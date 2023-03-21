Зеленський зустрівся з прем’єром Японії Кісідою. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у фейсбуці.

"Радий вітати в Києві премʼєр-міністра Японії Фуміо Кісіду – дійсно сильного захисника міжнародного порядку й давнього друга України", - написав Зеленський.

За словами президента, Кісіда прибув в Україну саме в той час, коли важливо активізувати глобальне лідерство заради захисту цілей і принципів Статуту ООН та міжнародної безпеки загалом.

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