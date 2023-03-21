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Кісіда обіцяє уважно стежити за результатами зустрічі лідерів Китаю та Росії

зеленський,кісіда

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що уважно стежитиме за результатами зустрічі президентів Китаю і Росії та наголосив на неприпустимості спроб змінити статус-кво з використанням сили.

Про це він сказав на спільній з Президентом Зеленським пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на  Укрінформ.

"Росія і Китай продовжують спільні (військові – ред.) навчання навіть після початку російською федерацією агресії проти України. Тому я ще раз хочу наголосити на тому, що міжнародна спільнота має захищати свій порядок та принципові цінності. Ми не можемо допускати спроб змінити статус-кво з використанням сили. Ми маємо закликати якомога більше країн приєднатися до нашої позиції. Я розумію, що зараз відбувається зустріч між лідерами Китаю та РФ. Я буду уважно стежити за її результатами", - заявив Кісіда.

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Він зазначив, що під час зустрічі з главою КНР Сі Цзиньпіном у листопаді минулого року закликав його до відвертого діалогу задля встановлення стабільних відносин між Японією та Китаєм.

"Я також закликав Китай діяти відповідально стосовно ситуації навколо України. Я домовився з президентом Сі Цзиньпіном провести комунікацію на різних рівнях… Сьогодні я відвідав Україну і побачив наслідки російської агресії та поспілкувався з Президентом Зеленським. Я буду спілкуватися з Китаєм стосовно агресії з боку Росії та ситуації в Україні на нашому рівні", - поінформував прем’єр-міністр Японії.

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Автор: 

Зеленський (23667) Кісіда (64)


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Вот кому уж 100500% не нужно усиление Китая, так это Японии и Южной Корее.
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21.03.2023 23:41 Відповісти
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21.03.2023 23:50 Відповісти
В США предложили жесткий шаг в отношении Китая. В Сенат Соединенных Штатов внесен проект закона о прекращении нормальных торговых отношений с Китаем.
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21.03.2023 23:51 Відповісти
сам факт такого внесения уже сам по себе жесткий шаг
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21.03.2023 23:59 Відповісти
Япония не только внимательно следит, но и внимательно вооружается.
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22.03.2023 00:34 Відповісти
Японія це наш вірний союзник і друг. Ну і Японія може сказати китаю : "Можемо повторити" і кацапстану теж може порт-артур нагадати.
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22.03.2023 06:25 Відповісти
 
 