Флаг Украины установлен над поселком Грушевка в оккупированном Крыму. ВИДЕО
Неизвестные установили украинский флаг на телекоммуникационной башне в поселке Грушевка в оккупированном Крыму.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой украинский флаг развевается над головами оккупантов, опубликована в соцсетях.
"Крым готовится к возвращению домой. Украинский флаг в поселке Грушевка", - говорится в комментарии к видео.
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