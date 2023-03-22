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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Зеленский: Российские крысы уже мигрируют из Крыма

зеленський

"Самые дальновидные крысы России" уже начали мигрировать из оккупированного Крыма.

Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Говоря о годовщине первых победных битв ВСУ, он сказал: "Мы придем к такому же результату и в других активных действиях. В героической битве за Донбасс, в которой неизбежно будет доминировать украинский флаг. В дальнейшем противостоянии на юге, которое возобновит нормальную украинскую жизнь в Приазовье. В возвращении нашего Крыма, откуда уже началась миграция самых дальновидных крыс государства-террориста".

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Зеленский напомнил, что 21 марта отмечается годовщина первых победных сражений - в этот день в прошлом году завершилась битва за Мощун Киевской области, которая стала первым шагом Украины к победе в войне.

Зеленский (20210) Крым (26363) оккупация (10112) россия (95352)


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Топ комментарии
+18
Подивись на своїх щурів.
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22.03.2023 09:06
+13
А коли щурі російські емігрують з Банкової
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22.03.2023 09:20
+13
Ти здав південь і подаєш це як перемогу. Це Порох не давав тобі захищати Крим коли ти кривлявся на гастролях у москолоти називаючи Україну порноактрисою?
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22.03.2023 09:22
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Подивись на своїх щурів.
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22.03.2023 09:06 Ответить
Лично Я приложу весь свой опыт ну очень хочеться подвижевать в Крыму
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22.03.2023 10:43 Ответить
Крысы мигрируют по всему миру.
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22.03.2023 11:32 Ответить
ще б з Києва кудись виздихали б...
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22.03.2023 09:12 Ответить
А коли щурі російські емігрують з Банкової
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22.03.2023 09:20 Ответить
Ти здав південь і подаєш це як перемогу. Це Порох не давав тобі захищати Крим коли ти кривлявся на гастролях у москолоти називаючи Україну порноактрисою?
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22.03.2023 09:22 Ответить
А з Банкової та Грушевського коли?
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22.03.2023 09:27 Ответить
до чого тут щури? Кацап на три порядки тупіший.
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22.03.2023 09:27 Ответить
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22.03.2023 09:28 Ответить
а серед зелені-ну одні патріоти яечно-картопляні
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22.03.2023 09:29 Ответить
Головне, що ЗЄ не забув комуналку оплатити за свою квартирку в Криму.

Цікаво, хто з ФСБшників є сусідами ЗЄ...
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22.03.2023 09:48 Ответить
https://www.gazeta.ru/science/2020/11/12_a_13357729.shtml Ровно 100 лет назад в Крыму произошли драматические события, которые в литературе получили название «великий исход». В середине ноября 1920 года, не желая оказаться под властью большевиков, полуостров покинули разом около 150 тысяч человек, - в основном офицеры и солдаты из армии генерала Врангеля, но кроме них еще «сочувствующее население» - чиновники, купцы, дворяне, женщины, священники... Эвакуация белых из Крыма была страшной: "Давка, голод, смерть". Вот что записал позднее один из очевидцев посадки на пароход «Саратов» в порту Севастополя: "Чувство страха, близкое к панике, остаться на берегу, доминировало над всеми, и потому каждый устремлялся к пароходу, стараясь всеми способами, забраться на него, хотя бы с потерей оскребков оставшегося у него скудного и легковесного багажа. Были случаи, когда члены семейств бросали своих близких родных… Многие, даже почтенного возраста, и люди в чинах, не имея возможности попасть на пароход по трапу, взбирались по канатам, оставляя на берегу все свое имущество". ..Стали прибывать кубанские конные полки. Они подходили в конном строю, затем спешивались и уже пешими вводились на базу, оставляя своих лошадей на произвол судьбы. Некоторые казаки плакали, обнимая и целуя своих коней, другие убеждали толпившихся возле базы в небольшом числе феодосийских обывателей разобрать казачьих лошадей по своим домам.

Изредка раздавались револьверные выстрелы, которые объяснялись тем, что некоторые офицеры убивали своих коней. Вскоре все прилегавшие к базе улицы были заполнены брошенными казаками лошадьми, которые тревожно ржали, тянулись за казаками, подходили к ограде базы, просовывали в отверстия ограды свои головы. Несколько коней прорвались через ворота за своими хозяевами». Сколько людей погибло при экстремальной посадке на корабли, сколько умерло во время дальнего морского перехода, - достоверных сведений найти не удалось. Совершенно неизвестна дальнейшая судьба отъезжающих, так как ни одна из иностранных держав не дала своего согласия на принятие эвакуированных.

Однако все это оказалось куда менее страшно, чем то, что выпало на долю тех, кому не удалось эвакуироваться на кораблях «белогвардейской армады». Большевики, заняв полуостров, начали проводить там зачистку, отовсюду «выгоняя врангелевский дух».

Поэтому, учитывая горький опыт никого, не слушайте, все эти укрепления не задержат ВСУ. Пока есть время, возможность и есть куда бежать, кидайте манатки и драпайте с Крыма. Скоро ВСУ будет выгонять «русский дух» из всех, кто не успел покинуть Крым.
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22.03.2023 09:49 Ответить
Сказав головной щур,тримаючи дулю в кишені,комунальні послуги за квартиру оплачені мамою хомутинника,ница потвора
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22.03.2023 10:13 Ответить
Зеленский, хомутинник, Притула.
Свої лЮді.
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22.03.2023 10:40 Ответить
В Крыму взломали радиостанции и запустили предупреждение о возможной эвакуации из-за вероятности атаки на Крымский мост.https://war.obozrevatel.com/v-kryimu-vzlomali-radiostantsii-i-zapustili-preduprezhdenie-o-vozmozhnoj-evakuatsii-iz-za-vozmozhnoj-ataki-na-kryimskij-most-video.htm
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22.03.2023 10:40 Ответить
що він меле?
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22.03.2023 11:48 Ответить
 
 