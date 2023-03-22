Зеленский: Российские крысы уже мигрируют из Крыма
"Самые дальновидные крысы России" уже начали мигрировать из оккупированного Крыма.
Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Говоря о годовщине первых победных битв ВСУ, он сказал: "Мы придем к такому же результату и в других активных действиях. В героической битве за Донбасс, в которой неизбежно будет доминировать украинский флаг. В дальнейшем противостоянии на юге, которое возобновит нормальную украинскую жизнь в Приазовье. В возвращении нашего Крыма, откуда уже началась миграция самых дальновидных крыс государства-террориста".
Зеленский напомнил, что 21 марта отмечается годовщина первых победных сражений - в этот день в прошлом году завершилась битва за Мощун Киевской области, которая стала первым шагом Украины к победе в войне.
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Изредка раздавались револьверные выстрелы, которые объяснялись тем, что некоторые офицеры убивали своих коней. Вскоре все прилегавшие к базе улицы были заполнены брошенными казаками лошадьми, которые тревожно ржали, тянулись за казаками, подходили к ограде базы, просовывали в отверстия ограды свои головы. Несколько коней прорвались через ворота за своими хозяевами». Сколько людей погибло при экстремальной посадке на корабли, сколько умерло во время дальнего морского перехода, - достоверных сведений найти не удалось. Совершенно неизвестна дальнейшая судьба отъезжающих, так как ни одна из иностранных держав не дала своего согласия на принятие эвакуированных.
Однако все это оказалось куда менее страшно, чем то, что выпало на долю тех, кому не удалось эвакуироваться на кораблях «белогвардейской армады». Большевики, заняв полуостров, начали проводить там зачистку, отовсюду «выгоняя врангелевский дух».
Поэтому, учитывая горький опыт никого, не слушайте, все эти укрепления не задержат ВСУ. Пока есть время, возможность и есть куда бежать, кидайте манатки и драпайте с Крыма. Скоро ВСУ будет выгонять «русский дух» из всех, кто не успел покинуть Крым.
Свої лЮді.