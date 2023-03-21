Прем’єр-міністр Японії Кісіда відвідав Бучу. ФОТО

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час неанонсованого візиту в Україну відвідав Бучу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Глава японського уряду поклав квіти біля церкви у Бучі і вшанував пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

"Світ був вражений, побачивши, що рік тому в Бучі були вбиті невинні мирні жителі. Я справді відчуваю сильний гнів через цю жорстокість, відвідавши це місце", – сказав Кісіда.





Від імені громадян Японії він висловив співчуття всім загиблим і пораненим. "Японія й надалі докладатиме всіх зусиль для відновлення миру", - запевнив прем'єр-міністр.

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