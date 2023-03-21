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Прем’єр-міністр Японії Кісіда відвідав Бучу. ФОТО

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час неанонсованого візиту в Україну відвідав Бучу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Прем’єр-міністр Японії Кісіда відвідав Бучу 01

Глава японського уряду поклав квіти біля церкви у Бучі і вшанував пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

Прем’єр-міністр Японії Кісіда відвідав Бучу 02

"Світ був вражений, побачивши, що рік тому в Бучі були вбиті невинні мирні жителі. Я справді відчуваю сильний гнів через цю жорстокість, відвідавши це місце", – сказав Кісіда.

Прем’єр-міністр Японії Кісіда відвідав Бучу 03
Прем’єр-міністр Японії Кісіда відвідав Бучу 04

Від імені громадян Японії він висловив співчуття всім загиблим і пораненим. "Японія й надалі докладатиме всіх зусиль для відновлення миру", - запевнив прем'єр-міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Японія підтримує видачу МКС ордера на арешт Путіна й уважно стежитиме за перебігом розслідування, - прем’єр Кісіда

Автор: 

Японія (1202) Буча (541) Кісіда Фуміо (64)


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Топ коментарі
+43
Політик що на мою думку виразився найчіткіше та найправильніше, не стурбованість, не сопливі співчуття а гнів!
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21.03.2023 17:40
+29
Для понимания, небольшая лесисто-гористая Япония( сама страна не мелкая, примерно с Германию, просто дохрена лесов и гор, и все это свято оберегается и чтится), без полезных ископаемых (99 процентов импортируется) производит ВВП чуть меньше чем Евросоюз (!) И населения раза в три меньше чем в Евросоюзе. Все это ценой адского труда. У них там основной фетиш это работа. Причем после второй мировой это была полностью разваленная, с ничтожной экономикой страна. Сумев фантастически развиться в послевоенные время стала вдохновением для других "азиатских тигров". Япония самая роботизированная страна мира и можно сказать одна из самых передовых стран в области науки. Занимает 2-3 место в мире по среднему айкью населения. И примерно так же по продолжительности жизни( и это не смотря на то,что среднестатистический японец вкалывает как проклятый).
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21.03.2023 17:51
+27
Японський лідер - благородний лицар, дух самурайського воїнства живе.
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21.03.2023 17:51
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Глави опи немає на фото, тривожний знак.
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21.03.2023 17:38 Відповісти
Сидять біля слухавки чекають на дзвінок від Сі
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21.03.2023 17:42 Відповісти
Політик що на мою думку виразився найчіткіше та найправильніше, не стурбованість, не сопливі співчуття а гнів!
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21.03.2023 17:40 Відповісти
надо было дать японцам довершить начатое в Нанкине. не на ту страну американцы атомную бомбу сбросили
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21.03.2023 17:45 Відповісти
не послухав тоді кончений комунофіл президент Патона, котрий говорив що треба добити москальню ******, або онуки будуть помирати й платити кров'ю за боягузство дідів
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21.03.2023 17:46 Відповісти
Для понимания, небольшая лесисто-гористая Япония( сама страна не мелкая, примерно с Германию, просто дохрена лесов и гор, и все это свято оберегается и чтится), без полезных ископаемых (99 процентов импортируется) производит ВВП чуть меньше чем Евросоюз (!) И населения раза в три меньше чем в Евросоюзе. Все это ценой адского труда. У них там основной фетиш это работа. Причем после второй мировой это была полностью разваленная, с ничтожной экономикой страна. Сумев фантастически развиться в послевоенные время стала вдохновением для других "азиатских тигров". Япония самая роботизированная страна мира и можно сказать одна из самых передовых стран в области науки. Занимает 2-3 место в мире по среднему айкью населения. И примерно так же по продолжительности жизни( и это не смотря на то,что среднестатистический японец вкалывает как проклятый).
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21.03.2023 17:51 Відповісти
Что интересно, если посмотреть на союзников Украины то это страна с самым большим средним айкью либо числом нобелевских лауреатов на душу населения: США, UK, Израиль, Япония, Германия, Юж.Корея. А против нас страны где средний айкью не дотягивает до общемирового. Так что орки действительно орки-тупые дебилы.
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21.03.2023 17:56 Відповісти
Вы эти рейтинги вообще смотрели?)))
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21.03.2023 18:14 Відповісти
+
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21.03.2023 18:15 Відповісти
Странно тогда почему вы пишите такой бред. Украина, США и рф находятся в одной группе. Вы индентичны по этому среднему параметру. Причем у американцев около 60 миллионов черных без образования, а у рф около 20 миллионов кавказцев, которые тоже не дружат с высшими учебными завидениями.
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21.03.2023 18:29 Відповісти
уверен я ставлю на черного из Гарлема чем на ахмета с аул имени овцелюба рамзана
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21.03.2023 19:25 Відповісти
Для вашего понимания все это произошло из-за того, что США сделали их своим главным торговым партнером, расшарив безумные беспроцентные кредиты и доступ ко всем тихнологияем кроме атома. Ну так, что бы вы реально понимали, почему это произошло. Ну и сегодня например у Японии так себе расклады ввиду падения ценности у йены и старения населения. Ну последние вообще у всех развитых стран 1 тира.
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21.03.2023 18:13 Відповісти
Это никоим образом не умаляет ум и работоспособность японцев.
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21.03.2023 18:18 Відповісти
Конечно нет, но я боюсь что это больше "азиатская" фишка. Мне кажется больше стоит офигивать от южной Кореи, вон они реально добились лютых результатов, в отличии от японцев только за счет доступа к технологиям, их в таких обьемах не кредитовали уж точно.
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21.03.2023 19:37 Відповісти
Треба ще додати, що після WWII США відповідали за безпеку Японії, тобто Японія дуже мало витрачала на оборону. Але все одно успіхи Японії вражають.
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21.03.2023 18:19 Відповісти
Так збалансовано треба дивитись - відсутність природних копалин, наприклад, проблема більша ніж 4% на оборону і сюди ще можна додавати і додават. Вони створюють фантастичну додану вартість.
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21.03.2023 18:51 Відповісти
хм с 0 восстановили танковое производство и авиационное за флот вообще молчу гугли про силы самообороны Японии
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21.03.2023 19:29 Відповісти
Я казав про період після WWII, коли сили самооборони було обмежено до мінімуму і це контролювали США. Зараз усе збільшується. Але тоді вони майже не витрачали на оборону.
У нас блаЗЄнський за кілька років скільки доріг (хоч і за дуже завищеною ціною) набудував, не витрачаючи нічого на Військо. А тоді уявіть Японію, що все вкладає в економіку і не розкрадає. І це було десятки років. Але я повторю, що їхні успіхи вражають.
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21.03.2023 19:58 Відповісти
нуну
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22.03.2023 00:31 Відповісти
Японський лідер - благородний лицар, дух самурайського воїнства живе.
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21.03.2023 17:51 Відповісти
В рэфию к изгою путену едет не очень рукопожатный си, а в Украину премьер-министр Японии. Вот он, реальный расклад кто и с кем
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21.03.2023 18:01 Відповісти
Прем,єр Японії своїми очами побачив наслідки"прелєстєй" руSSкого міра....
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21.03.2023 18:15 Відповісти
Буча и другие наши города сейчас очень похожи на Хиросиму и Нагасаки.
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21.03.2023 18:21 Відповісти
Японія після розгрому мордору має право крім Курил і на Сахалін і їй має бути виділено шматок мордору в районі Дального Сходу на материку. московщина порушила санкт-петербургський договір 1875 року, по якому половина Сахаліну належить Японії, ну а інше як покарання та компенсація японцям.
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21.03.2023 19:15 Відповісти
а там еще в парламенте висит на май месяц изменение в закон что разрешит импорт вооружений в том числе и к нам и сей самурай как раз ярый его сторонник И в арсеналах сил самообороны Японии есть много чего что удивит рузге - смертельно
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21.03.2023 19:27 Відповісти
На змаганнях Японія-китай по поставках технологій і зброї, самураї виграють у хунвейбинів з розгромним рахунком /це без Півд.Кореї і Тайваня з Сингапуром/
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21.03.2023 20:24 Відповісти
 
 