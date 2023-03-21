Кисида обещает внимательно следить за результатами встречи лидеров Китая и России

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что будет внимательно следить за результатами встречи президентов Китая и России и отметил недопустимость попыток изменить статус-кво с использованием силы.

Об этом он сказал на совместной с президентом Зеленским пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Россия и Китай продолжают совместные (военные. – Ред.) учения даже после начала Российской Федерацией агрессии против Украины. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, что международное сообщество должно защищать свой порядок и принципиальные ценности. Мы не можем допускать попыток изменить статус-кво с использованием силы. Мы должны призвать как можно больше стран присоединиться к нашей позиции. Я понимаю, что сейчас проходит встреча между лидерами Китая и РФ. Я буду внимательно следить за ее результатами", - заявил Кисида.

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Он отметил, что во время встречи с главой КНР Си Цзиньпином в ноябре прошлого года призвал его к откровенному диалогу для установления стабильных отношений между Японией и Китаем.

"Я также призвал Китай действовать ответственно относительно ситуации вокруг Украины. Я договорился с президентом Си Цзиньпином провести коммуникацию на разных уровнях… Сегодня я посетил Украину и увидел последствия российской агрессии и пообщался с президентом Зеленским. Я буду общаться с Китаем по поводу агрессии со стороны России и ситуации в Украине на нашем уровне", – проинформировал премьер-министр Японии.

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