РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10288 посетителей онлайн
Новости
6 436 22

Украина и Япония подписали заявление об особом глобальном партнерстве

зеленський,кісіда

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кисида подписали совместное заявление об особом глобальном партнерстве между странами.

Церемония подписания состоялась перед началом пресс-конференции лидеров в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Этот документ отражает наши ценности, которые мы вместе защищаем, и наши стремления, которые еще предстоит реализовать. Мы достигли самых содержательных отношений более чем за 30 лет, но это лишь фундамент для того, что можем достичь в дальнейшем", - сказал Зеленский.

Президент убежден, что партнерство Украины и Японии усиливает глобальную безопасность и приближает время, когда, наконец, сможем вернуть мир и гарантировать стабильность жизни и украинцев и всех народов мира.

Также смотрите: Зеленский встретился с премьером Японии Кисидой. ВIДЕО

Зеленский (20210) Япония (1307) Кисида (41)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+10
Гарна новина-самураям респект...
показать весь комментарий
21.03.2023 20:22
+3
А тобі ті Курили потрібні?
показать весь комментарий
21.03.2023 20:21
+3
Дуже добре.Нам є чому вчитися у японців,втім, як і їм у нас..
показать весь комментарий
21.03.2023 20:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сумісне користування Курілами - записали?
показать весь комментарий
21.03.2023 20:18 Ответить
А тобі ті Курили потрібні?
показать весь комментарий
21.03.2023 20:21 Ответить
Там в спарці і Сахалін іде і обоє свята земля Японії. У нас аби свою повернути і впорядкувати.
показать весь комментарий
21.03.2023 20:31 Ответить
Они ******** эти земли в 45 году, когда советы разгромили в тех областях Квантунскую армию. Поэтому для многих эти притензии японцев действительно странны. Как русаки пошлют нахер Германию, если они заякнутся про Калинград, так и вы пошлете нахер поляков, если они заякнутся про Львов. Поэтому потуги японцев не ясны и более похожи на их внутреполетические догмы.
показать весь комментарий
21.03.2023 21:48 Ответить
******** свої терріторії кацапи так як віролмним нападом на України /як до речі в 1945 р. на Японію/, запустили процес фрагментації імперії зла на багато держав , а масковский улус Джучі повернеться до своїх історичних кордонів.
показать весь комментарий
21.03.2023 23:26 Ответить
нікого кацапи не громили.не треба казочок,на 45й рік квантунська армія була де-факто небоєздатна,без постачання,без прикриття авіації,і в масі своїй складалась з мобілізованих.А червоносракі побєдуни були так "готові",що в одному бою щоб роздовбати сраний бронепотяг пригнали есмінець,бо нічого краще у довбодятлів під рукою не було,тобто піхота як завжди мясцем воювала,навіть проти деморалізованої квантунської армії.і ще питання,змогли б кацапи вийти в море при живому Імператорському Флоті Японії? так отож,нікого ці ******* не розгромили,так прилізли під кінець заруби,в надії розжитись трофеями,особливо флотськими,адже багато бойових кораблів японців,тупо стояли без пального,але союзники їм чітко сказали "вас тут не стояло" . дали пару есмінців і послали накуй)))
показать весь комментарий
22.03.2023 03:35 Ответить
Гарна новина-самураям респект...
показать весь комментарий
21.03.2023 20:22 Ответить
А Боневтіку кинджал для харакірі часом не подарували?
показать весь комментарий
21.03.2023 20:26 Ответить
з\пшку видал? сериш тут, п-здота....
показать весь комментарий
21.03.2023 20:38 Ответить
Москалю йди геть звідси. Ганити Зе можуть лише Українці.
показать весь комментарий
21.03.2023 20:45 Ответить
показать весь комментарий
21.03.2023 20:51 Ответить
Дуже добре.Нам є чому вчитися у японців,втім, як і їм у нас..
показать весь комментарий
21.03.2023 20:29 Ответить
Їм у нас? Тут хіба тільки бажання боротися за свою країну. Певно це все.
показать весь комментарий
21.03.2023 20:37 Ответить
і навіть цьому не треба.японці не так постраждали від демілітаризації як німці,а головне зберегли бойовий дух,і нікого не кохає що у них "немає армії",яка при цьому входить в десятку найсильніших у світі)
показать весь комментарий
22.03.2023 03:38 Ответить
lubl'u Yaponiu, i Brytaniu... ostrivni derjavy - rulyat'
показать весь комментарий
21.03.2023 20:36 Ответить
Японцы уже один раз давали пи@дюлей Китаю, да и Московии тоже при Цусиме.
показать весь комментарий
21.03.2023 20:51 Ответить
а в снарядах це скільки...
показать весь комментарий
21.03.2023 21:12 Ответить
Особливе глобальне партнерство - це коли у відповідь на ракетний удар по Україні
"бавовна" прилітає на базу підводних човнів на Далекому Сході.
показать весь комментарий
21.03.2023 21:12 Ответить
У нас спільний ворог, відтак, вже давно слід було активно посилювати співпрацю з Японією, тим паче, що це дуже розвинена в усіх сферах і її підтримка та допомога вкрай важливі.
показать весь комментарий
21.03.2023 21:47 Ответить
Ну а про що конкретно домовилися?
показать весь комментарий
21.03.2023 22:41 Ответить
Ну а про що конкретно домовилися?
показать весь комментарий
21.03.2023 22:42 Ответить
показать весь комментарий
22.03.2023 03:23 Ответить
 
 