Украина и Япония подписали заявление об особом глобальном партнерстве
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кисида подписали совместное заявление об особом глобальном партнерстве между странами.
Церемония подписания состоялась перед началом пресс-конференции лидеров в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Этот документ отражает наши ценности, которые мы вместе защищаем, и наши стремления, которые еще предстоит реализовать. Мы достигли самых содержательных отношений более чем за 30 лет, но это лишь фундамент для того, что можем достичь в дальнейшем", - сказал Зеленский.
Президент убежден, что партнерство Украины и Японии усиливает глобальную безопасность и приближает время, когда, наконец, сможем вернуть мир и гарантировать стабильность жизни и украинцев и всех народов мира.
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