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Україна і Японія підписали заяву про особливе глобальне партнерство

зеленський,кісіда

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда підписали спільну заяву про особливе глобальне партнерство між країнами.

Церемонія підписання відбулася перед початком пресконференції лідерів у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цей документ відображає наші цінності, які ми разом захищаємо, і наші прагнення, які ще належить реалізувати. Ми досягли найзмістовніших відносин за понад 30 років, але це лише фундамент для того, що можемо досягти надалі", - сказав Зеленський.

Президент переконаний, що партнерство України та Японії посилює глобальну безпеку і наближає час, коли нарешті зможемо повернути мир та гарантувати стабільність життю і українців.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся з прем’єром Японії Кісідою. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський (23667) Японія (1197) Кісіда (64)


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Топ коментарі
+10
Гарна новина-самураям респект...
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21.03.2023 20:22
+3
А тобі ті Курили потрібні?
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21.03.2023 20:21
+3
Дуже добре.Нам є чому вчитися у японців,втім, як і їм у нас..
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21.03.2023 20:29
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21.03.2023 20:18 Відповісти
А тобі ті Курили потрібні?
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21.03.2023 20:21 Відповісти
Там в спарці і Сахалін іде і обоє свята земля Японії. У нас аби свою повернути і впорядкувати.
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21.03.2023 20:31 Відповісти
Они ******** эти земли в 45 году, когда советы разгромили в тех областях Квантунскую армию. Поэтому для многих эти притензии японцев действительно странны. Как русаки пошлют нахер Германию, если они заякнутся про Калинград, так и вы пошлете нахер поляков, если они заякнутся про Львов. Поэтому потуги японцев не ясны и более похожи на их внутреполетические догмы.
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21.03.2023 21:48 Відповісти
******** свої терріторії кацапи так як віролмним нападом на України /як до речі в 1945 р. на Японію/, запустили процес фрагментації імперії зла на багато держав , а масковский улус Джучі повернеться до своїх історичних кордонів.
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21.03.2023 23:26 Відповісти
нікого кацапи не громили.не треба казочок,на 45й рік квантунська армія була де-факто небоєздатна,без постачання,без прикриття авіації,і в масі своїй складалась з мобілізованих.А червоносракі побєдуни були так "готові",що в одному бою щоб роздовбати сраний бронепотяг пригнали есмінець,бо нічого краще у довбодятлів під рукою не було,тобто піхота як завжди мясцем воювала,навіть проти деморалізованої квантунської армії.і ще питання,змогли б кацапи вийти в море при живому Імператорському Флоті Японії? так отож,нікого ці ******* не розгромили,так прилізли під кінець заруби,в надії розжитись трофеями,особливо флотськими,адже багато бойових кораблів японців,тупо стояли без пального,але союзники їм чітко сказали "вас тут не стояло" . дали пару есмінців і послали накуй)))
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22.03.2023 03:35 Відповісти
Гарна новина-самураям респект...
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21.03.2023 20:22 Відповісти
А Боневтіку кинджал для харакірі часом не подарували?
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21.03.2023 20:26 Відповісти
з\пшку видал? сериш тут, п-здота....
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21.03.2023 20:38 Відповісти
Москалю йди геть звідси. Ганити Зе можуть лише Українці.
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21.03.2023 20:45 Відповісти
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21.03.2023 20:51 Відповісти
Дуже добре.Нам є чому вчитися у японців,втім, як і їм у нас..
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21.03.2023 20:29 Відповісти
Їм у нас? Тут хіба тільки бажання боротися за свою країну. Певно це все.
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21.03.2023 20:37 Відповісти
і навіть цьому не треба.японці не так постраждали від демілітаризації як німці,а головне зберегли бойовий дух,і нікого не кохає що у них "немає армії",яка при цьому входить в десятку найсильніших у світі)
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22.03.2023 03:38 Відповісти
lubl'u Yaponiu, i Brytaniu... ostrivni derjavy - rulyat'
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21.03.2023 20:36 Відповісти
Японцы уже один раз давали пи@дюлей Китаю, да и Московии тоже при Цусиме.
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21.03.2023 20:51 Відповісти
а в снарядах це скільки...
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21.03.2023 21:12 Відповісти
Особливе глобальне партнерство - це коли у відповідь на ракетний удар по Україні
"бавовна" прилітає на базу підводних човнів на Далекому Сході.
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21.03.2023 21:12 Відповісти
У нас спільний ворог, відтак, вже давно слід було активно посилювати співпрацю з Японією, тим паче, що це дуже розвинена в усіх сферах і її підтримка та допомога вкрай важливі.
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21.03.2023 21:47 Відповісти
Ну а про що конкретно домовилися?
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21.03.2023 22:41 Відповісти
Ну а про що конкретно домовилися?
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21.03.2023 22:42 Відповісти
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22.03.2023 03:23 Відповісти
 
 