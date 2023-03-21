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Зеленський зустрівся з прем’єром Японії Кісідою. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у фейсбуці.

"Радий вітати в Києві премʼєр-міністра Японії Фуміо Кісіду – дійсно сильного захисника міжнародного порядку й давнього друга України", - написав Зеленський.

За словами президента, Кісіда прибув в Україну саме в той час, коли важливо активізувати глобальне лідерство заради захисту цілей і принципів Статуту ООН та міжнародної безпеки загалом.

Також дивіться: Прем’єр-міністр Японії Кісіда відвідав Бучу. ФОТО

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) Японія (1202) Кісіда Фуміо (64)


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Топ коментарі
+22
Дуже показово: Сі в москві, а Прем'єр Японії в Україні.
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21.03.2023 19:44
+20
Гарно. Вчасно. Щиро.
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21.03.2023 19:45
+14
Japan має дуже-дуже багато питань що до кацапів,що до китайозів. Це добре. Ворог мого ворога - мій друг!!!
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21.03.2023 19:47
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Дуже показово: Сі в москві, а Прем'єр Японії в Україні.
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21.03.2023 19:44 Відповісти
Показово пику Ермака на весь екран як головного показати!
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21.03.2023 21:16 Відповісти
Гарно. Вчасно. Щиро.
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21.03.2023 19:45 Відповісти
Щирість дуже проглядається на рівні довірливого союзника. Так видно і є, воювати придеться разом, хоч і відстань велика.
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21.03.2023 20:14 Відповісти
Japan має дуже-дуже багато питань що до кацапів,що до китайозів. Це добре. Ворог мого ворога - мій друг!!!
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21.03.2023 19:47 Відповісти
ні, Японія нам друг не лише через те, що ворог нашого ворога. Бо вона нам справді була і є другом.
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21.03.2023 19:52 Відповісти
Не дарма Україна першою у світі визнала Курильські острови законно Японськими
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21.03.2023 19:50 Відповісти
Каанєшна іпонамать давній кореш України ще з часів Зека єнакуєвського , який там розсікав на поїзді зі своєю бандою, закупивши всі місця у вагоні і перекрив прохід через вагон для інших пасажирів. Японці ******.
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21.03.2023 19:54 Відповісти
Тоді зек приїхав просити гроші в таких туфлях, що ті туфлі коштували тих грошей. А сьогодні всі японці, як один в костюмах, а наші в світерах, а єлдаки у військовій формі, які і дня не служили, Просто щось негарне. Японії велика подяка за підтримку, своїм візитом вони перебили весь візит китайців на московію.
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21.03.2023 20:35 Відповісти
Аригато , Кісіда сан!
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21.03.2023 20:06 Відповісти
Сахалін теж до Японії, так як мордор порушив санкт-петербургський договір 1875 року. Да і сам напад серпня 1945 року на Японію є віроломним та вчинений в порушення низки інших договорів.
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21.03.2023 20:10 Відповісти
У вас там чего, реально какая то своя альтернативная история?
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21.03.2023 21:52 Відповісти
Кулеба взагалі на дрескод забив.
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21.03.2023 20:26 Відповісти
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21.03.2023 20:27 Відповісти
👍👍👍. СЛАВА УКРАИНЕ!
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21.03.2023 20:30 Відповісти
жесть! крупным планом только Ермак....
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21.03.2023 20:39 Відповісти
Скільки роботи та підготовки за кожною такою зустріччю
Респект МЗС та службі держпротоколу
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21.03.2023 21:07 Відповісти
Разом з Японським прем'єром можна обговорити одну цікаву тему - підтримки незалежності республіки Зелений Клин. На землях Хабаровського краю і Владивостоку живе багато вихідців з України. Це територія, яка є близько від Японії. У випадку здобуття незалежності Зелений клин може перетягнути на себе частину японських, корейських, тайванських заводів з Китаю. Україна може забезпечити зв'язок/консульські питання в країнах ЄС... Добре би було мати дружню і близьку нам країну у далекій Східній Азії.
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21.03.2023 21:21 Відповісти
Яка іскриста зацікавленість на пиках і в позах хуцпанів у потужній економіці світу, що виробляє літаки і спектр ракет до них. Замість міністерства оборони і оборонпрома, у повному складі, на вокзал послали якусь тьолку. Діагноз: сінагога.
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22.03.2023 06:36 Відповісти
Одним з варіантів замовлення Шваба була війна з Японією. Куйло вибрало Україну, бо Японію не потягнуло б. Одне це робить Японію вкрай зацікавленим союзником. Злити такі можливості здатні лише відморожені хуцпани.
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22.03.2023 07:04 Відповісти
 
 