Конвеєр катафалків із трупами ліквідованих росіян у Владивостоці. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив відео з російських ресурсів про масові поховання російських окупантів у Владивостоці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Бутусов зазначив: "Конвеєр із катафалків для поховання російських військових на цвинтарі Владивостока. Звичайний робочий день із заповнення нової ділянки цвинтаря, десятки людей, труни виносять одну за одною, ставиться закуска для поминок, атмосфера буденна, ділова, жодних голосінь і трагедій. Владивосток за 10 тисяч кілометрів від України, але навіть тут у далекій глушині шанувальники (закреслено), покійники Путіна вишикувалися в чергу на поховання".

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