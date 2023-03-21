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Кисида обещает внимательно следить за результатами встречи лидеров Китая и России

зеленський,кісіда

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что будет внимательно следить за результатами встречи президентов Китая и России и отметил недопустимость попыток изменить статус-кво с использованием силы.

Об этом он сказал на совместной с президентом Зеленским пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Россия и Китай продолжают совместные (военные. – Ред.) учения даже после начала Российской Федерацией агрессии против Украины. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, что международное сообщество должно защищать свой порядок и принципиальные ценности. Мы не можем допускать попыток изменить статус-кво с использованием силы. Мы должны призвать как можно больше стран присоединиться к нашей позиции. Я понимаю, что сейчас проходит встреча между лидерами Китая и РФ. Я буду внимательно следить за ее результатами", - заявил Кисида.

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Он отметил, что во время встречи с главой КНР Си Цзиньпином в ноябре прошлого года призвал его к откровенному диалогу для установления стабильных отношений между Японией и Китаем.

"Я также призвал Китай действовать ответственно относительно ситуации вокруг Украины. Я договорился с президентом Си Цзиньпином провести коммуникацию на разных уровнях… Сегодня я посетил Украину и увидел последствия российской агрессии и пообщался с президентом Зеленским. Я буду общаться с Китаем по поводу агрессии со стороны России и ситуации в Украине на нашем уровне", – проинформировал премьер-министр Японии.

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Автор: 

Зеленский (20210) Кисида (41)


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Вот кому уж 100500% не нужно усиление Китая, так это Японии и Южной Корее.
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21.03.2023 23:41 Ответить
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21.03.2023 23:50 Ответить
В США предложили жесткий шаг в отношении Китая. В Сенат Соединенных Штатов внесен проект закона о прекращении нормальных торговых отношений с Китаем.
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21.03.2023 23:51 Ответить
сам факт такого внесения уже сам по себе жесткий шаг
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21.03.2023 23:59 Ответить
Япония не только внимательно следит, но и внимательно вооружается.
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22.03.2023 00:34 Ответить
Японія це наш вірний союзник і друг. Ну і Японія може сказати китаю : "Можемо повторити" і кацапстану теж може порт-артур нагадати.
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22.03.2023 06:25 Ответить
 
 