохого. Орки...
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22.03.2023 09:30 Відповісти
Колись ще 2010 році була така новина що співробитниця ДРАЦу розкрила данні реєстру, що на московії проживає десь приблизно 90 млн. А зараз с поправклою на смертність небільше 70 млн. На це вказує кількість спожитого зерна, в тому числі. Та і мізерна густонаселенність віддалених районів московії. Плюс це пояснює вивезення в такій кількості українських дітей. Цей "народ" вимирає. А тепер ще Китай з дифіцитом в 30 млн. жінок. Ось вам і зацікавленість Китаю, мокшандією. Далі буде...

П.С. Це все лише мої спостереження і чутки.
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22.03.2023 09:39 Відповісти
Краще розкажи, скільки залишилось населення України, та коли останній перепис був?
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22.03.2023 15:00 Відповісти
І що ти хочеш почути?! Якщо хочиш понити, то це не до мене. Йди краще бухни з горя. Чи йди в армію і виправля ситуацію...
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24.03.2023 14:35 Відповісти
красівоє! а скільки згнило по посадках, а скількох собаки розтаскали...
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22.03.2023 09:42 Відповісти
от в тому і проблема що ви не розумієте за що гинуть ваші "молодиє рєбята"
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22.03.2023 09:42 Відповісти
Скоро здесь будут китайские сельхозугодья. Не захламляйте.
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22.03.2023 10:27 Відповісти
Утилизация орков идёт по плану. Слава Украине.
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22.03.2023 12:36 Відповісти
-Скажите, у вас на стройке несчастные случаи были?
-НЕТ!
-Значит будут!

Погибли ни за что? Да нет, урод! Они погибли за желание убить невиновных!
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22.03.2023 14:59 Відповісти
"И какой же русский НЕ любит бьістрой ездьі..."--- М. В.Гоголь .
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02.07.2023 11:03 Відповісти
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