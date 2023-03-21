Кісіда обіцяє уважно стежити за результатами зустрічі лідерів Китаю та Росії

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що уважно стежитиме за результатами зустрічі президентів Китаю і Росії та наголосив на неприпустимості спроб змінити статус-кво з використанням сили.

Про це він сказав на спільній з Президентом Зеленським пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

"Росія і Китай продовжують спільні (військові – ред.) навчання навіть після початку російською федерацією агресії проти України. Тому я ще раз хочу наголосити на тому, що міжнародна спільнота має захищати свій порядок та принципові цінності. Ми не можемо допускати спроб змінити статус-кво з використанням сили. Ми маємо закликати якомога більше країн приєднатися до нашої позиції. Я розумію, що зараз відбувається зустріч між лідерами Китаю та РФ. Я буду уважно стежити за її результатами", - заявив Кісіда.

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Він зазначив, що під час зустрічі з главою КНР Сі Цзиньпіном у листопаді минулого року закликав його до відвертого діалогу задля встановлення стабільних відносин між Японією та Китаєм.

"Я також закликав Китай діяти відповідально стосовно ситуації навколо України. Я домовився з президентом Сі Цзиньпіном провести комунікацію на різних рівнях… Сьогодні я відвідав Україну і побачив наслідки російської агресії та поспілкувався з Президентом Зеленським. Я буду спілкуватися з Китаєм стосовно агресії з боку Росії та ситуації в Україні на нашому рівні", - поінформував прем’єр-міністр Японії.

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