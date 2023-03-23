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Пропагандистка Скабеева о бедствиях европейцев: "Французы-русофобы экономят на личной гигиене. В заведениях, где они собираются, очень специфический амбре". ВИДЕО

Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева рассказала россиянам о том, что французам не хватает денег на предметы личной гигиены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Скабеева отметила, что поэтому французы теперь имеют очень специфический запах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Скабеева рассказала о "голоде" в Великобритании: "Начали жрать белок, но гаубицы Украине поставят". ВИДЕО

пропаганда (3675) Франция (3506) Скабеева Ольга (49)


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Топ комментарии
+68
То лі дєло в кислобздійній фєдерації з діркою в підлозі.
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23.03.2023 11:22
+48
Цікаво, як давно "зливний бачок" відвідував Францію?
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23.03.2023 11:22
+37
саме тому вся грошовита касабска наволочь преться туди і скупляє нерухомість
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23.03.2023 11:23
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То лі дєло в кислобздійній фєдерації з діркою в підлозі.
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23.03.2023 11:22 Ответить
яяя юююю Шанель номер 3-7 амбре в сравнении с амбре гимна на параше таки да бедные французы..*****...
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23.03.2023 11:55 Ответить
Єдине специфічне амбре, вилітає з пащі цієї мавп
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23.03.2023 12:15 Ответить
Семейка Писькова, проживающая в Париже, походу тоже не пользуется зубной пастой и дезодорантами...
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23.03.2023 13:56 Ответить
А что, они ещё не арестованы и не высланы на родину?
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23.03.2023 14:32 Ответить
Проблема в тому, що 150 мільйонів кацапів вірять Скабєєвій.
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24.03.2023 04:11 Ответить
Цікаво, як давно "зливний бачок" відвідував Францію?
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23.03.2023 11:22 Ответить
саме тому вся грошовита касабска наволочь преться туди і скупляє нерухомість
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23.03.2023 11:23 Ответить
От в кацапів запах - ото запах! Суміш лайна, ригачки і перегару
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23.03.2023 11:23 Ответить
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23.03.2023 11:31 Ответить
Вона ще не те каже.
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23.03.2023 11:24 Ответить
Говорить представниця найчистоплотнішої нації у світі.
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23.03.2023 11:24 Ответить
вонючие кацапсині рассказівают про "амбре" - теперь я видел все ...
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23.03.2023 11:24 Ответить
Здається, Тарас Чорновіл нещодавно в одній розмові згадував, як його колись посадили поряд з мєдвєдєвим (айфончиком). Каже, такий специфічний сморід відчув вдруге в житті, - вперше від якогось обісцяного алкаша.
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23.03.2023 11:39 Ответить
В начале моей жизни в США, когда я был бедный и пользовался общественным транспортом, я ВСЕГДА безошибочно определял русских в автобусе. От них пахнет.
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23.03.2023 16:24 Ответить
У самому вонючому сортирі амбре краще, аніж з рота **********. Більш зловонною є тільки кремлівська бункерна воша.
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23.03.2023 11:25 Ответить
І тока на рабсєє в очкових скрєпних туалєтах благоуханіє...
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23.03.2023 11:25 Ответить
********* во Франции работала уборщицей в общественных туалетах, ей лучше знать о гигиене
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23.03.2023 11:26 Ответить
дадай туди ще запах після скрєпної содомії і матимеш рузьге дух, здєся руззю пахнєт
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23.03.2023 11:26 Ответить
Она наглухо е_анулась.

Это просто факт.
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23.03.2023 11:27 Ответить
by-ga- ga vona moze, franzuzs´ki parfumy mala na uvazi
kazapy z do nyh ne zvykly... til´ki lajno nuhajut´´
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23.03.2023 11:27 Ответить
Свиньи, для которых унитаз это чудо чудное рассказывают что-то там про "амбрэ" во Франции. И никого совершенно не беспокоит, как сливной бочок унюхала это амбре со своим невыездным паспортом.
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23.03.2023 11:29 Ответить
Ось як плющить гімно яке невіїздне. Шаоава, блт
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23.03.2023 11:31 Ответить
прям телебачення північної кореї
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23.03.2023 11:31 Ответить
Північнокорейські хом"яки ******* розповідати в новинах, що у США нібито люди змушені пити воду з талого снігу ))
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23.03.2023 14:15 Ответить
Пам'ятаю, як ще за "совка" тішилися, що не живемо в США чи Європі, бо там злидні, злочинність та страшно вийти на вулицю. Пропаганда свою справу знала. ПаРаша зараз так само у власній, альтернативній реальності створеній пропагандою. От тільки в "совку" не було інтернету, а в них є, відповідно, вони свідомо обирають брехню.
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23.03.2023 11:32 Ответить
Больше чем из твоего рта говном может смердеть только у армянки Симонян и папы сына-педика Соловьёва.
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23.03.2023 11:32 Ответить
Прокладка багаторазова.
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23.03.2023 11:32 Ответить
У себе в студії під час шоу стоїть наче всралась і розповсюджує амбре. По ТБ показували як там один з пропагандонів аж втратив свідомість від цього.
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23.03.2023 11:33 Ответить
Шмонька, а ти вже підмилася госмилом
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23.03.2023 11:33 Ответить
Бггг, це в яких таких закладах ********* тусовалася, шо там "специфічне амбре"?
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23.03.2023 11:34 Ответить
У неї 100% достовірна інформація! Як у анекдоті:
Беседуют два еврея.
- Не понимаю, почему люди так восхищаются этим Карузо? Косноязычен, гугнив, поёт - ничего не разберёшь!
- А вы слышали, как поёт Карузо?
- Да, мне тут кое-что из его репертуара Рабинович напел по телефону.
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23.03.2023 11:52 Ответить
Ещё Карузо слова забывает. И картавит
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24.03.2023 08:51 Ответить
А каторіє хранцузи нє русафобі, тє моются часто, чтобі ********* іх нє абвініла в плахом амбрє
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23.03.2023 11:35 Ответить
Скабеева:
- А вы знаете, какой "амбре" в некоторых заведениях общественного питания Франции? Вот, понюхайте!
- Да слышу! Это пахнет сыр "рокфор"...
- Вот! Они уже дошли до того, что гнилым сыром питаются!
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23.03.2023 11:35 Ответить
Живём мы бедно: едим сыр с плесенью, пьём вино старое из пыльных бутылок, носим прабабушкины украшения и даже машина у нас без крыши!
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24.03.2023 01:34 Ответить
рускі орки настільки чистоплотні що кілька разів на день полоскають рот бояришником ,щоб вбити всі бактерії
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23.03.2023 11:39 Ответить
Спочатку перестаньте срати в 21 столітті в дірки, та прати білизну на полоскальницях, а потім розповідайте, що там у французів. Деграданти.
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23.03.2023 11:39 Ответить
**********, якби тебе не було, той не воняло б..
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23.03.2023 11:40 Ответить
Соска неумытая,шавка недобитая ...
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23.03.2023 11:42 Ответить
смердючий Унітаз заговорив про гігієну. Хлорка ваша гігієна= хлорка
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23.03.2023 11:43 Ответить
Брехня - як сенс життя...
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23.03.2023 11:55 Ответить
Кацапів завжди видно ще на підході. стандартно це купка жирних напомажених під ****** баб, з ними 2-3 мужика, бутилка шампанського, голосний мат та істеричне іржання.
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23.03.2023 11:59 Ответить
чого ви очікували від зливного бачка?
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23.03.2023 12:13 Ответить
Ото ********* перданула!!! Пардон,рот розкрила. хоча відмінностей -нуль!
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23.03.2023 12:20 Ответить
Скабєєва:
- Блін, всюду воняєт! Куда нє пріду - вєздє страная вонь стоіт!
- Можєт тєбє пора помиться?
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23.03.2023 12:32 Ответить
"Сидять у барі француз-русофоб, який зекономів на засобах гігієни, англієць-русофоб, що наївся бЄлок та корму для тварин, та німець-русофоб, що замерз насмерть минулої зими..." (с) 2022-2023 скабєїха
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23.03.2023 12:34 Ответить
Ще за радянських часів був анекдот:
Побралися чукча та француженка.
У чукчі питають: "Ну як вона?".
Чукча: "Тавсе норм... тільки велика грязнуля."
- Чому?
- По два рази на день вану приймає....
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23.03.2023 12:55 Ответить
А я люблю інший анекдот, теж радянського часу.

Повертається француженка додому з довгого відрядження у росії. Відчинила двері, відкинула валізу, напустила повну ванну горячої води з піною, весь одяг вкинула одразу у пральну машинку, забралася у ванну, налила собі бокал червоного вина, запалила цигарку:
- Оооо, шарман, *ля!!!
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24.03.2023 01:43 Ответить
По идее ее грохнут ФСБ шники , в лучшем случае , после отсидки, она забудет что такое амбре, так как в голубой старости станет гавном фактически. Интересно , как она может жить. ?????Неужели в жизни есть только деньги??? Как она спит???
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23.03.2023 13:18 Ответить
"Скабеева рассказала россиянам о том, что французам не хватает денег на предметы личной гигиены".

Кто о чём, а вшивый о бане...
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23.03.2023 13:22 Ответить
Французи в курсі, що вони так засралися?
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23.03.2023 14:12 Ответить
"- но, на щаст'є, он нє сопоставім с амбре із моєво рта" додала *********, після того, як ї'й сказали щось у навушники
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23.03.2023 14:18 Ответить
мочалка ******!,,,,),,
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23.03.2023 14:41 Ответить
Хвора *****, нiчого дивного.
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23.03.2023 14:50 Ответить
.

раскосая мордатая матрёха-карлица с вяликай рюзьге Итиль-ряки. ))
как всегда, рюзьге с прищурью.

ее все разносит и разносит...скоро будет бочонком.)
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23.03.2023 15:51 Ответить
Угу, у BVLGARI такий "смердючий" запах, шо красная москва це ж просто райски смаколики.
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23.03.2023 15:53 Ответить
******))) що вони мелють і головне самі навіть не ржуть, таким тоном говорять, що реально страшно за Францію. Мозок із папьє маше
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23.03.2023 16:07 Ответить
Ото обісралася *********! Аж до Франції чути зловоніє.
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23.03.2023 16:20 Ответить
Скарабєєва так хвастає глубінному науроду, що вже обзавєлась трофєйной українською стіралкою та шампунєм надурняк?
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23.03.2023 18:10 Ответить
Ти кур.а, у вас параші з діркою похилені і то не всюди
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23.03.2023 19:27 Ответить
Паскуда, що ти вершеш? Хвора недонація...
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23.03.2023 20:18 Ответить
а кто-то проверял первоисточник на который она ссылается? что в нем?
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23.03.2023 21:42 Ответить
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23.03.2023 21:52 Ответить
да уж так как от тебя проблядь ********** смердит,это вообще ни с чем не сравнить!трупами от тебя смердит вперемешку с дерьмом!
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23.03.2023 22:08 Ответить
ха-ха... что уж тогда говорить о "русских", для которых этот "амбре" как запах парфюма, вон и Скабеева туда свой нос всунула )
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23.03.2023 22:37 Ответить
та од одного виду на фотах машки захарьканой таке амбре тхне!! не кажучи вже про вошей, шо з немитої її бошки, й не тільки, на фото сплигують ))))
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24.03.2023 00:22 Ответить
это просто киздец --- ********* а ты знаеш что за 100км от масквы раша-быдло в сортире м и жо пользуется ,,камсамольской правдой,, и газетой ,,известия,, гундяй сказал что скрепы лучше доходят в мозги через задний проход
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24.03.2023 07:23 Ответить
Для цієї чушкі- Скабєєвой навіть собача сеча була би шампунєм супер класу.
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24.03.2023 09:13 Ответить
 
 