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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Флаг Украины установлен над поселком Грушевка в оккупированном Крыму. ВИДЕО

Неизвестные установили украинский флаг на телекоммуникационной башне в поселке Грушевка в оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой украинский флаг развевается над головами оккупантов, опубликована в соцсетях.

"Крым готовится к возвращению домой. Украинский флаг в поселке Грушевка", - говорится в комментарии к видео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Российские крысы уже мигрируют из Крыма

Крым (26380) флаг (934) партизаны (179)


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Топ комментарии
+25
З Криму все почалося-визволеним Кримом має закінчитись...
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23.03.2023 11:52
+17
Перший прапор початку звільнення!
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23.03.2023 11:50
+14
це здається дорога на Судак. 👍
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23.03.2023 11:49
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це здається дорога на Судак. 👍
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23.03.2023 11:49 Ответить
Так, раза 2 колись проїхав тою дорогою
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23.03.2023 12:18 Ответить
Точніше - розвилка, з Сімферополя до Феодосії або Судака.
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23.03.2023 14:25 Ответить
саме так )
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23.03.2023 14:35 Ответить
Перший прапор початку звільнення!
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23.03.2023 11:50 Ответить
З Криму все почалося-визволеним Кримом має закінчитись...
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23.03.2023 11:52 Ответить
а ще у доповнення: під прапором вісять аксьовов-гоблін і уся його зграя!
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23.03.2023 12:00 Ответить
Це однозначно Геройський вчинок! Тримайтеся, Україна повернеться!
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23.03.2023 12:28 Ответить
Да, хотелось бы, конечно. Но.. надо смотреть правде в глаза.
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23.03.2023 12:31 Ответить
Це точно. Після того, як хтось побачив в очах ПТН "мір", всім ще довго доведеться дивитися правді в очі...
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02.08.2023 23:37 Ответить
І замінувати не завадило б.
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23.03.2023 12:38 Ответить
Слава Україні! Молодці хлопці!
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23.03.2023 14:04 Ответить
Показали цены на бензин.)
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23.03.2023 14:04 Ответить
 
 