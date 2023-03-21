Україна і Японія підписали заяву про особливе глобальне партнерство
Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда підписали спільну заяву про особливе глобальне партнерство між країнами.
Церемонія підписання відбулася перед початком пресконференції лідерів у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Цей документ відображає наші цінності, які ми разом захищаємо, і наші прагнення, які ще належить реалізувати. Ми досягли найзмістовніших відносин за понад 30 років, але це лише фундамент для того, що можемо досягти надалі", - сказав Зеленський.
Президент переконаний, що партнерство України та Японії посилює глобальну безпеку і наближає час, коли нарешті зможемо повернути мир та гарантувати стабільність життю і українців.
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