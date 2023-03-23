Пропагандистка Скабеева о бедствиях европейцев: "Французы-русофобы экономят на личной гигиене. В заведениях, где они собираются, очень специфический амбре". ВИДЕО
Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева рассказала россиянам о том, что французам не хватает денег на предметы личной гигиены.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Скабеева отметила, что поэтому французы теперь имеют очень специфический запах.
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+68 lammer ya
показать весь комментарий23.03.2023 11:22
+48 Ярослав Кийко
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+37 Alex Sav #513490
показать весь комментарий23.03.2023 11:23
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Это просто факт.
kazapy z do nyh ne zvykly... til´ki lajno nuhajut´´
Беседуют два еврея.
- Не понимаю, почему люди так восхищаются этим Карузо? Косноязычен, гугнив, поёт - ничего не разберёшь!
- А вы слышали, как поёт Карузо?
- Да, мне тут кое-что из его репертуара Рабинович напел по телефону.
- А вы знаете, какой "амбре" в некоторых заведениях общественного питания Франции? Вот, понюхайте!
- Да слышу! Это пахнет сыр "рокфор"...
- Вот! Они уже дошли до того, что гнилым сыром питаются!
- Блін, всюду воняєт! Куда нє пріду - вєздє страная вонь стоіт!
- Можєт тєбє пора помиться?
Побралися чукча та француженка.
У чукчі питають: "Ну як вона?".
Чукча: "Тавсе норм... тільки велика грязнуля."
- Чому?
- По два рази на день вану приймає....
Повертається француженка додому з довгого відрядження у росії. Відчинила двері, відкинула валізу, напустила повну ванну горячої води з піною, весь одяг вкинула одразу у пральну машинку, забралася у ванну, налила собі бокал червоного вина, запалила цигарку:
- Оооо, шарман, *ля!!!
Кто о чём, а вшивый о бане...
раскосая мордатая матрёха-карлица с вяликай рюзьге Итиль-ряки. ))
как всегда, рюзьге с прищурью.
ее все разносит и разносит...скоро будет бочонком.)