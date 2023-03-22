Зеленский: Российские крысы уже мигрируют из Крыма

"Самые дальновидные крысы России" уже начали мигрировать из оккупированного Крыма.

Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Говоря о годовщине первых победных битв ВСУ, он сказал: "Мы придем к такому же результату и в других активных действиях. В героической битве за Донбасс, в которой неизбежно будет доминировать украинский флаг. В дальнейшем противостоянии на юге, которое возобновит нормальную украинскую жизнь в Приазовье. В возвращении нашего Крыма, откуда уже началась миграция самых дальновидных крыс государства-террориста".

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Зеленский напомнил, что 21 марта отмечается годовщина первых победных сражений - в этот день в прошлом году завершилась битва за Мощун Киевской области, которая стала первым шагом Украины к победе в войне.